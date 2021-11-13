 በአማራ ክልል ተፈናቃዮች ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን የክልሉ ባለሥልጣን ተናገሩ | ኢትዮጵያ | DW | 27.11.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በአማራ ክልል ተፈናቃዮች ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን የክልሉ ባለሥልጣን ተናገሩ

በአማራ ክልል በሚካሔደው ውጊያ የተፈናቀሉ ከ4 ሺሕ 900 በላይ ነፍሰ ጡር እና ከ10 ሺሕ 300 በላይ የሚያጠቡ እናቶች ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ክልሉ አስታወቀ። 2.1 ሚሊዮን ከደረሰው የተፈናቃዮች ቁጥር ውስጥ ከ54 ሺሕ በላይ ለከፋ ችግር የተዳረጉ ሕጻናት እንደሚገኙበት ተገልጿል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:35

ከተፈናቃዮች መካከል ከ54 ሺሕ በላይ ለከፋ ችግር የተዳረጉ ሕጻናት እንደሚገኙ ተገልጿል

በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ከ54 ሺህ በላይ የተፈናቀሉ ህፃናትና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸውን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች በህወሃት ቁጥጥር ስር በሚገኙ የአማራ ክልል አካባቢዎች ለሚገኙ ነዋሪዎች ከቃል ባለፈ ያደረጉት እርዳታ ባለመኖሩ ርሀብ እየተከሰተ እንደሆነም ክልላዊ መንግስቱ አስታውቋል።  

የሕወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል የሚገኙ ቦታዎችን በኃይል ከተቆጣጠሩበት ካለፈው ከነሐሴ 2013 ዓ.ም መጀመሪያ ጀምሮ በርካታዎች ተፈናቅለዋል። ሌሎች ደግሞ በህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉ የአማራ ክልል አካባቢዎች ረሀብና በሽታ ተጋልጠው እንደሚገኙ የአማራ ክልል አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚያሻቸው አካባቢዎች ኮሚሽን አስታውቋል፡፡ 

የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን በተለይ ተፈናቃይ ህፃናት እና እናቶች በከፋ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡ 2 ሚሊዮን 1 መቶ ሺህ ተፈናቃይ በአማራ ክልል እንደሚኖር ያመለከቱት አቶ እያሱ አብዛኛው ከዘመድ ጋር እንደሚኖርና በንፅፅር ተገቢው ድጋፍ የማያገኘውም ይኸው ወገን ስለሆነ ረጂ ተቋማት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል፡፡ 
ህወሓት በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ወገኖችን መድረስ ባለመቻሉ ርሀብ መከሰቱንና ሞትም እየተመዘገበ እንደሆነ ነው ኃላፊው የተናገሩት። 

ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማትና በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኢምባሲ በህወሓት ቁጥጥር ስር በበሽታና በርሀብ ለተጋለጡ ሰዎች እርዳታ ለማቅረብ ቃል ቢገቡም እስካሁን በተግባር የታየ ነገር የለምም ብለዋል፡፡ 

በአማራ ክልል በወረራ በተያዙ አካባቢዎች ከ7 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ለከፍተኛ ሰቆቃ መዳረጉንም አቶ እያሱ በመግለጫቸው አመልክተዋል። አሁንም ቢሆን ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት ፈጥነው እርዳታ የማያቀርቡ ከሆነ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ሰብአዊ ቀውስ እንደሚፈጠር አስጠንቅቀዋል፡፡ 

ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ
 

Audios and videos on the topic

ከተፈናቃዮች መካከል ከ54 ሺሕ በላይ ለከፋ ችግር የተዳረጉ ሕጻናት እንደሚገኙ ተገልጿል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Debebe Zewdie, Public Relation Director of National disaster risk management commission Wo- Dire Dawa, Ethiopia Wann- 21.08.2021 Author- Messay Teklu (DW Correspondant)

ብሔራዊ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን በደብረ ብርሀን ለተጠለሉ ተፈናቃዮች ዕርዳታ መላኩን አስታወቀ 13.11.2021

በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሔደ ባለው ጦርነት ተፈናቅለው በደብረ ብርሀን ከተማ ከተጠለሉ ተፈናቃዮች በስድስት ትምህርት ቤት ለሚገኙት ዕርዳታ መላኩን ብሔራዊ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። በኮሚሽኑ መረጃ መሠረት በሰሜን ሸዋ ዞን በምትገኘው የደብረ ብርሀን ከተማ ከ218 ሺሕ በላይ ተፈናቃዮች ይገኛሉ።

Waghemra IDPs at Bahir Dar 19.10.2021.

በአማራ ክልል የተፈናቃዮች ይዞታ 04.11.2021

በክልሉ ህወሓት በያዛቸው አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች በህመምና እና በምግብ እጦት፣ ቡድኖ ወርሮ በለቀቀው የሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ ደግሞ የህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶች በመዘረፋቸው፣ ከ100 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የአማራ ክልል መንግሥት አስታውቋል።

Dr Tizazu Asrat, Koordinator des medizinischen Teams der Amhara Emergency Task Force. Datum : 17.10.21 Copy right: T. Hailu( DW Korri)

ለዐማራ ክልል ተፈናቃዮች የሚደረግ ድጋፍና የዕርዳታ ማሰባሰብ 17.10.2021

ኢትዮጵያ ውስጥ በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት በዐማራ ክልል ተፈናቅለው የአስቸኳይ ዕርዳታና ህክምና የሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ጥሪ እየቀረበ ነው: