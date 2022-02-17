በንጹሐን ላይ የቀጠለው ጥቃት እና የጸጥታ ስጋት 

መንግሥት ሰላማዊው ሕዝብ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት እንዲያስቆም እንዲሁም ዜጎች ላለባቸው የደህንነት ስጋት መፍትሄ እንዲፈልግ ጥሪ እየቀረበ ነው።
ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ለሚደርሰው ጥቃት መንግሥትን ተጠያቂ የሚያደርጉ ሰዎች ቁጥር ቀላል አይደለም። ከዚህ ሌላ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሰላማዊ ዜጎች ላይ ለሚደርሰው ጥቃት ብሔርን መሠረት ያደረገውን ሕገ መንግሥት ተጠያቂ የሚያደርጉ አሉ። ችግሩ ባለፉት ሦስት ዓመታት ተጠናክሮ ለመቀጠሉ በየአካባቢው ያሉ ብልሹ አስተዳደር ግንባር ቀደም ሚና እንዳለውም የሚያነሱ ወገኖች በበኩላቸው የድርጊቱ ፈጻሚዎችን ተጠያቂ አድርጎ ሕግ ፊት በማቅረቡ በኩል የሚታየውን ቸልተኝነትን በማሳያነት ያነሳሉ። መንግሥት ሰላማዊው ሕዝብ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት እንዲያስቆም እንዲሁም ዜጎች ላለባቸው የደህንነት ስጋት መፍትሄ እንዲፈልግ ጥሪ እየቀረበ ነው። ሦስት እንግዶችን በመጋበዝ በጉዳዩ ላይ ዶቼ ቬለ ያካሄደውን ውይይት ለማድመጥ የድምጽ ማዕቀፉን ይጫኑ።
ሸዋዬ ለገሠ