 በትግራይ የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች በሙሉ በአጭር ጊዜ ዉስጥ ይጀምራሉ ተባለ | ኢትዮጵያ | DW | 27.12.2022

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ኢትዮጵያ

በትግራይ የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች በሙሉ በአጭር ጊዜ ዉስጥ ይጀምራሉ ተባለ

ትናንት በትግራይ ክልል በቀሌ የገባዉ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በትግራይ የስልክ የባንክ እንዲሁም የአየር መንገድ አገልግሎቶችን ለማስቀጠል ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑ ተናገረ። ከልዑካን ቡድኑ ጋር መቀሌ የተገኙት የተለያዩ የመንግሥት ተቋማት ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ከህዝብ ለቀረበ ጥያቄዎች ማብራርያ ሰጥተዋል።

የተቋረጡ የትግራይ መሰረተ ልማት በሙሉ ይጀምራሉ

ከሁለት ዓመት ወዲህ ትናንት በትግራይ ክልል በቀሌ የገባዉ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በትግራይ ክልል የስልክ የባንክ እንዲሁም የአየር መንገድ አገልግሎቶችን ለማስቀጠል ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑ ተነገረ። ከልዑካን ቡድኑ ጋር ትናንት መቀሌ የተገኙት የተለያዩ የመንግሥት ተቋማት ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ከህዝብ ለቀረበ ጥያቄዎች ማብራርያ ሰጥተዋል። በትግራይ የተቋረጡ ሁሉም መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች በአጭር  ግዜ ዉስጥ ይጀምራሉ የሚለዉ የባለስልጣናቱ መልስ በህዝቡ ዘንድ ታላቅ ተስፋን መፍጠሩን የመቀሌዉ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለሥላሴ ዘግቧል።  
የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በመቐለ በነበራቸው ቆይታ "መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች መች ይጀምራል ?" ለሚል የህዝቡ ጥያቄ በየፊናቸው ምላሽ ሰጥተዋል።

Äthiopien | Friedensabkommen Tigray

በትግራይ የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች በአጭር ጊዜ ዉስጥ ይጀምራሉ

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቻ በትላንትናው ዕለት 18 ልኡካን ወደ መቐለ ይዞ የመጣ ሲሆን 16ቱ ባለሙያዎች በመቐለ ቆይተው የባንክ አገልግሎት ለማስቀጠል የሚያስችል ስራ እየከወኑ እንደሚሰነብቱ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቬሽን እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩላቸው 9 ልኡካን በማስገባት መደበኛ በረራ ዳግም ለማስጀመር የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ስለመሆኑ ተነግሯል። በመቐለ ጨምሮ በተለያዩ የቴሌኮም አገልግሎት የተቋረጠባቸው አካባቢዎች ስልክ ለማስጀመር የመስመሮች ጥገና ተግባር እየተከወነ መሆኑ የገለፀው ደግሞ አገልግሎት አቅራቢው ኢትዮ ቴሌኮም ነው። ሁሉም መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች በአጠረ ግዜ ይጀምራሉ የሚል የባለስልጣናቱ ቃል በህዝቡ ዘንድ ታላቅ ተስፋ ፈጥሮ ይገኛል።
የሰላም ስምምነቱ ተከትሎ ትላንት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በመቐለ ጉብኝት ሲያደርጉ እና ከነዋሪ ተወካዮች ጋር ሲወያዩ ዋና አጀንዳ ከነበሩት መካከል መሰረታዊ አገልግሎቶች የሚጀምሩበት ሁኔታ የሚመለከት ነበር። በትላንትናው የመቐለ ቆይታ የተሳተፉ የኢትዮ ቴሌኮም፣ የኢትዮጵያ ባንኮች ሕብረት፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስራ ሀላፊዎች፤ መቐለ ጨምሮ አገልግሎት ባልጀመሩባቸው የትግራይ አካባቢዎች "መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች መች ይጀመራሉ ?" ለሚል የህዝብ ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል።

Äthiopien Regierungsmitglieder in Mekelle

በትግራይ የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች በአጭር ጊዜ ዉስጥ ይጀምራሉ


የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈፃሚ ፍረሕይወት ታምሩ ተቋማቸው በመቐለ ጨምሮ በሌሎች አገልግሎት ያልጀመረባቸው አካባቢዎች የስልክ አገልግሎት ለማስቀጠል ባለሙያዎች ስራ ላይ መሆናቸው ጠቅሰው በቅርብ ቀናት አገልግሎቱ እንደሚጀምር ለህዝቡ ተወካዮች ተናግረዋል።
ሌላው ለረዥም ግዜ በትግራይ ተቋርጦ ያለው የባንክ አገልግሎት ነው። በትላንትናው መድረክ የተገኙት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና ስራ አስኪያጅ እና የኢትዮጵያ ባንኮች ሕብረት ተወካይ አቶ አቤ ሳኖ፥ ከህዝብ ተወካዮች ጋር በነበራቸው ውይይት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቻ 16 ባለሙያዎች መቐለ ማስገባቱ በመግለፅ ከሚደረግ ቅድመ ዝግጅት በኃላ በአጠረ ግዜ የባንክ አገልግሎት ወደ ስራ ሊመለስ መሆኑ ቃል ገብተዋል።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩሉ ከ18 ወራት በላይ የተቋረጠው የትራንስፖርት አገልግሎት በቅርቡ ወደ ሽረ እና መቐለ ለመጀመር ሂደት ላይ መሆናቸው፣ ወደ አክሱም ደግሞ ከሚደረግ የጥገና ስራ በኃላ ለማስቀጠል እንዲሚጣር የአየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ መስፍን ጣሰው በመቐለ ተገኝተው ለህዝቡ ተወካዮች ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሀይል በትግራይ አብዛኞቹ አካባቢዎች አገልግሎቱ የጀመረ መሆኑ የገለፀ ሲሆን፣ የአገልግሎቱ ጥራት ለማሳደግም እንደሚሰራ አስታውቋል። ሁሉም መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች በአጠረ ግዜ ይጀምራሉ የሚል የባለስልጣናቱ ቃል በህዝቡ ዘንድ ታላቅ ተስፋ ፈጥሮ ይገኛል።

ሚሊዮን ኃይለሥላሴ 
አዜብ ታደሰ 
እሸቴ በቀለ 

 

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የተቋረጡ የትግራይ መሰረተ ልማት በሙሉ ይጀምራሉ

ተዛማጅ ዘገባዎች

April 1, 2019 - Addis Ababa, Ethiopia - Ethiopian Airlines as the oldest airlines on the world always provides great services to their customers despite the airlines fatal accident on 10 March 2019, when the Boeing 737 MAX 8 aircraft crashed near the town of Bishoftu six minutes after takeoff, killing all 157 people aboard. Smilling flight attendants accompany every customers during flight from Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand to Addis Ababa Bole International Airport in the city of Addis Ababa, Ethiopia with Boeing 787 on March 30, 2019. Addis Ababa Ethiopia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190401_zaa_n230_657 Copyright: xMasxAgungxWilisx

ወደ መቀሌ የመንገደኞች በረራ ነገ ረቡዕ ታኅሣሥ 19 ይጀምራል 27.12.2022

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከነገ ረቡዕ ታኅሣሥ 19 ጀምሮ ወደ መቀሌ የመንገደኞች የበረራ አገልግሎት እንደሚጀምር አስታወቀ። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ ጀምሮ ተቋርጦ የቆየው የአውሮፕላን አገልግሎት የሚጀምረው የመቀሌ አውሮፕላን ማረፊያ ለበረራ አገልግሎት ዝግጁ መሆኑ ከታየ በኃላ መሆኑ ተገልጿል።

ርዳታ ወደ ትግራይ ያለምንም እክል እየደረሰ ነዉ ተባለ

ርዳታ ወደ ትግራይ ያለምንም እክል እየደረሰ ነዉ ተባለ 13.12.2022

በትግራይ ክልል 23 አጋሮች በአየር እና በየብስ እያቀረቡት ያለው እርዳታ ያለምንም መደናቀፍ በስፋት መቀጠሉን የብሔራዊ አደጋ ሥጋት አመራር ኮሚሽን ተናገረ። ኮሚሽኑ እንዳስታወቀው ወደ ክልሉ ምግብና መድኃኒትን ጨምሮ 690 ሺህ ሊትር ነዳጅና ለሥራ ማስኬጃ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ተጓጉዟል።

Faust mit aufgemalter Europa-Flagge fist with european union flag isolated on white © macky_ch #13287780

የአውሮጳ ህብረት የአየር ድብደባዉን አወገዘ 29.08.2022

የአውሮጳ ህብረት የኢትዮጵያ መንግሥት መቀሌ በሚገኝ የህጻናት መጫዋቻ ማዕከል ላይ የአየር ድብደባ መፈፀሙን አወገዘ። ህብረቱ ትናንት እሁድ ባወጣዉ መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የትግራይ ክልላዊ መንግሥት የጀመሩትን ዉዝግብ እና ጦርነት አቁመዉ ለድርድር ወደ ጠረቤዛ እንዲመጡ አጥብቆ ጠይቋል።