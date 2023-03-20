 በአማራ ክልል በጃሪ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች እሮሮ | ኢትዮጵያ | DW | 23.05.2023

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ኢትዮጵያ

በአማራ ክልል በጃሪ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች እሮሮ

አማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ተሁለደሬ ወረዳ በጃሪ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ እጥረት እንዳጋጠማቸው ተናገግሩ። በአፈር ጥበቃ ስራ ተሰማርተው በቀን ይሰጣቸዋል የተባለው ገንዘብም እንዳልተከፈላቸው ተፈናቃዮቹ ገልፀዋል።

በጃሪ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ የተፈናቃዮች የምግብ እጥረት

አማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ተሁለደሬ ወረዳ በሚገኘው የጃሪ  መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ እጥረት እንዳጋጠማቸው አማረሩ፣ በአፈር ጥበቃ ስራ ላይ ተሰማርተው በቀን ይሰጣቸዋል የተባለው ገንዘብም እንዳልተከፈላቸው ገልፀዋል፣ የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መምሪያ በእርግጥም እርዳታው መዘግየቱን  አመልክቶ የበተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ሥራ የሰሩበት ግን በወሩ መጨረሻ ይከፈላቸዋል ብሏል.

ከተለያዩ የኦሮሚያ ክልለና በከሌሎች አካባቢዎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል የተለያዩ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ ከሚገኙ ተፈናቃዮች መካከል በደቡብ ወሎ ዞን ተሁለደሬ ወረዳ ጃሪ የተፈናቃዮች ጣቢያ የሚገኙ ወገኖች የምግብ እህል እጥረት አጋጥሞናል ብለዋል፡፡

የተሁለደሬ ወረዳ አስተዳደር በአፈር ጥበቃ ስራ እንዳሰማራቸው የሚናገሩት ተፋናቃዮች፣ ሆኖም በየቀኑ ይሰጣችኋል የተባለው የቀን የስራ አበል አልተሰጠንም ሲሉ ነው የተናገሩት፡፡

ያለምግብ በአፈር ጥበቃ ስራ ላይ መሰማራታቸው ከባድ እንደሆነ የሚገልፁት ተፈናቃዮቹ የሚመለከተው አካል አስፈላጊውን ትኩረት ሰጥቶ ምግብ እንድናገኝ ያድርግ ሲሉ ጠይቀዋል፡፡

Äthiopien | Binnenvertriebene in Amhara Region

የጃሪ ተፈናቃዮች መጠለያ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ቡድን መሪ አቶ ብርሀኑ በላይ ግን ለተፈናቃዮቹ በአፈር ጥበቃ የሰሩበት ታስቦ በየቀኑ ክፍያ ይፈፀማል ብለዋል፡፡

ተፈናቃዮቹ ግን ለአፈር ጥበቃ ስራ የሰሩበት ተከፍሏል የተባለው ፍፁም ሀሰት እንደሆነ ነው የሚያስረዱት፡፡

የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መምሪያ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ይመር በአፈር ጥበቃ ስራ የሰሩበት በወሩ ማጠቃለያ ታስቦ ይከፈላቸዋል ነው ያሉት፡፡

የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳይሬክተር አቶ ብርሀኑ ዘውዱ የእርዳታ እህል ከፌደራል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ባለመላኩ የምግብ አርዳታ አቅርቦቱ ዘግይቷል ብለዋል፡፡

ከፌደራል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደበበ ዘውዴ የሥራ ግንኙነታቸው ከክልል ጋር በመሆኑ ለዞን፣ ለወረዳና ለቀበሌ የእርዳታ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት እንደማይገደዱ በአንድ ወቅት ተናግረው ነበር፡፡

በአማራ ክልል በአጠቃላይ ከ1 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች እንደሚኖሩ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡

ዓለምነው መኮንን
አዜብ ታደሰ
ፀሀይ ጫኔ

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በጃሪ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ የተፈናቃዮች የምግብ እጥረት

ተዛማጅ ዘገባዎች

ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው ጃራ አካባቢ የተጠለሉ ወገኖች አቤቱታ

ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው ጃራ አካባቢ የተጠለሉ ወገኖች አቤቱታ 20.03.2023

ከኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች በየአካባቢዎች በነበሩ ግጭቶች ምክንያት በተለያዩ ጊዜዎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ጃራ የመጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች በቂ ድጋፍ አላገኘንም አሉ። የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽሕፈት ቤት ችግሩ መኖሩን አረጋግጧል።

የተፈናቃዮች አቤቱታ በአማራ ክልል

የተፈናቃዮች አቤቱታ በአማራ ክልል 18.01.2023

በአማራ ክልል ከሚገኙ ተፈናቃዮች መካከል አንዳንዶቹ ርዳታ ካገኙ ረጂም ጊዜ እንደሆናቸው ተናገሩ። ሌሎች ደግሞ በቂ የምግብ ድጋፍ እንደተደረገላቸው አመልክተዋል። ከትግራይ የተለያዩ ወረዳዎች ተፈናቅለው በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ቀበሮ ሜዳ የሚገኙ ተፈናቃዮች አሁንም «ተረስተናል» እያሉ ነው።

በሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮች “የምግብ እጥረት አጋጥሞናል” አሉ፡፡

በሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮች “የምግብ እጥረት አጋጥሞናል” አሉ፡፡ 11.10.2022

ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ አንዳንድ ተፈናቃዮች ለምግብ እህል እጥረት መዳረጋቸውን ተናገሩ። የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መምሪያ በአንዳንድ የመጠለያ ጣቢያዎች የእርዳታ እህል መዘግየቱን አምነዋል። ሆኖም በቀጣይ ሳምንት የእርዳታ እህል እንደሚደርሳቸው አረጋግጠዋል፡፡