 በአማራ ክልል ርዳታን የሚሹት ከኦሮምያ የተፈናቀሉ 48ሺህ ዜጎች  | ኢትዮጵያ | DW | 01.03.2022

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ኢትዮጵያ

በአማራ ክልል ርዳታን የሚሹት ከኦሮምያ የተፈናቀሉ 48ሺህ ዜጎች 

የሚጠጋ ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮች መንግስት በአግባቡ ርዳታ እያደረገልን አይደለም ሲሉ ከሰሱ። ቅሬታውን የዞኑ አስተዳደር የሚጋራ ቢሆንም፣ የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ግን በቂ የምግብ ርዳታ ለተፈናቃዮች ደርሷል ይላል፣ ችግሩን ለማቃለልም እየተሰራ እንደሆነ አመልክቷል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:21

ደብረብርሃን ከተማና በሌሎች ሰሜን ሸዋ አካባቢዎች ተጠልለው ለሚገኙ ተፈናቃዮች ርዳታ እየተደረገ አይደለም

የሚጠጋ ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች መንግስት በአግባቡ ርዳታ እያደረገልን አይደለም ሲሉ ከሰሱ። ቅሬታውን የዞኑ አስተዳደር የሚጋራ ቢሆንም፣ የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ግን በቂ የምግብ ርዳታ ለተፈናቃዮች ደርሷል ይላል፣ በመጠለያ ረገድ ያለውን ችግር ግን ለማቃለል እየተሰራ እንደሆነ አመልክቷል፡፡

ከኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ዞኖች በፀጥታ ችግር ምክንያት ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን ከተማና ሌሎች የሰሜን ሸዋ ዞን ወረዳዎች ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገልን አይደለም፣ የአማራ ክልል መንግስትም በነበርንበት አካባቢ በሰላም እንድንኖር አስፈላጊውን ጥረት ያድርግልን ሲሉ ጠይቀዋል፡፡

የሰሜን ሸዋ ዞን ሴቶችና ህፃናት የማህበረሰብ አቀፍ ባለሙያ ወ/ሮ አብዮት ጥላሁንም ተፈናቃዮች በርካታ ችግሮች እንዳሉባቸው አመልክተዋል፡፡ በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ መሐመድ አህመድ በስልክ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት፣ ተፈናቃዮችን ለማገዝ ከተማ አስተዳደሩና የዞኑ መንግስት በጋራ እየሰራ ነው፣ ችግሩ ግን በዞኑ ብቻ የሚቃለል አይደለም ብለዋል፡፡

Äthiopien | Binnenvertriebene aus der Oromia Region in Debre Birhan

በህወሓት ጦርነት ያልተጎዱ የዞኑ ወረዳዎችም ተፈናቃዮችን እንዲያግዙ እተደረገ ቢሆንም ችግሩ ከባድ እንደሆነ ነው አመልክተዋል። የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ አበባው መሰለ በበኩላቸው ከኦሮሚያ ክልል ከ48ሺህ በላይ ተፈናቃዮች በቅርቡ ወደ አከባቢው እንደደረሱና በቂ ባይሆንም ድጋፍ እየተደረገ ነው ብለዋል፡፡

አቶ አበባው ቀደም ሲልም ከ3ሺህ300 በላይ ነባር ተፈናቃዮች እንደነበሩ አስታውሰው ተፈናቃዮቹ በዞኑ 14 ወረዳዎች እንዲሰፍሩ መደረጉን አስረደረድተዋል፡፡

የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን በክልሉ በአጠቃላይ 900ሺህ ተፈናቃ መኖሩን ጠቁመው ሆኖም የምግብ በቂ የእህል ክምችት በመኖሩ የእለት የምግብ ርዳታ ችግር አይኖርም ብለዋል፡፡

የመጠለያ ችግር መኖሩን ያመኑት አቶ እያሱ፣ ችግሩን ለመፍታት አቅታጫ ተቀምጠዋል ነው ያሉት፡፡

ዓለምነው መኮንን

አዜብ ታደሰ

እሸቴ በቀለ

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ደብረብርሃን ከተማና በሌሎች ሰሜን ሸዋ አካባቢዎች ተጠልለው ለሚገኙ ተፈናቃዮች ርዳታ እየተደረገ አይደለም  

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