በአማራ ክልል ነዋሪዎች በማህበራዊና ኢኮኖሚ ቀዉስ እንገኛለን ሲሉ አማረሩ መባሉ
ባለፉት ወራት በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ ውጊያ በነበረባቸውና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሚቆጣጠራቸው የአማራ ክልል የምዕራብ ጎጃምና የምስራቅ ጎጃም አንዳንድ ከተሞች ነዋሪዎች ለከፍተኛ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እየተዳረጉ መሆናቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ፣ በተለይ መንገዶች በተሟላ ሁኔታ ባለመከፈታቸው በቂ የምግብ እህል ወደ ከተሞቹ መግባት ባለመቻሉ በርካቶች በእጅጉ እየተቸገሩ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ በምዕራብ ጎጃም ዞን የደንበጫ ከተማ ነዋሪ ለዶይቼ ቬሌ ዛሬ እንደተናገሩት አርሶ አደሩ ባለበት የመንገድ እጥረትና የሰላም ስጋት ምርት ወደ ገበያ አያመጣም፣ በአካባቢው የሚመረቱ ምርቶችንም ወደ ሌሎች አካባቢዎች ማድረስ ባለመቻሉ ህብረተሰቡ ለድህነት እየተጋለጠ ነው ብለዋል፡፡ የአማራ ክልል ግጭትና ላሊበላ
በአካባቢው በብዛት የሚመረተውን የአረቄ ምርት ወደ አዲስ አበባ መላክ ባለመቻሉ በስራው የተሰማሩ ወገኖች ስራ አቁመዋል ብለዋል፡የአረቄ ተረፈምርትን ተጠቅመው ከብት የሚያደልቡ ወጣቶችም አሁን ያለስራ መቅረታቸውን ነው ያብራሩት፡፡ በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረማርቆስ ከተማ የተሻለ የሰላም ሁኔታ እንዳለ የተናገሩ አንድ የከተማው ነዋሪ ሆኖም ተንቀሳቅሶ ለመስራት የሚያስችል ሁኔታ ባለመኖሩ የከተማው ነዋሪ በእጅጉ መቸገሩን ገልጠዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን የቡሬ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው፣ የኑሮ ውድነቱ በጣም ከፍተኛ ደረጃ መድረሱን አመልክተዋል፣ የከተማው ነዋሪ ራሱ ተፈናቃይ ሆኗል ሲሉ ያለውን ችግር አስረድተዋል፡፡ አማራ ክልል ሰዎች በድርቅ የተነሳ እየሞቱ ነው
ሌላ የደብረማርቆስ ከተማ ነዋሪ የመንገዶች እንደልብ ባለመከፈታቸው ከፍተኛ ህገወጥ የትራንስፖርት ክፍያ እንደሚጠየቁ ተናግረዋል፡፡ ቀደም ሲል 50 ብር ይጠይቅ የነበረ መንገድ ዛሬ 300 ብር ደርሷል፣እሱም ከተገኘ ነው ሲሉ አክለዋል፡፡ በምዕራብ ጎጃም ዞን የፈረስ ቤት ነዋሪ በበኩላቸው ምርት እንደ ልብ ገበያ ወጥቶ መሸጥ ባለመቻሉ በአካባቢው የርሀብ አደጋ ማንዣበቡን በስጋት አመልክተዋል፡፡ በምስራቅ ጎጃም ዞን የየጁቤ ወረዳ ነዋሪ በአካባቢው የምርት እጥረት ባይኖርም የፋብሪካ ውጤት የሆኑ እንደ ዘይት፣ ስኳርና ማኮሮኒ የመሳሰሉትን የምግብ ዓይነቶች ማግኘት አልተቻለም ብለዋል፡፡ የአማራ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ አተ ደሳለኝ ጣሰው ሰሞኑን ለጋዜጠኞች እንደነገሩት አብዛኛው የአማራ ክልል ወደ ሰላም ተመልሸዋል፣ ስርቆትና ዝርፊያን ደግሞ በጋራ እንስወግደው ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
አዜብ ታደሰ
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