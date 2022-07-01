በአማራ ክልል የተፈናቀሉ ወገኖች አቤቱታ

ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የመጡ አዳዲስና ነባር ተፈናቃዮች ተገቢውን ድጋፍ አላገኘንም አሉ፣ መንግስት በበኩሉ የተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ በመጠለያና በምግብ አቅርቦት በኩል ችግሮች እጋጠሙ ነው ብሏል፡፡ ከኦሮሚያ ክልል ብቻ ባለፉት ጥቂት ወራት ብቻ በሁለቱ ዞኖች 86 ሺህ ተፈናቅለው በሰሜን ሸዋና ደቡብ ወሎ ዞኖች ይገኛሉ፡፡
በአገር ውስጥ በተለያዩ ጊዜዎች በሚፈጠሩ ግጭቶች በርካታ ወገኖች ከነባር ቀያቸው እየተፈናቀሉ ለችግር እየተዳረጉ እንደሆኑ ነው ተፈናቃዮቹ የሚናገሩት፡፡ ከሰሞኑ ከወለጋው ጭፍጨፋ ጋር በተገናኘ በተዓምር ከቤተሰቦቹ ጋር ከሞት ያመለጡትና በደብረብርሐን ተፈናቅለው የሚገኙት አቶ ንጉሴ ውበቱ ብዙዎቻችን የመኝታ እጥረት አጋጥሞናል ይላሉ ተፈናቃዩ ፤ «የሰሞኑ የወለጋ ጭፍጨፋ ትኩረት አግኝቶ ዓለም አወቀው እንጂ በየቀኑ ሞት አዲስ አይደለም» በማለትም ችግሩን አመልክተዋል፡፡ አንድ የደብረብርሀን ተፈናቃዮች አስተባባሪ ኮሚቴ አባል ተደራራቢ ችግሮች በመጠለያ ጣቢያው እንዳለ ነው ያስረዱት፡፡ አስተባባሪው አብዮት ጥላሁን ከሰሞኑ የወለጋ ጭፍጨፋ ጋር በተያያዘ በርካታ ተፈናቃይ እየመጣ እንደሆነና ለማስተዳደር እንደተቸገሩ ይናገራሉ፡፡ የሰሜን ሸዋ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መምሪያ ኃላፊ አቶ አበባው መለሰ በተፈናቃዮች የቀረበውን ጥያቄ በተመለከተ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ከወለጋ አዲስና ነባር ተፈናቃዮች 63ሺህ መድረሱንና አሁንም ተፈናቃዮች እየመጡ ነው፣ በመሆኑም የግብዓት ችግሮች አጋጥመዋል ነው ያሉት፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ከወለጋው ችግር ጋር በተገናኘ ደቡብ ወሎ ዞን የደረሱ ተፈናቃዮች የመየጠለያና የምግብ አቅርቦት ችግር እንደገጠማቸው አመልክተዋል፡፡ የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ምምሪያ ኃላፊ አቶ ኢብራሒም ይመር ተፈናቃዮች በማህበረሰቡ እየታገዙ እንደሆነና መንግስት አልባሳትና መጠለያ ለማቅረብ እየሰራ ነው ብለዋል፡፡36 ሺህ ተፈናቃዮች በአካባቢው ሲኖሩ 29ሺህ ቀደም ሲል ከወለጋ የተፈናቀሉ ናቸው፣ ሰሞኑን ከተፈጠረው ችግር ጋር በተያያዘ ሌሎች 1000 የሚሆኑ አዳዲስ ተፈናቃዮች ወደ ዞኑ መድረሳቸውንና አሁንም ተፈናቃዮች እየጎረፉ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡ በአማራ ክልል ከቀያቸው በመፈናቀልና በሌሎች ተያያዥ ችግሮች ከ11ሚሊዮን 600 ሺህ በላይ ህዝብ እርዳታ እንደሆነ የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን አስታውቋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
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