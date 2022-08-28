 በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደብ ተጣለ | ኢትዮጵያ | DW | 30.08.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደብ ተጣለ

ሰሞኑን እንደ አዲስ የተቀሰቀሰውን የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደብ ተጣለ። የደሴ ከተማ አስተዳደርም የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ውሳኔው መተላለፉን አመልክተዋል፡፡ ደብረ ብርሐን፣ ሰቆጣና ኮምቦልቻ ከተሞችም የሰዓት እላፊ ገደብ መጣላቸውን ዛሬ አስታውቀዋል።

ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ውሳኔው ተላልፏል

ሰሞኑን እንደ አዲስ የተቀሰቀሰውን የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉን የየከተሞቹ አስተዳደሮች አስታውቀዋል፡፡ የደሴ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምላፊ ኮማንደር አሳምን ሙላት ዛሬ ለዶይቼ ቬሌ እንደገለፁት ከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ውሳኔው መተላለፉን አመልክተዋል፡፡ ደብረ ብርሐን፣ ሰቆጣና ኮምቦልቻ ከተሞችም የሰዓት እላፊ ገደብ መጣላቸውን ዛሬ አስታውቀዋል። 

የፀጥታ ኃይሉ የተሻለ ሥራ እንዲሰራ ለማስቻል “ ነጋዴዎች ያላግባብ የዋጋ ጭማሪ እንዳያደርጉ፣  ባለሦስት እግር ተሸከርካሪዎች  (ባጃጆች) በከተማው ውስጥ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 1 ሰዓት ብቻ ይንቀሳቀሳሉ፣ ታክሲዎችና ሌሎች ከተፈቀደላቸውና አምቡላንስች ዉጪ  ከጠዋት 12 ሰዓት እስከ ምሽት 2 ሰዓት፣ መጠጥ ቤቶችና ምግብ ቤቶች አገልግሎት የሚሰጡ እስከ ምሽት 1 ሰዓት ብቻ ይሆናል” ብለዋል፡፡

ባለሆቴሎችም በምኝታ ቤቶቻቸው የሚያድሩ እንግዶችን መታወቂያ ተቀብሎ ፎቶ ኮፒ እንዲያደርግና ለሚመለከተው አካል ማቅረብ እንዳለበትም ኃላፊው ተናግረዋል፡፡ አንድ ስሜ አይጠቀስ ያሉ የሰሜን ጎንደር ዞን የሥራ ኃላፊም በዞኑ ባሉ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደብ ተጥሏል ብለዋል፡፡

Äthiopien Regierung reagiert auf humanitäre Krise

“ከምሽት አንድ ሰዓት እስከ ንጋት 12 ሰዓት ማንኛውም ሰው እንዳይንቀሳቀስ፣ ባለሦስት እግር ተሸከርካሪዎች  (ባጃጆች) በሁሉም የዞኑ ከተሞች ውስጥ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 12 ሰዓት ብቻ ይንቀሳቀሳሉ፣ በዳባትና በደባርቅ የሚገኙ ተፈናቃዮች ከመጠለያ ጣቢያ መግባትም መውጣትም እንዳይችሉ ውሳኔ ተላልፏል” ነው ያሉት፡፡ መታወቂያ ሳይዝ የሚንቀሳቀስ ግለሰብ ከተገኘም ተጠያቂ እንደሚሆን ነው ኃላፊው አመልክተዋል፡፡

የህወሓት ኃይል ባለፈው ሳምንት ወደ ዞኑ ለመግባት ሙከራ አድርገው በመከላከያ ተመትተው ተመልሰዋልም ብለዋል፡፡ በተመሳሳይ የወልዲያ፣ በደቡብ ወሎ ዞን የሐይቅና የተሁለደሬ ከተማ አስተዳደሮች፣ የወልቃይት፣ ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ተመሳሳይ የሰዓት እላፊ ገደቦችን በከተሞቻቸው ላይ ጥለዋል፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰሞኑን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በተባባሪዎቹና በህወሓት መካከል የሚደረገው ጦርነት ወደ ወልዲያ እየተጠጋ እንደሆነ ከአካባበው ፈናቅለው ወደ ሌሎች አካባቢዎች የሚሸሹ ሰዎች እተናገሩ ነው፡፡ ሁኔታውን በተመለከተ ከሰሜን ወሎ አስተዳደር ተጨማሪ አስተያየት ለማግኘት ያደረግሁት ጥረት ስልክ ከዛሬ ጠዋት ጀምሮ መስራት ባለመቻሉ አልተሳካልኝም፡፡

 

ዓለምነው መኮንን

አዜብ ታደሰ

ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ውሳኔው ተላልፏል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Addis Ababa, Ethiopia+++War affected Gashena town of north Wollo (c) Seyoum Getu/DW

የወልድያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቅጥር ግቢውን ለቀው መውጣታቸውን የዐይን እማኞች ተናገሩ 28.08.2022

የወልድያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከቅጥር ግቢው ለቀው መውጣታቸውን የዐይን እማኞች ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። የመጓጓዣ አገልግሎት ያጡ በርካታ ተማሪዎች በእግር መንገድ ጀምረዋል ተብሏል። አንድ የወልድያ ከተማ ነዋሪ "አቅም ያለው በእግሩ እየሔደ ነው። አቅም የሌለው ደግሞ ጥላ እየፈለገ ቁጭ ብሎ ሲያዝን፣ ሲያለቅስ ሲተክዝ ነው የምታያቸው" ሲሉ ተናግረዋል።

MEKELLE, ETHIOPIA - MARCH 07: Units of Ethiopian army patrol the streets of Mekelle city of the Tigray region, in northern Ethiopia on March 07, 2021 after the city was captured with an operation towards Tigray People's Liberation Front (TPLF). Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከቆቦ መውጣቱን መንግሥት ገለጸ 27.08.2022

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት በሰሜን ወሎ ዞን ከምትገኘው የቆቦ ከተማ ለቆ መውጣቱን መንግሥት ገለጸ። ህወሓት የቆቦ ከተማን "በብዙ አቅጣጫ እያጠቃ" እንደሚገኝ የመንግሥት ኮምዩንኬሽን አገልግሎት ወንጅሏል። ከአዲስ አበባ 569 ኪሎ ሜትር የምትርቀው ቆቦ ከትግራይ ኃይሎች እጅ ወጥታ በኢትዮጵያ መንግሥት ቁጥጥር ሥር የገባችው በታኅሳስ ወር ነበር።

ውጊያ ያነቀው የትግራይ እና የአማራ ግብርና

ውጊያ ያነቀው የትግራይ እና የአማራ ግብርና 12.08.2021

የተ.መ.ድ. በመጪዎቹ ሦስት ወራት ቀድሞም የተከሰተ ረሐብ የበለጠ ይበረታባቸዋል የሚል ማስጠንቀቀያ ከሰጣቸው 23 አገራት አንዷ ኢትዮጵያ ነች። በትግራይ ዘጠኝ ወራት የዘለቀውና ወደ አማራ ክልል የተዛመተው ውጊያ ለእርሻ ሥራዎች ማነቆ በመሆኑ ባለሙያዎች ብርቱ ሥጋት አድሮባቸዋል። ውጊያ ባለባቸው አካባቢዎች ገበሬዎች ማሳቸውን ጥለው መሸሽ ጀምረዋል።