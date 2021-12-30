 በአማራ ክልል ከነበሩ 32 የተፈናቃይ መጠለያዎች ከአንዱ በስተቀር ሁሉም ተዘጉ | ኢትዮጵያ | DW | 17.01.2022

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ኢትዮጵያ

በአማራ ክልል ከነበሩ 32 የተፈናቃይ መጠለያዎች ከአንዱ በስተቀር ሁሉም ተዘጉ

በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሳቢያ በአማራ ክልል ከተቋቋሙ 32 የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያዎች መካከል 31ዱ መዘጋታቸውን የክልሉ መንግሥት ገለጸ። የክልሉ አደጋ መከላከል እና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት የቀረው በደባርቅ ከተማ የተከፈተ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ ብቻ ነው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:44

በአማራ ክልል ከነበሩ 32 የተፈናቃይ መጠለያዎች ከአንዱ በስተቀር ሁሉም ተዘጉ

ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል አገልግሎት ሲሰጡ ከነበሩ 32 የተፈናቃይ መጠለያዎች መካከል ከአንዱ በስተቀር ሁሉም መዘጋታቸውን የአማራ ክልል መንግስት አስታውቋል፡፡ የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን ተመላሽ ተፈናቃዮችን እያቀቋምኩ ነውም ብሏል፡፡
ከጥቅምት 2013 ዓም ጀምሮ በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይም በአማራ፣ በትግራይና በአፋር ክልሎች በተፈጠረው ጦርነት በርካታ ንፁሐን ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በየመጠለያ ጣቢያው መቆየታቸው ይታወሳል፡፡ በተለይ በአማራ ክልል ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ከ2 ሚሊዮን 300ሺህ በላይ የሚሆኑት ተፈናቅለው በመጠለያና በየዘመድ ቤት ለመቆየት ተገድደው ቆይተዋል፡፡
ጦርነቱ በአማራ ክልል መገባደዱን ተከትሎ በክልሉ ከነበሩ 32 የተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎች መካከል 31ዱ መዘጋታቸውን የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል፡፡
በደባርቅ የተፈናቃዮች መጠለያ 5000 ያህል ተፈናቃዮች እንደሚኖሩ ያመለከቱት አቶ እያሱ በተፈናቃዮች አካባቢ አስተማማኝ ሰላም ሲፈጠር እነርሱም የሚመለሱ እንደሚሆኑ አመልክተዋል፡
ተመላሾችን የእለት ምግብ ከማቅረብ ጀምሮ በዘላቂነት ለማቋቋም መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ አንደሆነም አቶ እያሱ ገልፀዋል፡፡ 
አንዳንድ ተመላሾች በበኩላቸው “የእለት እርዳታ በተፈለገው ፍጥነት እየተሰጠን አይደለም፣ መልሶ ለማቋቋም እየተደረገ ያለ ስራም የለም” ይላሉ፡፡
በእርዳታ አሰጣጥ ሂደት አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ያስታወሱት አቶ እያሱ፣ ያም ሆኑ መንግስት ያልመሰልቸት እየሰራ መሆኑን አረጋግጠዋል፡፡
ንብረታቸው የተዘረፈባቸው ወገኖች ምዝገባ እየተካሄደ መሆኑንና መንግስትም እርዳታ አቅም በፈቀደ መጠን  እያቀረበ እንደሆነ ሌሎች ተመላሽ ተፈናቃዮች መስክረዋል፡፡
አንዳንድ  ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች የተጎዱ ወገኖችን ለማገዝ አሁንም ዳተኝነታቸውን እያሳዩ ነው ያሉት አቶ እያሱ፣ አሁንም ቢሆን የተጎዱ ወገኖችን እንዲረዱ ጥሪ አቅርበዋል፡፡በአማራ ክልል ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ከ11 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የእለት ምግብ እርዳታ ይሻል፡፡

ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ
ሸዋዬ ለገሰ 
 

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በአማራ ክልል ከነበሩ 32 የተፈናቃይ መጠለያዎች ከአንዱ በስተቀር ሁሉም ተዘጉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

30.12.2021, Bahir Dar, Amhara region, Äthiopien Flüchtlinge besteigen einen Bus

የተመላሽ ተፈናቃዮች አቤቱታ በአማራ ክልል 30.12.2021

በሰሜኑ የአገራችን ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው የነበሩ ወገኖች ወደ አካባቢያቸው መመለስ ቢጀምሩም አንዳንዶቹ ርዳታ አላገኘንም አሉ። የአማራ ክልል መንግስት ደግሞ ሕወሓት በወረራ ይዟቸው ከነበሩት ከአብዛኛዎቹ የአማራ ክልል አካባቢዎች ከወጣ በኋላ 279 ሺህ 217 ኩንታል የምግብ እህል ወደ ቦታው ልኬያለሁ ብሏል።

30.12.2021, Bahir Dar, Amhara region, Äthiopien Flüchtlinge besteigen einen Bus

የሐሙስ ታኅሣሥ 21 ቀን፣ 2014 ዓ.ም መጽሄተ-ዜና 30.12.2021

TOPSHOT - Amhara Fano militia fighters walk in the ransacked terminal at the Lalibela airport in Lalibela, o++n December 7, 2021. - Residents of Lalibela, a city in northern Ethiopia home to storied medieval rock-hewn churches, are reeling from the recent occupation by the Tigray People's Liberation Front (TPLF) insurgent group. Until government forces drove them out last werk, the rebels looted homes and health facilities, while residents lost touch with the outside world due to cuts in transportation, electricity, banking and communications. (Photo by Solan Kolli / AFP) (Photo by SOLAN KOLLI/AFP via Getty Images)

ነዋሪዎች ስለ ሕወሓት ውድመት በላሊበላ ከተማ 21.12.2021

ሕወሓት በአማራ ክልል ላሊበላ ከተማ በቆየባቸው ወራት የመንግስሥትና የግለሰብ ንብረቶችን ማውደሙን የከተማዋ ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ዐስታወቁ። በውድመቱ የተነሳም የመንግሥት ሥራን ሙሉ ለሙሉ መጀመር እንደማይቻልም ተገልጧል።