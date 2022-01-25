በትግራይ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት መጀመሩ

በትግራይ ክልል የሕጻናት እና የአንደኛ ደረጃ ትምህርት መጀመሩ ተሰማ። በመቐለ የቅድመ መደበኛ የሕጻናት ትምህርት እና ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ወደ ትምህርት ተመልሰዋል።
መቐለን ጨምሮ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የሕጻናት ትምህርት ከሁለት ዓመት በኋላ በከፊል ተጀመረ። በኮሮና ተሐዋሲ ወረርሽኝ እና በጦርነት ምክንያት ለሁለት ዓመታት ተቋርጦ ቆይቷል። በአሁኑ ጊዜ በመቐለ የቅድመ መደበኛ የሕጻናት ትምህርት እና ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ወደ ትምህርት ተመልሰዋል። የተማሪ ወላጆች መቋጫ ካላገኘው ጦርነት ጋር ተያይዞ የአየር ጥቃት ሊፈፀም ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ይገልፃሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለም በጦርነቱ ምክንያት በትግራይ ትምህርት ተቋማት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱ የትግራይ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል።
ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ