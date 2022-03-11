 በአማራና አፋር ክልሎች የተፈፀሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች | ኢትዮጵያ | DW | 11.03.2022

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ኢትዮጵያ

በአማራና አፋር ክልሎች የተፈፀሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች

ኢሰመኮ በአፋር እና አማራ ክልሎች የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብቶች እና ዓለም አቀፍ የሰብዓዊነት ሕግ ጥሰቶች ላይ ያደረገውን ምርምራ ዘገባ ዛሬ መጋቢት 2፤ 2014 ይፋ አደረገ። በ153 ገጾች በተዘጋጀው የምርመራ ሪፖርት ኮሚሽኑ በአማራና በአፋር ክልል አካባቢዎች ባሰማራው የሰብዓዊ መብቶች የምርመራ ቡድን የደረሰባቸውን ግኝቶች የሚያሳይ ነዉ። 

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በጦርነቱ ተሳታፊ ኃይሎች በተወሰዱ እርምጃዎች በርካታ ሲቪል ሰዎች ሞተዋል

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) በአፋር እና አማራ ክልሎች የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብቶች እና ዓለም አቀፍ የሰብዓዊነት ሕግ ጥሰቶች ላይ ያደረገውን ምርምራ ዘገባ ዛሬ መጋቢት 2፤ 2014 ይፋ አደረገ። በ153 ገጾች በተዘጋጀው የምርመራ ሪፖርት ኮሚሽኑ ከዚህ ዓመት መስከረም ወር ጀምሮ በአማራና በአፋር ክልል አካባቢዎች ባሰማራው የሰብዓዊ መብቶች የምርመራ ቡድን የደረሰባቸውን ግኝቶች የሚያሳይ ነዉ። በትግራይ ክልል ተቀስቅሶ ወደ አፋር እና አማራ ክልሎች የተስፋፋው ጦርነት በአብዛኛው ሲቪል ሰዎች በሚኖሩባቸው የከተማ እና ገጠራማ አካባቢዎች መካሄዱን  የሚያሳየዉ የኮሚሽኑ የምርመራ ዘገባ፤ በጦርነቱ ተሳታፊ ኃይሎች በተወሰዱ እርምጃዎች ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሲቪል ሰዎች መሞታቸውን አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪም በርካታ ሰዎች ለአካል እና ለስነ ልቦና ጉዳት መዳረጋቸውን እንዲሁም ጾታዊ እና ወሲባዊ ጥቃቶች እንደተፈጸሙባቸው በምርመራ ሪፖርቱ ተገልጿል። 

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ 
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በጦርነቱ ተሳታፊ ኃይሎች በተወሰዱ እርምጃዎች በርካታ ሲቪል ሰዎች ሞተዋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ወደ አማራ ክልል እየገቡ ያሉ የትግራይ ተፈናቃዮች 11.03.2022

ከአክሱም፣ ከመቀሌና ከቆቦ ከተማ ዙሪያ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ተፈናቃዮች የቆቦ ከተማን እያጥለቀለቋት እንደሆነ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎችና ባለስልጣናት አመለከቱ፡፡ በሰሜን ወሎ የቆቦ ከተማ ከአካባቢውና ከትግራይ በሚመጡ ተፈናቃዮች እጅግ መጨናነቋን ነዋሪዎችና ባለስልጣናት እየተናገሩ ነው፣ በየቀኑ እስከ 5ሺህ ተፈናቃዮች እየገቡ እንደሆነ ተመልክቷል።

በአፋር የቀጠለው የዜጎች መፈናቀልና እንግልት

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በአፋር ክልል የህወሓት ተዋጊዎች በገቡባቸው አምስት ወረዳዎች ውስጥ በየእለቱ ይካሄዳል በተባለው ጦርነት ዜጎች መፈናቀላቸው መቀጠሉን የአከባቢው ተፈናቃዮች ገለጹ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የክልሉ ወረዳዎች ተፈናቃዮች በአከባቢው በየእለቱ የጦርነቱ ዳፋ የሚያፈናቅላቸው ዜጎች ህይወት አደጋ ላይ ነው ብለዋልም፡፡

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ትምሕርት ቤቶች በወደሙበት ዋግኽምራ ትምህርት መጀመሩ 11.03.2022

በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የተወሰኑ ወረዳዎች ከህወሓት ሙሉ በሙሉ ነፃ ባይሆኑ፣ በሌሎች አካባቢዎች ትምህርት መጀመሩን የትምህርት ባለሙያዎችና ተማሪዎች አመልክተዋል፣ ሁኔታው የክፍል ጥበት ቢፈጥርም ነፃ ያልወጡ አካባቢ ተማሪዎችም በሰቆጣና በሌሎች የብሔረሰብ አስተዳደሩ ትምህርት ቤቶች ገብተው እየተማሩ መሆኑም ታውቋል፡፡