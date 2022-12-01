በአማራ ክልል የመማሪያ መጽሐፍት ሕትመት መዘግየት ያስከተለው ችግር

በአማራ ክልል ለአንደኛና መካከለኛ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በአዲሱ የትምህርት ስርዓተ ትምህርት መሰረት የተዘጋጁ መጽሐፍት ስላልደረሷቸው በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ከፍተኛ ጫና እንደፈጠረባቸው መምህራንና ተማሪዎች አመለከቱ። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በበኩሉ የመጽሐፍቱን “ሶፍት” ቅጂ ለየትምህርት ቤቶች አከፋፍያለሁ ብሏል።
በአማራ ክልል ለአንደኛና መካከለኛ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በአዲሱ የትምህርት ስርዓተ ትምህርት መሰረት የተዘጋጁ መጽሐፍት ስላልደረሷቸው በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ከፍተኛ ጫና እንደፈጠረባቸው መምህራንና ተማሪዎች አመለከቱ። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በበኩሉ የመጽሐፍቱን “ሶፍት” ቅጂ ለየትምህርት ቤቶች አከፋፍያለሁ ብሏል። ከ8 ሚሊዮን በላይ የመፅሐፍቱ ህትመት ህንድ አገር ታትሞ የተጠናቀቀ ቢሆንም በውጪ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት ወደ አገር ውስጥ ማስገባት እንዳልተቻለም ቢሮው አመልክቷል፡፡
በአማራ ክልል ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል 3.5 ሚሊዮን ተማሪዎች የሚማሩባቸው 9ሺህ 200 ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ፡፡
ከመስከረም 9/2015 ዓ ም ጀምሮ በአማራ ክልል ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል የሚገኙ ትምህርት ቤቶች የክልሉ ትምህርት ቢሮ ባስጠናው አዲስ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የማስተማር ስራ ቢጀመርም መጽሐፍቱ ታትመው ለተማሪዎችና መምህራን ባለመድረሳቸው ተማሪዎች በበቂ ሁኔታ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ እንዳልሆነ አመልክተዋል፣ በመምህራን ላይም ከፍተኛ የስራ ጫና መፈጠሩን ባሕር ዳር ከተማ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች መካከል የአፄ ሰርፀ ድንግል፣ መልከ ሰገድ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህርት ወርቄ አምባው ይናገራሉ፣«እኛ የስራ ማቆም አድማ አልጠራንም»የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ማህበር
“(ለመምህሩ የተሰጠው መጽሐፍ) ለተማሪዎቹ የሚያሳየው ነገር የለውም፣ ለእርሱ (ለመምህሩ) ብቻ ነው የሚጠቀመው እያንዳንዷን ነገር ጥቁር ሰሌዳ ላይ በው የሚጽፈው፣ ሁለተኛ ደግሞ ጊዜ ይጨርስበታ፣ የክፍል ስራ ብሰጥ አሁን ተማሪዎች መጽሐፍት ካሏቸው መጽሀፋቸው ላይ ይፅፋሉ፣ እኔ ግን ጥቁር ሰሌዳ ላይ ልፅፍ ነው (ተማሪዎቹ) የቤት ስራ ቢሰጣቸውም በምን በምናቸው ይሰራሉ፣ የቤት ስራም አይሰሩ፣ ለትምህርት ጥራትም ራሱ ጥሩ አይደለም፡፡”
ከችግሮቻቸው በመነሳትም ለሙከራ ተዘጋጅተው የነበሩ መጽሀፍትን ለማስተማሪነት እየተጠቀሙ እንደሆነም መምህራኑ አመልክተዋል፡፡
ተማሪዎችም የቤት ስራ ለመስራት፣ ለማጥናትና መልመጃዎችን ለመስራት የመጽሐፍት እጥረት እንቅፋት ሆኖባቸዋል፣ በመምህራን ላይም ከባድ ችግር እየፈጠረ ነው ብለዋል፡፡
ተማሪዎች፣ “መጽሐፍት በጣም አጥሮናል፣ በጣም ነው ያጠረን፣ ቢደርሰን በጣም ደስ ይለናል፣ (መምህራን) በስልካቸው ነው የሚፅፉ ስልካቸው ደግሞ ሊያስቸግራቸው ስለሚችል ገጽ ለማውጣትም ይቸገራሉ፣ ለዓይናቸውም በጣም ችግር ነው ፡፡”፣ ”መምህራን ሲፅፉልንም በስልካቸው ነው ስልካቸው ደግሞ ይጠፋል፣ እንደገና እያበሩ፣ ሲዘጋ እየከፈቱ፣ እንደዚህ እያደረጉ ነው የሚያፅፉልን፣ ስለዚህ መጽሐፍት ቢመጡልን ተማሪው ጎበዝ ይሆናል፣ አንብቦም አጥንቶም ጎበዝ ይኮናል፣ ጥሩ ተማሪና ጥሩ ትውልድ ይፈጠራል፣ መጽሐፍቱ ቢመጡልን ደስ ይለናል” ብለዋል፡፡
የአፄ ሰርፀ ድንግል፣ መልከ ሰገድ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ርዕሰ መምህር ዓባይነህ የሺዋስ የመጽሐፍት እጥረት በመምህራንና በተማሪዎች ላይ የፈጠረውን ጫና ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል፡፡የትምህርት ጥራትን የተመለከተው ውይይት በባሕር ዳር
” … መምህራን በፍለሽ የያዙት ነገር ቢኖርም ለተማሪዎች በቂ የሆነ ነገር ለመስጠት ጊዜ እያባከነ ነው፣ አንድ መምህር 40 ክፍለ ጊዜ (በሳምንት) ይሰጠዋል፣ በዚህ ጊዜ ማስታወሻ ይፅፋል፣ ያስረዳል፣ ለተማሪዎች ግንዛቤ ለመስጠት በጣም ትልቅ ችግር ነው የሆነው፣ ተጨማሪም ለተማሪዎች የቤት ስራ ለመስጠት በጥቁር ሰሌዳ ላይ እየተፃፈ ነው የሚሰጣቸው፣ በፊት መጽሀፍቱ ላይ ነው ከዚህ ገጽ እስከዚህ ገጽ ተብሎ ይሰጠው ነበር አሁን ግን የተወሰኑ ጥያቄዎች ብቻ ነው የሚሰጡት ይህ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን እየፈጠረ ነው፡፡”
በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የስርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ዳይሬክተር አቶ ካሴ አባተ የተፈጠረውን ችግር አስመልክተው እንደተናገሩት ከ8. 8 ሚሊዮን በላይ መጽሐፍት ህንድ አገር መታተማቸውን ጠቁመው ሆኖም መጽሐፍቱን ወደ አገር ውስጥ ለማስገባት ቢፈለግም በውጪ ምንዛሬ እጥረት እስካሁን አልተሳካም፡፡
“8 ሚሊዮን 888 ሺህ 172 የማስተማሪያ መጽሐፍትን ህትመት አስገብተናል፣ የሚታተመው ህንድ አገር ነው ፣ እስከ መስከረም 30/2015 ዓ ም ድረስ ይደርሳል ብለን ተስፋ ነበረን ውላችን በዶላር ነበር፣ … በውጪ ምንዛሬ ችግር ምክንያት ኤል ሲ መክፈት ስላልተቻለ መጽሀፍቱ በዚያ ምክንት ዘገዩብን፣ እስካሁንም አልመጡም፣ በገንዘብ (ምንዛሬ) እጠረት ነው”
አንደ መፍትሔ የተወሰደው እርምጃም የመጽሐፍቱን ”ሶፍት ኮፒ” በፍላሽ ለሁሉም ትምህርት ቤቶች ማከፋፈል እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
“2015 ዓ ም በሁሉም ትምህርት ቤቶቻችን በ”ሶፍት ኮፒ” አዘጋጅተን በማቅረብ ወደ ሙሉ ትግበራ ገብተን በሁሉም የመጀመሪያና መካከለኛ ትምህርት ቤቶቻችን በአዲሱ የመማሪያና የማስተማሪ መጽሐፍት ባዘጋጀነው ስርዓተ ትምህርት መሰረት መስከረም 9/2015 ዓ ም ጀምሮ ትምህርት እየተሰጠ ነው፣ ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ትምህርቱ ተጀምሯል፡፡”የትምህርት ሚ/ር ውሳኔና የኢሰመጉ ጥሪ
በተጨማሪም 1 ሚሊዮን የሚጠጋ መጽሐፍትን በአገር ውስጥ በማሳተም ቢያንስ ለመምህራን እንዲደርስ እየተደረገ ነውም ብለዋል፡፡ በጽሀፍቱ በውጪ አገር እንዲታተሙ የተደረገውም ከዋጋ አንጻር የተሻለ ስለነበር መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በአጠቃላይ በክልሉ በ9ሺህ 200 ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል 3.5 ተማሪዎች ይገኛሉ፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ
እሸቴ በቀለ