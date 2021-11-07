በአማራ ክልል የተፈናቃዮች ይዞታ

በክልሉ ህወሓት በያዛቸው አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች በህመምና እና በምግብ እጦት፣ ቡድኖ ወርሮ በለቀቀው የሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ ደግሞ የህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶች በመዘረፋቸው፣ ከ100 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የአማራ ክልል መንግሥት አስታውቋል።
በአማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖች ከምግብ እና ህክምና እጦት ጋር በተያያዘ ለከፋ ችግር መዳረጋቸው እየተነገረ ነው። በክልሉ ህወሓት በያዛቸው አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች በህመምና እና በምግብ እጦት፣ ቡድኖ ወርሮ በለቀቀው የሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ ደግሞ የህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶች በመዘረፋቸው፣ ከ100 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የአማራ ክልል መንግሥት አስታውቋል። የክልሉ የአደጋ መከላከል፤ ምግብ ዋስትና እና ልዩ ድጋሚ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ጉዳዩን የተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል።
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
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