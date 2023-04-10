 በአማራ ክልል እያሳሰበ ያለዉ አለመረጋጋት | ኢትዮጵያ | DW | 05.05.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በአማራ ክልል እያሳሰበ ያለዉ አለመረጋጋት

በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ሰሞኑን አለመረጋጋቶች እንዳሉ የጎንደርና የሸዋ ሮቢት ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ከደሴ አዲስ አበባ የሚወስደው አውራ ጎዳና ሸዋሮቢት ላይ በመዘጋቱ እስከዛሬ እረፋዱ ድረስ የትራንስፖርት አገልግሎት አልነበረም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በመግለጫ በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ግጭቶች መኖራቸውን አስታዉቋል።

«በጎንደርና ሸዋ ሮቢት ከተሞች አለመረጋጋት ይታያል» ነዋሪዎች

በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ሰሞኑን አለመረጋጋቶች እንዳሉ የጎንደርና የሸዋ ሮቢት ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል፣ ከደሴ አዲስ አበባ የሚወስደው አውራ ጎዳና ሸዋሮቢት ላይ በመዘጋቱ እስከዛሬ እረፋዱ ድረስ የትራንስፖርት አገልግሎት አልነበረም ተብሏል።

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ግጭቶች መኖራቸውን አስታውሶ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ችግሮቹን በሰላም እንዲፈቱ ጠይቋል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄም ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ ችግሮች በውይይት እንዲፈቱ ጠይቋል፡፡

Äthiopien Gondar | Bilder zur aktuellen Sicherheitslage

በአማራ ክልል ጎንደር ከተማ እያሳሰበ ያለዉ ያለመረጋጋት

በአማራ ክልል በተለያዩ ምክንያቶች በአንዳንድ አካባቢዎች አገልግሎት መስጫ ተቋማትና የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት መዘጋታቸውንና አለመረጋጋት መኖሩን የየአካባቢ ነዋሪዎች አመልክተዋል፡፡ ከትናንት ከትናንት ጀምሮ በጎንደር ከተማ የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡን፣ የህዝብ አገልግሎት መስጫ ተቋማትም መዘጋታቸውን አንድ የከተማዋ ነዋሪ ለዶይቼ ቬሌ ገልጠዋል፡፡

ሌላው የከተማዋ ነዋሪ በበኩላቸው በአማራ ክልል ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ጫና ያሉት እየበዛ በመምጣቱን ነገሮችን ከውይይት ይልቅ በኃይል ለመፍታት እየተደረገ ያለውን አሰራር ለመቃዎም ነው እርምጃው የተወሰደው ብለዋል፡፡ በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ከተማ ከሁለት ቀን በፊት በመከላከያና በአካባቢው ታጣቂዎች መካከል ሞትን ያስከተለ ውጊያ እንደነበር አንድ የከተማዋ ነዋሪ ተናግረዋል፡፡

በሸዋ ሮቢት ከተማ አሁን የተረጋጋ ሁኔታ ቢኖርም፣ በዞኑ በአንዳንድ አካባቢዎች ግጭቶች እንዳሉ የገልፁልን እኝህ አተያየት ሰጪ፣ ከደሴ ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው አውራ ጎዳና ግን ከተዘጋ ቀናት አልፈዋል ነው ያሉት፡፡ አንድ የደሴ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው ከሰሜን ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው አውራ ጎዳና ከተዘጋ ከ4 ቀናት በላይ መሆኑን ጠቅሰው የደሴና የወልዲያ ባለጉዳዮች ከፍተኛ ወጪ በማውጣትና ረጅም ጉዞ በመጓዝ በአፋር በኩል ወደ አዲስ አበባ እንደሚጓዙ አብራርተዋል፡፡

Äthiopien Gondar | Bilder zur aktuellen Sicherheitslage

በአማራ ክልል ጎንደር ከተማ እያሳሰበ ያለዉ ያለመረጋጋት

አስተያየት ሰጪዎቹ መንግስት ጉዳዮችን በወይይት እንዲፈታ ነው የጠየቁት፡፡ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) ሰሞኑን ባወጣው መግለጫም መንግስት “ከባለድርሻ አካላት ጋር በቀጥታ በመወያየት ለተፈጠሩ ችግሮች እልባት የመስጠት ግንባር ቀደም ኃላፊነቱን እንዲወጣ እናሳስባለን” ብሏል፡፡ አብን ለፋኖ፣ ለአማራ ወጣቶችና ለልዩ ኃይል አባላት ባስተላለፈው መልዕክት የህዝብ ሰላም እንዳይናጋ፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች እንዳይስተጓጎሉ የልማት ስራዎች እንዳይደናቀፉና በአካልና በህይወት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ሲል ጥሪ አስተላልፏል፡፡

“በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ሲከፈትበት “ዳር ቆመው የነበሩ” ያላቸው አካላትም ዛሬ ድንገተኛ ወዳጂና ወኪል መስለው ግጭት ለማነሳሳት የሚያደርጉትን ጥረት እንዲያቆሙና ‘የሚያደርጉትን አደንቋሪ የጥፋት ጥሪዎች’ ያለውን ፈጽሞ እንዳይሰማ” ሲል አብን አስጠንቅቋልየኢትዮጵያ ሰብዐዊ መብት ኮሚሽን በበኩሉ ባወጣው መግለጫ፣ በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር፣ በሰሜን ወሎና በሰሜን ሸዋ አንዳንድ አካባቢዎች ግጭቶች መኖራቸውን ጠቅሶ፣ የሚመለከታቸው አካላት ችግሩን በውይይት እንዲፈቱና ሰብአዊ መብቶች ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ ችግሩን የሚያባብሱ ነገሮችን እንዳያደርጉ አሳስቧል፡፡

ዓለምነው መኮንን

አዜብ ታደሰ

ዮኃንስ ገብረግዚአብሔር

Audios and videos on the topic

«በጎንደርና ሸዋ ሮቢት ከተሞች አለመረጋጋት ይታያል» ነዋሪዎች

ተዛማጅ ዘገባዎች

የልዩ ኃይል ጉዳይ በአማራ ክልል ያስከተለው ሕዝባዊ ቁጣ

የልዩ ኃይል ጉዳይ በአማራ ክልል ያስከተለው ሕዝባዊ ቁጣ 10.04.2023

የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና ለማደራጀት በሚል የተወሰነው ውሳኔ በአማራ ክልል ከፍተኛ ተቃውሞ አስነስቷል፤ ሕዝባዊ ቁጣም ቀስቅሷል ። በክልሉ በርካታ አካባቢዎች በሺህዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተሳተፉባቸው ብርቱ የአደባባይ የተቃውሞ ሰልፎች ላለፉት ጥቂት ቀናት በተከታታይ ቀጥለዋል ። በታጠቁ ኃይሎች መካከልም የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተገልጧል ።

ወለጋ ዞን ኪራሙ ወረዳ ከ 50 በላይ ሰዎች ተገደሉ

ወለጋ ዞን ኪራሙ ወረዳ ከ 50 በላይ ሰዎች ተገደሉ 21.11.2022

ኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪራሙ ወረዳ በተፈጠረ ግጭት ከ50 በላይ ሰዎች መገደላቸው ተነገረ። ለግጭቱ በአካባቢው የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች የክልሉን ልዩ ኃይልና ኦነግ ሸኔ የተባለውን ታጣቂ ተጠያቂ ሲያደርጉ፣ የኦሮሞ ተወላጆች ደግሞ “ፋኖ” የተባለውን ታጣቂ ይከስሳሉ፣ ውጊያ ኪራሙ ዙሪያ ዛሬም መቀጠሉን ነው ነዋሪዎቹ የሚናገሩት፡፡

የህወሃት መግለጫ፣ የሰላም ድርድር ግብዣና የሳይስን ቤተመዘክር

የህወሃት መግለጫ፣ የሰላም ድርድር ግብዣና የሳይስን ቤተመዘክር 07.10.2022

በማኅበራዊ መገናኛው ሰሞኑንም የመነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳዮች በርካታ ናቸው። ህወሃት ከሰሜን የአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ለቅቄ ወጥቻለሁ ያለበት መግለጫ፤ የአፍሪቃ ሕብረት ፌደራል መንግሥት እና ህወሃትን ለሰላም ድርድር መጋበዙ እንዲሁም ከሰሞኑ የተመረቀው የሳይንስ ቤተመዘክርን በተመለከተ የተሰጡ አስተያየቶችን መራርጠናል።