በነኮሎኔል ገመቹ አያና እስር ላይ ማብራሪያ እንዲሰጥ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሰጠ  

የኦነግ ከፍተኛ አመራር ኮሎኔል ገመቹ አያና እስር እና ሰብኣዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ላይ የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊዎች ፍርድቤት ቀርበው ማብራሪያ እንዲሰጡ ተጠየቀ
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ከፍተኛ አመራር ኮሎኔል ገመቹ አያና እስር እና ሰብኣዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ላይ የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊዎች ቀርበው ማብራሪያ እንዲሰጡ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ትዕዛዝ አስተላለፈ፡፡ ከአንድ ዓመት በፊት ከሌሎች በመዝገቡ ከተጠቀሱት ተከሳሾች ጋር በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነጻ ተብለው የነበሩት ኮሎኔል ገመቹ አያና ለአንድ ዓመት ያህል “በህገወጥ እስር” ላይ እንደነበሩ ጠበቆቻቸው ይገልጻሉ፡፡
ዛሬ በአዲስ አበባ ያስቻለው የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ተከሳሹ ኮሎኔሉ እና ከሳሽ አቃቤ ህግ በቀረቡበት ቀሪ ተከሳሾች እና የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊዎች እንዲቀርቡ በማለት መዝገቡን በይደር ይዟል፡፡
የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የ3ኛ ጸረ-ሽብር እና ሕገመንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት 20 ግለሰቦች የተካተቱበት እና ኪሲ ቂጡማ እና ኮሎኔል ገመቹ አያና የሚገኙበት መዝገብ ግንቦት 09 ቀን 2013 ዓ.ም. በነጻ በማሰናበት ከእስር እንዲፈቱ የሚል ብይን ከሰጠ ድፍን አንድ ዓመት ተቆጥሯል፡፡ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ታህሳስ 22 ቀን 2012 ዓ.ም. ግለሰቦቹ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን በኃይል ከስልጣን ለማስወገድ ተንቀሳቅሰዋል፣ ሸኔ ካለው ታጣቂ ቡድን ጋር በአመራርነት እና በአባልነት ተሳትፎን በማድረግ በግድያ እና ዘረፋ እንዲጠየቁ በማለት የመሰረተውን ክስ ነበር ፍርድ ቤቱ በቂ ማስረጃ ያልቀረበበት በሚል በነጻ ያሰናበታቸው፡፡ ይሁንና የተከሳሾቹ ጠበቃ አቶ ቱሊ ባይሳ እንደሚሉት በነጻ የተሰናበቱት በመዝገቡ ከተጠቀሱት ውስጥ ዘጠኙ ሰዎች ልክ የዛሬ ዓመት ከሰዓቱን ከቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ሲወጡ በኦሮሚያ እና ፌዴራል ፖሊስ ታፍነው ተወስደዋል፡፡
ጠበቃ ቱሊ አክለውም፤ ተከሳሾች በእስር ላይ እያሉ የክስ መዝገባቸው መዘጋቱን በአጠያያቂነት የተመለከተው የፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት ለከትናንትና በስቲያ ሰኞ ግንቦት 08 ቀን 2014 ዓ.ም. እነ ኮሎኔል ገመቹ አያና ለአቃቤ ህግ ክስ መልስ እንዲያቀርቡ ቢያዝም ከጠበቆቻቸው ጋር ባለመገናኘታቸው መልስ ማዘጋጀት አለመቻሉን አመልክተዋል፡፡ በሰኞ እለቱ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ጠቅላይ አቃቤ ህግ አልቀረበም ነበር፡፡ ከኮሎኔሉ ጋር በአቃቤ ህግ ይግባኝ ተጠይቆባቸው ታስረው የነበሩትና አሁን የተለቀቁት 4 ሰዎችም በበቀደሙም ሆነ በዛሬው ችሎት አልቀረቡም፡፡
ዛሬ ኮሎኔል ገመቹ አያና በተከሰሱበት ክሳቸው ላይ ምላሽ እንዲሰጡ፣ ፌዴራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ ኮሎኔል ገመቹ አያናን ያሰረበት ህጋዊ ምክኒያት እንዲያብራራ እና በእስሩ ወቅት ሰብዓዊ ጥሰቶች መፈጸም አለመፈጸማቸውን የቢሮው ዳይረክተር በአካል ቀርበው እንዲያብራሩም ነበር የሰበር ሰሚ ችሎቱ የተሰየመው፡፡ ይሁንና የወንጀል ምርመራ ኃላፊዎችም ሆኑ ተወካዮቻቸው በዛሬው ችሎት አልቀረቡም፡፡ የአቃቤ ህግ ተወካይ ግን ቀርበው ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡
እንደ ጠበቃ ቱሊ ገለጻ ኮሎኔሉ ለአንድ ኣመት ያህል በተለያዩ አከባቢዎች ታስረው መቆየታቸውን በመግለጽ፤ በነገው እለት በይደር በተያዘው መዝገብ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዙን ያስፈጽም ይሆናል የሚል ሙያዊ ግምታቸውን አጋርተውናል፡፡ በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሚያ ክልል በቅርብ ጊዜያት ፖሊስ እና የፀጥታ ባልደረቦች ተከሳሾች በፍርድ ቤት ከተሰናበቱ በኋላ እስር ይፈጽማሉ የሚሉ ቅሬታ እና አቤቱታዎች በተደጋጋሚ ይቀርባሉ፡፡ ባለስልጣናቱ ግን በክልሉ የፖለቲካ እስር እና ፍርድ ቤት የማያውቃቸው እስር ይፈጸማል መባሉን በተደጋጋሚ ሲያስተባብሉ ግን ይደመጣል፡፡
ስዩም ጌቱ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር
ኂሩት መለሰ