በአማራ ክልል ሰብሎች ቶሎ እንዲሰበሰቡ ጥሪ ቀረበ

የምርት ብልሽትና ብክነት እንዳይደርስ አርሶ አደሩ የደረሱ ሰብሎችን በጥንቃቄ እንዲሰበስብ ጥሪ ቀርቧል።
ሰሞኑን በረዶ ቀላቅሎ የጣለ ዝናብ በአንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች በሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱን አርሶ አደሮች ተናግረዋል፣ አርሶ አደሩ የደረሱ ሰብሎችን ሳይውል ሳያድር እንዲሰበስብ ደግሞ የአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት አሳሰቧል፣ የኢትዮጵያ ሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትት፣ በቀጣይ ቀናት ዝናብ መኖሩን የሚያሳይ ትንበያ እንደሌለ አመልክቶ ሆኖም የደረሱ ሰብሎች በውርጭ እንዳይጎዱ ማሳ ላይ ያለ የደረሰ ሰብል እንዲሰበሰብ መክሯል፡፡
በአማራ ክልል በከባድ ዝናብ ሰብላቸው ከወደመባቸው አካባቢዎች መካከል የምስራቅና ምዕራብ ጎጃም ዞኖች አርሶ አደሮች ይገኛሉ፣ በተለይ ባለፈው ሳምንንት በምስራቅ ጎጃም ዞን ቢቡኝ ወረዳ ሰብላቸው በበረዶ ቀላቅሎ በጣለ ከባድ ዝናብ ሰብላቸው ከተጎዳባቸው አርሶ አደሮች መካከል አቶ ሸጋው ነብሮ አንዱ ናቸው፡፡
“የዛሬ 9 ዓመት ህዳር 8 ቀን አካባቢውን ( በረዶ) መቶት ነበር፣ ከዚያ ወዲህ ደህና ነበር፣ ዘንድሮ ደግሞ በረዶ የቀላቀለ ከባድ ዝናብ ሰብሉን መቶ በመቶ ነው ያወደመው፡፡… እኔ ጤፍ ወደ አራት ጥማድ (አንድ ሄክታር) ተጎድቻለሁ፣ ሽንብራ ሁለት ጥማድ፣ ቦቆሎ 3 ጥማድ ተኩል፣ በዚያ ልክ ጓያ፣ ስንዴ አንድ ጥማድ፣ የጓሮ አትክልት ማንጎ፣ ጌሾ ሁሉም ወድሟል ማለት ነው፡፡ ”
በምእራብ ጎጃም ዞን በተመሳሳይ ሰብላቸው በከባድ ዝናብ ከተጎዳባቸው መካከል አቶ ክብረት በላይ አንዱ ሲሆኑ ጉዳት የደረሰባቸው አርሶ አደሮች ማሳቸውን እያረሱ በሌላ ሰብል እየሸፈኑ እንደሆነ አስረድተዋል፡፤
“ ጤፍ፣ ሽንኩርት አትክልቶች በሙሉ ቆፍሮ በልቶታል (ጎርፉና ሀይለኛ ዝናቡ) አርሶ አደሩ ዋልካውን ገልብጦ ሌላ እህል ነው እየዘራ ያለው፣ ከዝናቡ ወዲህ እርጥቡም ደረቁም እየታጨደ ነው፡፡”
በምስራቅ ጎጃም ዞን የቢቡኝ ወረዳ ግብርና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ዘለዓለም ጌቴ በወረዳው 3 ቀበሌዎች ሰሞኑን ከባድ ዝናብ ያደረሰውን ጉዳት አስመልክተው ለዶይቼ ቬሌ በዝርዝር አብራርተዋል፡፡
አቶ ዘላለም፣ “በዚህ በረዶ ከ5ሺህ 840 በላይ የህብረተሰብ ክፍል ተጎድቷል፣ 2ሺህ 116 ሄክታር ላይ የተዘራ ቦቆሎ፣ ስንዴ፣ ጤፍ፣ ጓያ ሽንብራና የጥራጥሬ ሰብል በሙሉ የወደመበት ሁኔታ ነው ያለ፣ 192 ሺህ 716 ቋሚ አትክልትና ፍራፍሬ አብሮ ወድሟል፣ የእንስሳት መኖም ወድሟል፣ የግጦሽ ቦታም በዚያው ልክ አብሮ የወደመበት ሁኔታ ነው ያለ፣ በዚህ አደጋ 93ሺህ 195.5 ኩንታል የሚጠጋ ምርት ቀንሷል፤ 4.25 ሄክታር መሬትም የመንሸራተት አደጋ ገጥሞታል፡፡” ብለዋል፡፡
የምስራቅ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ፋናታሁን ቸኮል፣ በዞኑ ያሉ ሰብሎችን ለመሰብሰብ ሰፊ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
“ከምስራቅ ጎጃም ትምህርት መምሪያ ጋር እየተነጋገርን ነው፣ ትምህርት ቤቶች ለአንድ ሳምንት ያክል ተዘግተው ልጆች ወደ ስራ (ሰብል ስብሰባ) መግባት አለባቸው፣ በጥቅሉ አርሶ አደሩ በጋራ፣ በተናጠል፣ በአካባቢ ያለውንም የቀን ሰራተኛ ጉልበት በመጠቀም ሰብሉን በፍጥነት መሰብሰብ አለበት፤ አጠቃላይ የስንዴን ሰብል ለመሰብሰብ 130 ኮምባይነሮች ያስፈልጋሉ፣ እሱን ለማቅረብ ከአቅራቢ ግለሰቦችና ድርጅቶች ጋር እየተነጋገርን ነው፡፡”
በኢትየጵያ ሚቲዮዎሮሎጂ ኢንስቲት የትናበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ መሪ ሥራ አስፈጻሚ ዶ/ር አሳምነው ተሸመ ባለፉት ጥቂት ቀናት በአንዳንድ አካባቢዎች ከመደበኛው በላይ ዝናብ ጥሎ እንደነበር አስታውሰው በቀጣይ ቀናት ግን ያን የሚያሳይ ትንበያ እንደሌለ ነው ያስረዱት፤ ሆኖም ግን ወቅቱ ቅዝቃዜ የሚጨምርበት ጊዜ በመሆኑ አርሶ አደሩ ያልተሰበሰቡ ሰብሎች በውርጭ እንዳይጠቁ በአፋጣኝ እንዲሰበስብ መክረዋል፡፡
“ባለፈው ሳምንት ከማክሰኛ እስከ እሁድ ድረስ፣ አረብ ምድር ላይ በተፈጠረው ዝቅተኛ የአየር ግፊትና እንደዚሁም ከደቡባዊ የህንድ ውቅያኖስ በመነሳት ወደ ሀገራችን ሲገባ የነበረው እርጥበት አዘል አየር ከሁለቱ ጋር ተደማምሮ አብዛኛዎቹ የአገራችን አካባቢዎች ላይ ለደመና መፈጠር ምቹ ሁኔታን ፈጥሮ ስለነበር፣ ዝናብ መዝነብ በማይገባቸው አካባቢዎች ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፣ በአንዳንድ አካባቢዎች በተለይ በምዕራብ ጎጃም ዞን አንድ ወረዳ ላይ ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ በረዶም ነበር፣ በተወሰኑ ሰዎች ላይ ጉዳት አድርሷል፣ በቀጣይ ቀናት ግን አብዛኛው የሀገራችን አካባቢዎች ላይ የበጋው ደረቅ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ እንደሚያመዝን የትንበያ መረጃዎቻችን የሚጠቁሙት፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል፣ ማህበረሰቡ የደረሱ ሰብሎች በውርጭ እንዳይጠቁ እንዲሰበስብ፤ ከዚህ ውጪ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ይኖራል የሚል መረጃዎች አያሳዩም፡፡”
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወ/ሮ ህሊና መብራቱ በበኩላቸው በክልሉ በ2014/15ዓ ም የምኸር ወቅት 4.72 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑንና 143 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ይጠበቃል ብለዋል፣ የምርት ብልሽትና ብክነት እንዳይደርስ አርሶ አደሩ የደረሱ ሰብሎችን በጥንቃቄ እንዲሰበስብ አሳስበዋል፣ የግብርና አመራሩና ባለሙያውም ተገቢውን ድጋፍ እንዲደርግ ጠይቀዋል፡፡
ዓለምነው መኮነን
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር