በአማራ ክልል "የመሬት ወረራ አስፈሪ" ደረጃ እንደደረሰ የክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር ተናገሩ

በአማራ ክልል "የመሬት ወረራ አስፈሪ" ደረጃ ላይ መድረሱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። ድርጊቱ በክልሉ ከተሞች እና ገጠራማ አካባቢዎች መስፋፋቱን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ መንገድ እና ትላልቅ ግድብ በሚሰራባቸው አካባቢዎች "ሆን ብሎ ልማትን ለማደናቀፍ የሚሰራው ሥራ እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ እና የሚያስፈራ ነው" ብለዋል።
በአማራ ክልል ህገወጥ የመሬት ወረራ በእጅጉ መበራከቱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አስታወቁ። የአማራ ክልል መሬት ቢሮ በበኩሉ በክልሉ ካሉ 4.5 ሚሊዮን ባለይዞታ አርሶ አደሮች መካከል ዘመናዊ የመሬት ባለቤትነት ማረጋገጫ የተሰጣቸው ግማሽ ያህሉ ብቻ እንደሆነ አመልክቷል፡፡
በአማራ ክልል ያለውን ህገወጥ የመሬት ወረራና አጠቃቀም መልክ ለማስያዝ ያስችላል የተባለ ክልላዊ ውይይት በባሕር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው፡፡ በውይይቱ ላይ እንደተገለፀው በከተማ ህገወጥ የቤት ግንባታና ይዞታን ማስፋፋት፣ በገጠር ደግሞ የወል (የጋራ) መጠቀሚያ መሬትን ለግል የማድረግና በተሳሳተ መንገድ ህጋዊ የማስደረግ ስራ ተስፋፍቶ መቀጠሉ ዛሬ በተጀመረውና ነገ በሚጠናቀቀው ውይይት ላይ ቀርቧል፡፡
የአማራ ክልል መሬት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ሲሳይ ዳምጤ በዚሁ ወቅት እንዳብራሩት፣ በክልሉ ከሚገኙ 4.5 ሚሊዮን ባለይዞታዎች መካከል እስካሁን ግማሽ ያክሉ ናቸው ዘመናዊ የመሬት ባለቤትነት የምስክር ወረቀት ያላቸው፡፡
“በክልላችን 4. 5 ሚሊዮን የገጠር መሬት ባለይዞታዎች እስካሁን ድረስ ባለው አፈፃፀም ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ባለይዞታዎች 11.3 ሚሊዮን (የእርሻ) ማሳዎችና 5.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በለይ በ2ኛ ደረጃ የይዞታ መረጋገጫ ተመዝግቧል፣ ከ10 ዓመቱ መሪ እቅድ አካያ ስናየው ከ50 ከመቶ በላይ ነው፡፡” ብለዋል፡፡
ጅምሩ መልካም ቢሆንም ሂደቱን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የሚያደናቅፉ አካሄዶች እንዳሉም ቢሮ ኃላፊው አስረድተዋል፡፡
በክልሉ ያለው የመሬት አጠቃቀም በብዙ መልኩ ስርዓት የጎደለው በመሆኑ፣ በገጠር ለሚኖረው አርሶ አደር የሰላም ጠንቅ እየሆነ መምጣቱን ደግሞ በውይይቱ ላይ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶ/ር ይልቃል ከፋለ ተናግረዋል፡፡
የመሬት ወረራ አስፈሪና አስደንጋጭ እየሆነ መጥቷል ያሉት ዶ/ር ይልቃል፣ የመሬት አጠቃቀምን ባግባቡ ካልያዝነው ለማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ይፈጥራል ብለዋል፡፡
የተጀመረው ዘመናዊ የመሬት ስሪት ተግባራዊ እንዲሆንና ስርዓት ያለው የመሬት አጠቃቀም በክልሉ እንዲሰፍን በሁሉም ደረጃ ያሉ አመራሮች ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩም አሳስበዋል፡፡
ነገ በሚጠናቀቀው ውይይት ከሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የተወከሉ ከ2000 በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል፡፡
በክልሉ ያለው ህገወጥ የመሬት ወረራ ፈር እስኪይዝ በሚል የክልሉ መንግስት ማነኛውም የመሬት ምሪትን በከተሞች አካባቢ እንዳይሰጥ በቅርቡ መመሪያ አስተላልፏል፡፡
ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ