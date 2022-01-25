 በትግራይ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት መጀመሩ | ኢትዮጵያ | DW | 18.03.2022

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ኢትዮጵያ

በትግራይ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት መጀመሩ

በትግራይ ክልል የሕጻናት እና የአንደኛ ደረጃ ትምህርት መጀመሩ ተሰማ። በመቐለ የቅድመ መደበኛ የሕጻናት ትምህርት እና ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ወደ ትምህርት ተመልሰዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:50

በኮሮና ወረርሽኝ እና በጦርነቱ ለሁለት ዓመት ተቋርጧል

መቐለን ጨምሮ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የሕጻናት ትምህርት ከሁለት ዓመት በኋላ በከፊል ተጀመረ። በኮሮና ተሐዋሲ ወረርሽኝ እና በጦርነት ምክንያት ለሁለት ዓመታት ተቋርጦ ቆይቷል። በአሁኑ ጊዜ በመቐለ የቅድመ መደበኛ የሕጻናት ትምህርት እና ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ወደ ትምህርት ተመልሰዋል። የተማሪ ወላጆች መቋጫ ካላገኘው ጦርነት ጋር ተያይዞ የአየር ጥቃት ሊፈፀም ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ይገልፃሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለም በጦርነቱ ምክንያት በትግራይ ትምህርት ተቋማት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱ የትግራይ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል።

ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ 

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

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በኮሮና ወረርሽኝ እና በጦርነቱ ለሁለት ዓመት ተቋርጧል  

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መቀሌ የጨቅላ ህጻናት ክትባት ተቋረጠ መባሉ

መቀሌ የጨቅላ ህጻናት ክትባት ተቋረጠ መባሉ 25.01.2022

በትግራይ ካለው የመድሃኒት አቅርቦት ችግር ጋር ተያይዞ የጨቅላ ህፃናት ክትባት ተቋረጠ። በዚህም በርካታ ህፃናት ለከፋ ጉዳት እየተጋለጡ ነው። እንደ ትግራይ ጤና ቢሮ መረጃ ከጦርነቱ በፊት በትግራይ ደርሶ የነበረው 95 በመቶ የህፃናት ክትባት አሁን ላይ ከ17 በመቶ በታች ወርዷል።

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ 

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ  28.01.2022

በትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች ይማሩ የነበሩ ወጣቶች ጦርነት ሲቀሰቀስ ህልማቸው ተጨናግፏል። ከሌሎች አካባቢ ወደ ትግራይ አቅንተው በትምህርት ላይ የነበሩት ወደ ትውልድ ቀያቸው ከተመለሱ በኋላ ወደ ሌሎች ተቋማት እስኪመደቡ ድረስ መጠበቅ ነበረባቸው። የዛሬው የከወጣቶች ዓለም መሰናዶ በተማሪዎቹ ህልም፣ ስነ ልቦና እና ትምህርት ላይ ያሳደረውን ጫና ይዳስሳል

በትግራይ ሕጻናት ለምግብ ዕጥረት ተጋልጠዋል

በትግራይ ሕጻናት ለምግብ ዕጥረት ተጋልጠዋል 19.11.2021

የትግራይ ጤና ቢሮ ባለፉት ወራት ባካሄደው ጥናት ከአንድ መቶ በላይ ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ሕጻናት በምግብ እጥረት ምክንያት ሕይወታቸው ማለፉን አመልክቷል።