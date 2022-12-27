በትግራይ የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች በሙሉ በአጭር ጊዜ ዉስጥ ይጀምራሉ ተባለ

ትናንት በትግራይ ክልል በቀሌ የገባዉ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በትግራይ የስልክ የባንክ እንዲሁም የአየር መንገድ አገልግሎቶችን ለማስቀጠል ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑ ተናገረ። ከልዑካን ቡድኑ ጋር መቀሌ የተገኙት የተለያዩ የመንግሥት ተቋማት ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ከህዝብ ለቀረበ ጥያቄዎች ማብራርያ ሰጥተዋል።
ከሁለት ዓመት ወዲህ ትናንት በትግራይ ክልል በቀሌ የገባዉ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በትግራይ ክልል የስልክ የባንክ እንዲሁም የአየር መንገድ አገልግሎቶችን ለማስቀጠል ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑ ተነገረ። ከልዑካን ቡድኑ ጋር ትናንት መቀሌ የተገኙት የተለያዩ የመንግሥት ተቋማት ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ከህዝብ ለቀረበ ጥያቄዎች ማብራርያ ሰጥተዋል። በትግራይ የተቋረጡ ሁሉም መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች በአጭር ግዜ ዉስጥ ይጀምራሉ የሚለዉ የባለስልጣናቱ መልስ በህዝቡ ዘንድ ታላቅ ተስፋን መፍጠሩን የመቀሌዉ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለሥላሴ ዘግቧል።
የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በመቐለ በነበራቸው ቆይታ "መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች መች ይጀምራል ?" ለሚል የህዝቡ ጥያቄ በየፊናቸው ምላሽ ሰጥተዋል።
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቻ በትላንትናው ዕለት 18 ልኡካን ወደ መቐለ ይዞ የመጣ ሲሆን 16ቱ ባለሙያዎች በመቐለ ቆይተው የባንክ አገልግሎት ለማስቀጠል የሚያስችል ስራ እየከወኑ እንደሚሰነብቱ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቬሽን እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩላቸው 9 ልኡካን በማስገባት መደበኛ በረራ ዳግም ለማስጀመር የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ስለመሆኑ ተነግሯል። በመቐለ ጨምሮ በተለያዩ የቴሌኮም አገልግሎት የተቋረጠባቸው አካባቢዎች ስልክ ለማስጀመር የመስመሮች ጥገና ተግባር እየተከወነ መሆኑ የገለፀው ደግሞ አገልግሎት አቅራቢው ኢትዮ ቴሌኮም ነው። ሁሉም መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች በአጠረ ግዜ ይጀምራሉ የሚል የባለስልጣናቱ ቃል በህዝቡ ዘንድ ታላቅ ተስፋ ፈጥሮ ይገኛል።
የሰላም ስምምነቱ ተከትሎ ትላንት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በመቐለ ጉብኝት ሲያደርጉ እና ከነዋሪ ተወካዮች ጋር ሲወያዩ ዋና አጀንዳ ከነበሩት መካከል መሰረታዊ አገልግሎቶች የሚጀምሩበት ሁኔታ የሚመለከት ነበር። በትላንትናው የመቐለ ቆይታ የተሳተፉ የኢትዮ ቴሌኮም፣ የኢትዮጵያ ባንኮች ሕብረት፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስራ ሀላፊዎች፤ መቐለ ጨምሮ አገልግሎት ባልጀመሩባቸው የትግራይ አካባቢዎች "መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች መች ይጀመራሉ ?" ለሚል የህዝብ ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል።
የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈፃሚ ፍረሕይወት ታምሩ ተቋማቸው በመቐለ ጨምሮ በሌሎች አገልግሎት ያልጀመረባቸው አካባቢዎች የስልክ አገልግሎት ለማስቀጠል ባለሙያዎች ስራ ላይ መሆናቸው ጠቅሰው በቅርብ ቀናት አገልግሎቱ እንደሚጀምር ለህዝቡ ተወካዮች ተናግረዋል።
ሌላው ለረዥም ግዜ በትግራይ ተቋርጦ ያለው የባንክ አገልግሎት ነው። በትላንትናው መድረክ የተገኙት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና ስራ አስኪያጅ እና የኢትዮጵያ ባንኮች ሕብረት ተወካይ አቶ አቤ ሳኖ፥ ከህዝብ ተወካዮች ጋር በነበራቸው ውይይት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቻ 16 ባለሙያዎች መቐለ ማስገባቱ በመግለፅ ከሚደረግ ቅድመ ዝግጅት በኃላ በአጠረ ግዜ የባንክ አገልግሎት ወደ ስራ ሊመለስ መሆኑ ቃል ገብተዋል።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩሉ ከ18 ወራት በላይ የተቋረጠው የትራንስፖርት አገልግሎት በቅርቡ ወደ ሽረ እና መቐለ ለመጀመር ሂደት ላይ መሆናቸው፣ ወደ አክሱም ደግሞ ከሚደረግ የጥገና ስራ በኃላ ለማስቀጠል እንዲሚጣር የአየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ መስፍን ጣሰው በመቐለ ተገኝተው ለህዝቡ ተወካዮች ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሀይል በትግራይ አብዛኞቹ አካባቢዎች አገልግሎቱ የጀመረ መሆኑ የገለፀ ሲሆን፣ የአገልግሎቱ ጥራት ለማሳደግም እንደሚሰራ አስታውቋል። ሁሉም መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች በአጠረ ግዜ ይጀምራሉ የሚል የባለስልጣናቱ ቃል በህዝቡ ዘንድ ታላቅ ተስፋ ፈጥሮ ይገኛል።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ