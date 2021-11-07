 በአማራ ክልል የተፈናቃዮች ይዞታ | ኢትዮጵያ | DW | 04.11.2021

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ኢትዮጵያ

በአማራ ክልል የተፈናቃዮች ይዞታ

በክልሉ ህወሓት በያዛቸው አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች በህመምና እና በምግብ እጦት፣ ቡድኖ ወርሮ በለቀቀው የሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ ደግሞ የህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶች በመዘረፋቸው፣ ከ100 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የአማራ ክልል መንግሥት አስታውቋል።

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«በመድኃኒት እና ምግብ እጦት የሞቱ አሉ»

 

በአማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖች ከምግብ እና ህክምና እጦት ጋር በተያያዘ ለከፋ ችግር መዳረጋቸው እየተነገረ ነው። በክልሉ ህወሓት በያዛቸው አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች በህመምና እና በምግብ እጦት፣ ቡድኖ ወርሮ በለቀቀው የሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ ደግሞ የህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶች በመዘረፋቸው፣ ከ100 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የአማራ ክልል መንግሥት አስታውቋል። የክልሉ የአደጋ መከላከል፤ ምግብ ዋስትና እና ልዩ ድጋሚ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ጉዳዩን የተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል።

ዓለምነው መኮንን 

ሸዋዬ ለገሠ

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«በመድኃኒት እና ምግብ እጦት የሞቱ አሉ»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopian government soldiers ride in the back of a truck on a road leading to Abi Adi, in the Tigray region of northern Ethiopia Tuesday, May 11, 2021. (AP Photo/Ben Curtis)

አድማሱን አስፍቶ አሁንም ቀጥሏል 07.11.2021

FILE - In this Saturday, May 8, 2021 file photo, Ethiopian government soldiers ride in the back of trucks on a road near Agula, north of Mekele, in the Tigray region of northern Ethiopia. After Tigray fighters took control of the regional capital in late June 2021 from retreating Ethiopian government forces and Ethiopia's government declared a unilateral cease-fire, the swift turn in the nearly eight-month war has left people scrambling to understand the implications for the region of 6 million people. (AP Photo/Ben Curtis, File)

አንድ ዓመት የደፈነው ጦርነት በኢትዮጵያ 07.11.2021

ሰሜን ኢትዮጵያ፤ ትግራይ ክልል የጀመረው ጦርነት በያዝነው ሳምንት አንድ ዓመቱን ደፍኗል። ጦርነቱ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች አድማሱን አስፍቶ ቀጥሏል። እስካሁን በግጭቱ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ዜጎች ሕይወት አልፏል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቤት ቀዬያቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል፤ የዕለት ርዳታ ጠባቂዎች ለመሆንም ተገደዋል።

Dr Tizazu Asrat, Koordinator des medizinischen Teams der Amhara Emergency Task Force. Datum : 17.10.21 Copy right: T. Hailu( DW Korri)

ለዐማራ ክልል ተፈናቃዮች የሚደረግ ድጋፍና የዕርዳታ ማሰባሰብ 17.10.2021

ኢትዮጵያ ውስጥ በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት በዐማራ ክልል ተፈናቅለው የአስቸኳይ ዕርዳታና ህክምና የሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ጥሪ እየቀረበ ነው: