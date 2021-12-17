 በአማራ ክልል ከ147 በላይ ሴቶች በሕወሓት መደፈራቸው  | ኢትዮጵያ | DW | 16.12.2021

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ኢትዮጵያ

በአማራ ክልል ከ147 በላይ ሴቶች በሕወሓት መደፈራቸው 

የሕወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል ወረራ ፈፅመውባቸው በነበሩ አካባቢዎች እስካሁን ባለ መረጃ ከ147 በላይ ሴቶችን መድፈራቸውን የክልሉ መንግስት ዐስታውቋል። የተደራጀና ወጥ ጥናት ከተካሄደ ቁጥሩ በጣም ከፍተኛ እንደሚሆን ደግሞ አንድ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ኅብረት ገልጧል።

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በአማራ ክልል ሰላማዊ ሰልፍ ይካሄዳልም ተብሏል

የሕወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል ወረራ ፈፅመውባቸው በነበሩ አካባቢዎች እስካሁን ባለ መረጃ ከ147 በላይ ሴቶችን መድፈራቸውን የክልሉ መንግስት ዐስታውቋል። የተደራጀና ወጥ ጥናት ከተካሄደ ቁጥሩ በጣም ከፍተኛ እንደሚሆን ደግሞ አንድ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ኅብረት ገልጧል። በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቀት በመቃወም ነገ በአማራ ክልል ደረጃ ሰላማዊ ሰልፍ ይካሄዳልም ተብሏል።  

የሕወሓት ኃይሎች ባለፉት 6 ወራት በአማራ ክልል ወረራ በፈፀመበት ወቅት በሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ቢያደርስም የሴቶች ጥቃት ግን ከፍተኛው እንደነበር የአማራ ክልል ሴቶች፣ ህፃናትና ማኅበራዊ ጉዳይ ጽ/ቤት ዐስታውቋል። የጽ/ቤቱ ኃላፊዋ ወ/ሮ አስናቁ ድረስ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ወራሪ ያሉት ኃይል ህፃናትና አዛውንቶችን ያለጧሪ አስቀርቷል አካል ጉዳተኞችን አንገላትቷል።

እስካሁን ባለው መረጃ ከ147 በላይ ህፃናትንና አዛውንቶችን ጨምሮ በርካቶችን ደፍሯል ብለዋል፡። የባሕር ዳር ከተማ አስተዳደር ሴቶች፣ ህፃናትና ማኅበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወ/ሮ የሺሐረግ ፋንታሁን በበኩላቸው ቡድኑ በአማራ ክልል በቆየበት ወቅት እድሜ ሳይለይ በሁሉም ላይ ትቃት ፈፅሟል ነው ያሉት።  የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ድርጅቶች ኅብረት ዋና ዳይሬክተር አቶ መሱእድ ገበየሁ ሕወሓት በአማራ ክልል በቆየባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈፀሙን አረጋግጠዋል፡፡ 

የጽ/ቤት ኃላፊዋ ወ/ሮ አስናቁ ሕግ ሲጣስ እያዩ እንዳላዩ ሆነዋል ሲሉ ታላላቅ የሚባሉ ሀገሮችን ወቅሰዋል፡። ይልቁንም እነዚህ በዲሞክራሲ አደግን የሚሉ አገሮች እየተደረገ ያለው ግፍና ሰቆቃ እንዲቀጥል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እየሰሩ ነው በሚል ከስሰዋል። ሕወሓት በሴቶች ላይ የፈፀመውንና እየፈፀመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚኮንንና ዓለምቀፉ ማኅበረሰብ በቡድኑና ደጋፊዎቹ ላይ ጫና እንዲያደርግ የሚያሳስብ ታላቅ ሕዝባዊ ሰልፍ ነገ በባሕር ዳር እንደሚደርግም ተገልጧዋል።

ዓለምነው መኮንን 
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አዜብ ታደሰ
 

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በአማራ ክልል ሰላማዊ ሰልፍ ይካሄዳልም ተብሏል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Hundreds of thousands have had to leave everything behind to escape the fighting in Amhara. One local official said more than 700 000 displaced people found refuge in Dessie alone but were forced to flee further south as the Tigrayan forces approached. In Debre Berhan, schools were closed and transformed into camps. But living conditions are dire. “There is nothing to eat, there are children here, there is a shortage of clothes and people have left their homes without taking anything with them”, explained Mamito Belachew who came from Ataye. Even with the retake of the areas by the Ethiopian army, many residents haven’t returned home yet. “We are told now it’s peaceful there but if we go, there is nothing. What could we do if we go back? The houses are burned down”, Mamito said.

ኢትዮጵያ፦ ግጭቱ በአማራ ክልል ትቶት ያለፈው ጠባሳ 17.12.2021

በአማራ ክልል ስልታዊ ከተሞች ውስጥ የትግራይ ተዋጊዎች፤ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የአማራ ክልል ኃይላት አካባቢውን ለመቆጣጠር ባደረጉት ፍልሚያ መጠነ ሰፊ ውድመት፤ መፈናቀል እና ስቃይ ተከስቷል።

Addis Abeba City – Ethiopia

የሐሙስ ታኅሣሥ 7 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ዜና መጽሄት 16.12.2021

Militants of Tigray group removed machineries from factories and deprived many industries in the town of production in City of Combolcha and Wollo- Ethiopa A team of journalists who visited Kombolcha town collected ample evidences showing that the terrorist TPLF group plundered large amount of products and inputs and destroyed machinery in factories located in the industrial town. Journalists also confirmed that the terrorist group looted and vandalized the factories in the industrial town of Kombolcha during its aggression in the area. Militants of Tigray group removed machineries from factories and deprived many industries in the town of production. Zugestellt von: Azeb-Tadesse Hahn

የታኅሣሥ 5 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የዓለም ዜና 14.12.2021