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በናይጀሪያ የፕላስቲክ ብክለትን የመከላከል ዘመቻ

ዓርብ፣ የካቲት 15 2016

የናይጀሪያዋ የኤኮኖሚ ማዕከል ሌጎስ ከተማ በቅርቡ ለአንድ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ ፕላስቲኮችን ማገዷን ይፋ አድርጋለች። እርምጃው ለአስርት ዓመታት ስር የሰደደውን የአካባቢ ብክለት ለመታደግ የተወሰደ ሲሆን ብዙዎችን አስደንቋል። 

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የናይጀሪያዋ የኤኮኖሚ ማዕከል ሌጎስ ከተማ በቅርቡ ለአንድ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ ፕላስቲኮችን ማገዷን ይፋ አድርጋለች። እርምጃው ለአስርት ዓመታት ስር የሰደደውን የአካባቢ ብክለት ለመታደግ የተወሰደ ሲሆን ብዙዎችን አስደንቋል። 
 

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ጅማና አባጅፋር

ጅማ ከአንጋፋዎቹ የኢትዮጵያ ከተሞች በግንባር ቀደምትነት ትጠቀሳለች።ለዘመናት ግን የአከባቢው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ተቀዛቅዞ የታሪኳን ያህል ወደፊት ያልተጓዘች ከተማና አከባቢ ሆነው ሰንብተዋል፡፡ አሁን አሁን ግን ከበርካታ የኦሮሚያ አከባቢዎች አንጻራዊ ሰላም የሚታይበት ይህ አከባቢ በኢኮኖሚውም ቢሆን እየተነቃቃ ይመስላል፡፡ የጅማው «ቤተ-መጽሃፍት» የሚባሉት አብዱልከሪም አባገሮ፤ በወጣትነታቸው በነበራቸው የእግር ኳስ ጫዋታ ችሎታ “አብዱልከሪም ፔሌ” በሚል ቅጽል ስም የሚወደሱትም ነበሩ። ከእግር ኳሰ ተጨዋትነት ባሻገር በአከባቢው ማህበረሰብ በታሪክ አዋቂነታቸው ይታወቃሉም፡፡
ኅብረተ ሰብዓርብ፣ ጥር 17 201604:59 ደቂቃ
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