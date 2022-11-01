«በአማራ ክልል በጦርነቱ ከተፈናቀሉት አብዛኛዎቹ ወደ ቀዬአቸው እየተመለሱ ነው።»የአማራ ክልል

የኮሚሽኑ የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳይሬክተር አቶ ጀምበሩ ደሴ ባቀረቡት ጽሁፍ በሰሜኑ ጦርነት ምክንት ተየተፈናቀሉ በርካታ ሰዎች ሰሞኑን በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል ከተደረሰው የሰላም ስምምነት በኋላ ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል፡፡የቆቦና ኮረም ተመላሽ ተፈናቃዮች እርዳታ እየቀረበላቸው እንደሆነ ለዶይቼቬሌ በስልክ ተናግረዋል፡፡
በአማራ ክልል ጦርነት ካፈናቀላቸው አብዛኛዎቹ ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን የክልሉ አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ፣ የኢትዮጵያ መንግስት፣ ተፈናቃዮች ጊዜያዊ እርዳታ የሚያገኙበትን ሁኔታ እያመቻቸ እንደሆነ አስታውቋል፣ የኮረምና ቆቦ ተመላሾች እርዳታ እየቀረበላቸው እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
ዓለም ዓቀፍ የአደጋ ስጋት ቅነሳ ቀን ዛሬ በባህር ዳር በክልል ደረጃ ለ6ኛ ጊዜ ተከብሯል፡፡ በዓሉ በአማራ ክልል አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን አዘጋጅነት ሲከበር የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር ወ/ሮ እህታገኘሁ አደመ የአደጋ ስጋት ቅነሳ ቀን ሲከበር ተፈናቃዮችን በመደገፍ፣ በማገዝና የስነ ልቦና ድጋፍ በማድረግ ጭምር መሆን አለበት ብለዋል፡፡
የኮሚሽኑ የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳይሬክተር አቶ ጀምበሩ ደሴ ባቀረቡት ጽሁፍ እንዳመለከቱት በሰሜኑ ጦርነት ምክንት ተፈናቅለው የነበሩ በርካታ ተፈናቃዮች ሰሞኑን በደቡብ አፍሪካ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነቱተከትሎ ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል፡፡
“በጦርነቱ ብቻ 1. 4 ሚሊዮን የተፈናቀለ፣ ወደ 9.4 ሚሊዮን ደግሞ ተፈናቅሎም ሳይፈናቀልም በአካባቢያቸው ያሉ፣ በጥቅሉ በአማራ ክልል የኦሮምያና ቤኒሻንጉል ተፈናቃዮችንና በተለያዩ ምክንያቶች ተጎጂዎችን ደምረን ወደ 11 . 6 ሚሊዮን ባለፈው ጊዜ እርዳታ ስናቀርብ ነበር፣ ሰሞኑን በተፈጠረው ስምምነት ተፈናቃዮች ተመልሰዋል፣ በአማራ ክልል ወደ 840ሺህ ተፈናቃይ ነው የነበረን አሁን፣ ወደ ኦሮሚያ ና ወደ ሌሎች የመለስናቸውን ትተን፣ ስለዚህ ከ840 ሺህ ሰሜን ጎንደር ዳባትና ደባርቅ ተመልሰዋል፣ ሰሜን ወሎ ጃራ ወደ 34 ሺህ ተፈናቃይ ተመልሷል፣ ሀብሩ ወደ 71 ሺህ ነበሩ ተመልሰዋል፣ አሁን ያሉ ተፈናቃዮች ወደ 136ሺህ የሚጠጉ በ37 ጊዜያዊ መጠለያ ይገኛሉ፡፡ ”
ወደ ተፈናቃዮች እርዳታ ለማድረስ የኢትዮጵያ መንግስት አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶችን እያደረገ እንደሆነ ደግሞ የኢፌድሪ የኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ወ/ሮ ሰላማዊት ካሳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ገልጠዋል፡፡
“ቀደም ሲል ከነበረው የአፋር አባላ ኮሪደር በተጨማሪ ሌሎች ሰብአዊ ድጋፎችን ለማድረግ ሌሎች አማራጭ መንገዶችን ለመክፈት በተደረገው ምክንያት በሰሜን ጎንደር በኩል ወደ ሽሬና አጎራባች ወረዳዎች፣ በሰሜን ወሎ ቆቦ ወደ አላማጣና አጎራባች ወረዳዎች የሚያደርሱ ተጨማሪ የድጋፍ መስመሮች ተከፍተው ለሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦት ተደራሽ የማድረግ ስራ እየተከናወነ ይገኛል፡፡”
ድጋፉን የተቀላጠፈና ተደራሽ ለማድረግ መንግስት 4 ቡድኖችን አቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱንም ሚኒስትር ዴኤታዋ አመልክተዋል፡፡
“ ቡድን አንድ በወልዲ ቆቦ፣ አላማጣ ኮረም፣ ዛታና ኦፍላ አካባቢዎችን፣ ቡድን ሁለት ደግሞ በሰሜን ጎንደር ዞን በደባርቅ፣ አዲአርቃይ ፀለምት፣ ሽሬ፣ ሽራሮ አክሱም አደዋ…፣ ቡድን ሶስት በዋግሕምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሰቆጣ፣ አበርገሌ ኮረም…፣ ቡድን አራት በደቡብ ወሎ ዞን የእርዳታ እንቅስቃሴዎችንና ሌሎችንም ስራዎችን የሚያስተባብሩ ሆነው ተዋቅረዋል፡፡ ”
የአላማጣ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የመመለስ ፍላጎት
የቆቦና ኮረም ተመላሽ ተፈናቃዮች እርዳታ እየቀረበላቸው እንደሆነ ለዶይቼቬሌ በስልክ ተናግረዋል፡፡ የኮረም ተመላሽ ተፈናቃይ እንዳሉት የእርዳታ እህል የጫኑ ከባድ ተሸከርካሪዎች ወደ ከተማዋ መግባታቸውንና እርዳታውን ለማግኘት ምዝገባ ላይ መሆናቸውን አመልክተው፣ ነገ ምናልባት እርዳታው ሊሰጥ እንደሚችል ተናግረዋል፡፡
የቆቦ ከተማ ተመላሽ ተፈናቃይ ግን እርዳታ ትናንት እንደወሰዱ ገልጠዋል፡፡
ከጥቅምት 20 እስከ ጥቅምት 27/2015 ዓም በአማራና በትግራይ ለሚገኙ 395ሺህ 500 ተፈናቃዮች 59ሺህ ኩንታል ስንዴና 13ሺህ 800 ኩንታል አልሚ ምግብ መከፋፈሉን የፌደራል ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ ያስረዳል፡፡
አለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ
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