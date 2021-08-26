በአማራ ክልል በጦርነቱ የወደመውን የሚያጠና ኮሚቴ

አቶ ስዩም፣ህወሓት በአማራ ክልል ያደረሰውን ውድመትና ዝርፊያ የሚያጠና ግብረ-ኃይል መቋቋሙን፣ የመልሶ ማቋቋም ስራውን በበላይነት የሚከታተል፣ የሚቆጣጠርና የሚመራ የስትሪንግ ኮሚቴ መዋቀሩንም ተናግረዋል፡፡ “ወራሪ” ያሉት የህወሓት ኃይል ከዝርፊያና ንብረትን ከማውደም ባለፈ በዋናነት መረጃን የማጥፋት ስራ ማከናወኑን አስታውሰዋል፡፡
በአማራ ክልል በህወሓት ኃይሎች የወደሙ ንብረቶችን ውድመትና ዝርፊያ የሚያጠና ግብረኃይል መቋቋሙን የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። የመልሶ ግንባታ ስራዎችን የሚከታተል ክልል አቀፍ ሚቴ መቋቋሙም ተገልጧል። አንድ ምሁር ደግሞ ሆን ተብሎ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ የደረሰው ጉዳት “ልብ ሰባሪ” ነው ብለውታል፡፡
በምክትል ርዕሰ ስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል ማህበራዊ ጉዳዮች ክላስተር አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ህወሓት በአማራ ክልል ያደረሰውን ውድመትና ዝርፊያ የሚያጠና ግብረ-ኃይል ተቋቁሟል፡፡ የመልሶ ማቋቋም ስራውን በበላይነት የሚከታተል፣ የሚቆጣጠርና የሚመራ የስትሪንግ ኮሚቴ መዋቀሩንም አቶ ስዩም አመልክተዋል፡፡
“ወራሪ” ያሉት የህወሓት ኃይል ከዝርፊያና ንብረትን ከማውደም ባለፈ በዋናነት መረጃን የማጥፋት ስራ ማከናወኑን ኃላፊው አስታውሰዋል፡፡
የአማራ ክልል የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፎረም ሰብሳቢ ዶ/ር ታፈረ መላኩ ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት በደሴ፣ በወልዲያና በመቅደላ ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተኛ ውድመት ደርሷል፡፡
ህብረተሰቡ ተጎጂዎችን ለማገዝ የሚያደርገውን ጥረት ያደነቁት አቶ ስዩም፣ ቢሆንም በግል አካውንት የሀብት ማሰባሰብ የሚፈፅሙ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል፡፡
ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪ ተቋማት የተቸገሩ ወገኖችን ለማገዝ ከክልሉ አመራሮች ጋር በርካታ ውይይቶችን ቢያደርጉም አብዛኛዎቹ አሁንም የእርዳታ እጃቸውን ለመዘርጋት ፈቃደኞች አይደሉም ብለዋል፡፡ ህወሓት ከሰኔ/2013 ዓ ም ጀምሮ በአማራ ክልል በደቡብና ሰሜን ጎንደር፣ በሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ በሰሜን ሸዋ፣ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና በደሴ ከተማ አስተዳደር ወረራ በመፈፀም በቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማውደሙንና መዝረፉን እንዲሁም ሌሎች ኢሰባዊ ጥሰቶችን መፈፀሙን የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ አሳውቋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ