በችግሮች የተከበበው የትምህርቱ ዘርፍ

ፖለቲካ በትምህርት ዘርፉ ላይ የሚያሳድረውን ተፅእኖ ለመቀነስ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከመንግስት ጥላ ሥር እንዲወጡ የማድረግ ሥራ በመከናወን ላይ ይገኛል
በሀዋሳ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው 31ኛው አገር አቀፍ የትምህርት ጉባዔ ላይ እንደተገለጸው በትምህርት ጥራት ላይ የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችሉ የለውጥ ሥራዎች ተግባራዊ በመሆን ላይ ይገኛሉ ፡፡ የትምህርት ሚንስቴር ሚንስትሩ ፕሮፌሰር ብረሃኑ ነጋ የሚንስቴር መሥሪያቤታቸውን ስኬትና ተግዳሮት ለጉባዔተኖቹሲያቀርቡ በዓመቱ ከተከናወኑት ሥራዎች መካከል ተስፋ ሰጪ ውጤቶች የተመዘገቡትን ያህል አሁንም ያልተሻገርናቸው ፈተናዎች ይገኛሉ ብለዋል ፡፡ የትምህርት ዘርፍ የብዙ ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎና የረጅም ጊዜ ስራን ይፈልጋል ያሉት ሚንስትሩ በዘርፉ ዋና ዋና የሚባሉ ችግሮች ተለይተው እየተሠራባቸው እንደሚገኝም ተናግረዋል ፡፡ ያም ሆኖ በዘርፉ የሚታየው ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነት ፣ አካባቢያዊነት ፣ የተዛባ የፖለቲካና አስተሳሰብ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በሚሠሩ ሥራዎች ላይ ዋነኛ ተግዳሮት መሆናቸውን ፕሮፌሰር ብረሃኑ ገልጸዋል፡፡እንዲሁም ከኮቪድ ወረርሽኝና በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ከተካሄደው ጦርነት ጋር ተያይዞ በተከሰተው የትምህርት ቤቶች ውድመት የተነሳ የተጀመሩ የለውጥ ስራዎችን በበቂ ፍጥነት ለማስኬድ እንቅፋት እንደነበሩም አብራርተዋል።
ዩኒቨርሲቲዎች ከፖለቲካ ጫና እንዴት ይላቀቁ ?
ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በትምህርት ሚንስቴር የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ ሚንስትር ዴኤታ ናቸው ፡፡ ዶክተር ሳሙኤል የሚንስቴር መሥሪያቤታቸው ትኩረት ከሰጣቸው ቁልፍ ሥራዎች መካከል የከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት እና አካባቢን መሰረት ካደረጉ ተጽዕኖዎች ማላቀቅ አንዱ ነው ይላሉ ፡፡ ፖለቲካ በትምህርት ዘርፉ ላይ የሚያሳድረውን ተፅእኖ ለመቀነስ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከመንግስት ጥላ ሥር እንዲወጡ የማድረግ ሥራ በመከናወን ላይ ይገኛል ያሉት ዶክተር ሳሙኤል ‹‹ ከሁለት ወራት በኋላ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የራስ ገዝ አስተዳደር የሚጀመር ሲሆን በሂደት በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ተግባራዊ ይደረጋል ›› ብለዋል ።
በኢትዮጵያ ፖለቲካ በትምህርት ላይ ባሳደረው ጫና የተነሳ የትምህርት ጥራት አሳሳቢ ደረጃ መድረሱን የተናገሩት የትምህርት ሚንስትሩ ፕሮፌሰር ብረሃኑ ነጋ በበኩላቸው የችግሩን ስፋት አብነቶችን በማንሳት አስረድተዋል ፡፡
አሁን ባለው ሁኔታ የአካባቢው ሰው ፕሬዝዳንት ያልሆነበት እንድም ዩኒቨርሲቲ እንደማይገኝ የጠቀሱት ሚንስትሩ ‹‹ የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ለመሆን ኦሮሞ መሆንህ ብቻውን በቂ ላይሆን ይችላል ፡፡ የግድ የአርሲ ተወላጅ መሆን ይጠበቅብሃል ›› በማለትበምሳሌ አስረድቷል፡፡
ከዚህ የአስተሳሰብ ስብራት ለመውጣት በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ሁሉንም ዩኒቨርሲቲዎች ከመንግሥት እጅ በማላቀቅ ወደ ራስ ገዝ ተቋማነት በማሸጋገር ፖለቲካና ትምህርትን ለመነጠል እየተሠራ እንደሚገኝ ሚንስትሩ ተናግረዋል፡፡ተቋማቱን ወደ ራስ ገዝ የአስተዳደር ዘይቤ በማሸጋገር የፓለቲካና የአካባቢያዊ ጫናን ለመቀነስ እየተሠራ እንደሚገኝ አስረድተዋል፡፡
ኩረጃ የሞራል ስብራት
በሀዋሳው በተካሄደው 31ኛው ሀገር አቀፍ የትምህርት ጉባዔ ለትምህርት ውድቀት ምክንያት ናቸው ብሎ ካስቀመጣቸው ነጥቦች መካከል ኩረጃ ይጠቀሳል ፡፡ በጉባኤው ላይ የተናገሩት የትምህርት ሚንስትሩ ፕሮፌሰር ብረሃኑ ነጋ የትምህርት ጥራትን ለማረገገጥ ከኩረጃ የፀዳ ትውልድ በመፍጠር እንደአገር ያጋጠመውን የሞራል ሥብራት መጠገን ይገባል ብለዋል ፡፡ ለዚህም በትምህርቱ ዘርፍ በተለያዩ ደረጃዎች የሚሰጡ ምዘናዎችን ከኩረጃ ነጻ እንዲሆኑ በቴክኖሎጂ ማስደገፍ የሞራል ስብራቱን መጠገኛ መንገድ መሆናቸውን የጠቀሱት ሚንስትሩ ‹‹ ባለፈው የጥቅምት ወር የተሰጠው የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና በተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በማካሄድ ኩረጃን ለመከላከል የተደረገው ጥረት ውጤት ተገኝቶበታል፡፡ በእኛ እምነት ወደ ተቋማቱ የሚገቡትን ብቻ ሳይሆን አጠናቀው የሚወጡትም የሥራ ገበያውን ከመቀላቀላቸው በፊት ምን ያህል ብቁ ናቸው የሚለው መፈተሽ ይኖርበታል፡፡ ለዚህም ከተያዘው ዓመት ጀምሮ ትምህርታቸውን ላጠናቀቁ ተማሪዎች በቴክኖሎጂ የታገዘ የመውጫ ፈተና መስጠት የሚጀመር ይሆናል ›› ብለዋል፡፡
ሽዋንግዛው ወጋየሁ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር