 በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የጂሌ ጥሙጋ ባለስልጣናት ከስልጣን ተነሱ | ኢትዮጵያ | DW | 19.07.2022

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ኢትዮጵያ

በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የጂሌ ጥሙጋ ባለስልጣናት ከስልጣን ተነሱ

ከሰሞኑ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የኤፍራታ ግድም ወረዳና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ጂሌ ጥሙጋ ወረዳ ተከስቶ ከነበረው ግጭት ጋር በተያያዘ የጂሌ ጥሙጋ ወረዳ ከፍተኛ አመራሮች ከስልጣናቸው መነሳታቸውን የብሔረሰብ አስተዳደሩ አስታወቀ በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ ከ160 በላይ ቤቶች መቃጠላቸውን ደግሞ የዞኑ አስተዳደር አሰመልክቷል፡፡

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በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ ከ160 በላይ ቤቶች ተቃጥለዋል

 

ከሰሞኑ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የኤፍራታ ግድም ወረዳና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ጂሌ ጥሙጋ ወረዳ ተከስቶ ከነበረው ግጭት ጋር በተያያዘ የጂሌ ጥሙጋ ወረዳ ከፍተኛ አመራሮች ከስልጣናቸው መነሳታቸውን የብሔረሰብ አስተዳደሩ አስታወቀ፣ በነበረው ግጭት በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ ከ160 በላይ ቤቶች መቃጠላቸውን ደግሞ የዞኑ አስተዳደር አሰመልክቷል፡፡
በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ ግድም ወረዳና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ጂሌ ጥሙጋ ወረዳ አዋሳኝ አካባቢዎች ሐምሌ 3/2014 ዓም በተነሳ ደም ያፋሰሰ ግጭት የሰው ሕይወት ማለፉን የሁለቱም አስተዳደሮች ባለስልጣናት ተናግረዋል፡፡ ይህ ግጭት እንደተፈጠረ ብዙም ሳይሰፋ ማስቆም ተችሎ እንደነበር ያመለከቱት የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የኮሙዩኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ጀማል ሐሰን ሆኖም ግጭቱ ቀጥሎ ሐምሌ 3/2014 በሁለቱም ወገን በኩልህይወት ጠፍቷል፣ ንብረትም ወድሟል ብለዋል፡፡
እንደ አቶ ጀማል በወቅቱ በኦሮሞ አስተዳደር በኩል 18 ሰዎች ሲገደሉ 35 የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ነው ያሉት፡፡
በነበረው ግጭት ኃላፊነታቸውን አልተወጡም ያላቸውን የጅሌ ጥሙጋ አመራሮችን ከስልጣን ማሰናበቱንና እየተጣራ የወንጀል ድርጊት ያለባቸውም ከሆነም በህግ የሚጠየቁ እንደሚሆኑ ነው ያስረዱት፡፡ የጂሌ ጥሙጋ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ፣ ምክትል አስተዳዳሪ፣ ሁለት የወረዳው ብልፅግና ፓርቲ አመራሮችና የፖሊስ ጽ/ቤት ተወካይ ከስልጣናቸው ሲነሱ፣ የፖሊስ ተወካዩ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጠዋል፡፡
የብሔረሰብ አስተዳደሩ ከግጭቱ ጋር በተያያዘ የተጎዱ ሰዎችን የማፅናናት ሥራና ሌሎች ግጭቶች እንዳይነሱ እየተሰራ እንደሆነም አቶ ጀማል አብራርተዋል፡፡ የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አመራሮች ቤት የተቃጠለባቸውን በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የኤፍራታና ግድም ወረዳ አካባቢዎች መጎብኘታቸውንና የተጎዱ ቤተሰቦችን መጎብኘታቸውንና ማፅናናታቸውንም አመልክተዋል፡፡
የሰሜን ሸዋ ዞን የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ መሐመድ አህመድ በበኩላቸው “በህብረተሰቡ ውስጥ የተሰገሰጉና ኦነግ ሸኔ” ብለው የጠሯቸው አካላት ባደረሱት ጥቃት በርካታ ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ህይወትም አልፏል ብለዋል፡፡ የግጭቱ መነሻ ግጦሽ ወይም ሌላ ምክንያት አይደለም የሚሉት አቶ መሐመድ ከዚህ በፊት በአጣየ፣ ሸዋሮቢትና ሌሎችም አካባቢዎች የነበሩ ግጭቶችን በማስታወሰ “የወረራና የማስፋት ፍላጎት ነው ድርጊቱ ተራ ግጭተ ተብሎም አይወሰድ” ብለዋል፡፡
በአማራ ክልል የኤፍራታና ግድም ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ችሮታው ባሳዝን ባለፈው ሳምንት በነበረው ግጭት በወረዳው በኩል 12 ሰዎች መገደላቸውን በወቅቱ ገልፀውልን ነበር፤ የዞኑ ኮሙዩኒኬሽን ኃላፊ አቶ መሐመድ አህመድ ዛሬ ለዶቼ ቬሌ እንደተናገሩት በህይወትና በንብረት ላይ የደረሰውን ጉዳት መጠን የሚያጠና ቡድን ሥራውን ባለመጨረሱ መጠኑን ለመግለፅ እንደሚቸገሩ ተናግረዋል፡፡
የሁለቱም አስተዳደር የኮሙዩኒኬሽን ባለስልጣናት በህዝቡና በሁለቱም የዞን አስተዳደሮች ችግር እንደሌለና በየጊዜው የሚፈጠሩ ተመሳሳይ ግጭቶችን ለማስወገድ በጋራ እየሰሩ እንደሆነ አረግግጠዋል፡፡ አዋሳኝ የአማራና የኦሮሞ ብሔረሰብ ነዋሪዎች ይፈጠሩ የነበሩ ጥቃቅን ችግሮችን በሽማግሌና በውይይት እየፈቱ በሰላም የሚኖሩ እንደሆኑ አመራሮቹ አስታውሰው አሁን አሁን ሌላ ፍላጎት ያላቸው ያሏቸው ወገኖች ጠዋድዶና ተዛምዶ የኖረውን ህዝብ ለማጋጨትና ለማለያየት እየሰሩ እንደሆነ ነው ያስረዱት፡፡


ዓለምነው መኮንን

አዜብ ታደሰ

ነጋሽ መሐመድ

 

 

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በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ ከ160 በላይ ቤቶች ተቃጥለዋል  

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