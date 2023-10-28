በኒጀሩ መፈንቅለ መንግሥት የአዉሮጳ ህብረትና የአሜሪካ የተለያየ አቋም
የአዉሮጳ ህብረት በመፈንቅለ መንግሥት ወደ ስልጣን በመጣዉ በኒጀሩ ወታደራዊ ጁንታ ላይ ማዕቀብ ለማሳለፍ እያሰበ ነዉ። በሌላ በኩል ዩናይትድ ስቴትስ ከኒጀሩ ወታደራዊ ጁንታ ጋር የግንኙነት መስመሮችን ክፍት ለማድረግ መፈለግዋ ተሰምቷል።
በያዝነዉ ሳምንት ሰኞ፣ 27 ቱ የአውሮጳ አባል አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች በኒጀር ወታደራዊ አገዛዝ ላይ ማዕቀብ ለመጣል "የገደብ እርምጃዎችን" በዝርዝር የዘገበ ሕጋዊ ደንብ አጸድቀዋል። እንደ አውሮጳ ህብረት ማዕቀቡ የኒጀርን ህገ-መንግስታዊ ስርዓትን የሚያደናቅፉ ግለሰቦችን እና ድርጅቶች ላይ ያነጣጠረ ነዉ።
በኒጀር ሐምሌ 19 ወኃደራዊ መፈንቅለ መንግሥት ከተካሄደ በኋላ የምዕራብ አፍሪቃ ሀገራት የኤኮኖሚ ማህበረሰብ (ኢኮዋስ)፤ የኒጀር የድንበር ወሰኖችን መዝጋት፣ የኤሌክትሪክ ኃይል ማቋረጥን ጨምሮ የተለያዩ ማዕቀቦችን መጣሉ ይታወቃል። ኤኮዋስ በኒጀር ወታደራዊ ጣልቃ ይገባል የሚል ስጋት ሁሉ ተቀስቅሶ ነበር።
የአዉሮጳ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ ዦዜፕ ቦሬል እንዳሉት "በዚህ ሳምንቱ ውሳኔ፣ አዉሮጳ ህብረት ለኢኮዋስ ጥረቶች ድጋፉን ያጠናክራል ይህ ማለት ወታደራዊ መንግሥት ወጪዉን መቻል አለበት የሚል ግልፅ የሆነ መዕክት የሚያስተላልፍ ዉሳኔ ነዉ" ሲሉ ተናግረዋል።
ይሁን እና የአውሮጳ ኅብረት በሳህል ክልል ለምትገኘዉ ኒጀር አሁንም ሰብዓዊ እርዳታ በመስጠት ላይ ይገኛል። በያዝነዉ ጥቅምት ወር ብቻ ህብረቱ የህክምና መድሃኒቶችን ጨምሮ 58 ኩንታል አስፈላጊ የጤና አቅርቦቶችን በአውሮፕላን ወደ ኒዠር አጓጉዟል።
የዩናይትድ ስቴትስ አቅርቦት ግን የተለየ ነዉ
ዩናይትድ ስቴትስ ከኒጀሩ ወታደራዊ ጆንታ ጋር ያላትን ግንኙነት መቀጠል መፈለግዋ ከዋሽንግተን የእርቅ ቃና አዘል መልክት እየተሰማ ነዉ። አሜሪካ በኒጀር የተካሄደዉ መፈንቅለ መንግሥት ነዉ ብሎ ለመቀበል እና ለሃገሪቱ የምትሰጠዉን አብዛኛውን የልማት እርዳታ ለማቋረጥ ከሁለት ወር በላይ ፈጅቶባታል።
የዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ የደኅንነት ምክር ቤት የአፍሪቃ ጉዳዮች ከፍተኛ ዳይሬክተር ጁድ ዴቨርሞንት ዋሽንግተን ከኒጀር ወታደሮች ጋር ውይይት ለመቀጠል እንደሚሻ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ዴቨርሞንት እንዳሉት የአሜሪካ እና የኒጀር ብሎም የኒጀር ጎረቤቶች ፍላጎት ባለመሆኑ የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች ከኒጀር አይወጡም ብለዋል።
«ኒዠርን ለቅቀን ከሄድን ስለ ኒጀሮች ደህንነት ብቻ ሳይሆን በጋና፣ በቶጎ እና በቤኒን ላይ ሊከተል የሚችለዉን ነገር ማጤን ያስፈልጋል» ሲሉ ነዉ የተናገሩት።
በሳህል አካባቢ ሃገራት ጥናት የሚካሂደዉ ማዕከል ተመራማሪና ጋዜጠኛ ሴይድክ አባ፣ ይህ የዩናይትድ ስቴትስ ዉሳኔ ሩሲያ በአካባቢው ላይ ያላትን ተፅዕኖ፤ ለማቀዝቀዝ ያለመ ነዉ ሲሉ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት ወደ 1,000 የሚጠጉ የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች በኒጀር ሰፍረዉ ይገኛሉ።
በያዝነዉ ሳምንት ሰኞ ብራስልስ ላይ የተሰበሰበዉ የአዉሮጳ ህብረት አባል አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች እንዳስታወቁት ዉሳኔ የተሰጠበት የህግ ማዕቀፉ ምንም አይነት ስም ያልጠቀሰበት ግን በኒጀር ላይ ያነጣጠረ ደንብና መመሪያ ነው። ዓለም አቀፍ የግጭት መከላከያ ተቋም ፕሬዚዳንት ካግ ሳኑሲ፤ የቀረቡትን የአዉሮጳ ህብረት እርምጃዎች አንድም ውሳኔ አሁን ያለውን መንግሥት የሚያስጎነብስ አይደለም ሲሉ ጥርጣሪያቸዉን ተናግረዋል።
"የኤኮዋስ ቅጣቶች ከባድ ናቸው" ይሁንና ዛሬም ኒጀር ከነችግሮችዋ ቀጥላለች። ማዕቀቦች በአንድ አገር ገጽታ ላይ በሥር ነቀል ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ አይመስለኝም። ድርድር ሊደረጉባቸዉ የሚችሉ ነገሮች ናቸዉና።"
አባ እንደሚሉት የአዉሮጳ ህብረት እርምጃዎች ብሩሴል ትዕግሥት እየጎደለው መሆኑን የሚጠቁም ነዉ።
"ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቱ ከተካሄደ ሦስተኛ ወር ሊደፍን ጥቂት ቀናት ቀርተዉታል። በዚህ ሽግግር ወቅት፣ ስለ ሽግግሩ አሰላለፍ ወይም የኒጀር ፖለቲካዊ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ጉዳይ ላይ የሚታይ ነገር የለም፤ ይህ ከመጀመርያዉ የተገመተመ በመሆኑ አያስገርመኝም።" ሲሉ ተናግረዋል። በመሆኑም ይላሉ በመቀጠል የአዉሮጳ ህብረት የማዕቀብ ዉሳኔ የኒጀር ህገ መንግሥታዊ ሥርዓትን ለመመለስ የጊዜ ሰሌዳውን ለማፋጠን የሚደረግ ግፊት ሆኖ ይታየኛል ሲሉ ተናግረዋል።
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ