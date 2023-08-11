በትግራይ የተለያዩ መጠልያዎች የሚገኙ ኤርትራውያን ስተደኞች ለረሀብና ለበሽታ መጋለጣቸውን ተናገሩ

በትግራይ ክልል የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች ከዚህ ቀደም ይሰጣቸው የነበረው ሰብዓዊ ዕርዳታ ላለፉት አስር ወራት በመቋረጡ ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ተናገሩ። አንድ ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው ስደተኛ "በቀን አንድ ከበላህ ትልቅ ነገር ነው። ከምንም በላይ ነፍሳችንን የምናተርፍበት የቀለብ ጉዳይ ነው ያሳሰበን" ሲሉ ያሉበትን ሁኔታ አስረድተዋል።
ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በፊት እስከ 100 ሺህ የሚገመቱ ኤርትራውያን ስደተኞች በትግራይ በነበሩ የስደተኞች መጠልያ ጣብያዎች እና ሌሎች ቦታዎች ይኖሩ እንደነበሩ የተለያዩ ተቋማት መረጃዎች ያመለክታሉ። ጦርነቱ መቀስቀሱን ተከትሎ፥ ተጎጂ ከሆኑ የማሕበረሰብ ክፍሎች መካከል ደግሞ እነዚሁ በትግራይ የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች ይገኙበታል። በጦርነቱ ምክንያት ማይዓይኒ የኤርትራውያን የስደተኞች መጠልያ ጣብያ ጨምሮ ሌሎች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ስደተኞች ይኖሩባቸዋል የነበሩ ካምፖች መውደማቸው እና ስደተኞች ላይም ጉዳት መድረሱ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ሪፖርት ያመለክታል። ማይዓይኒ የኤርትራውያን ስደተኞች መጠልያ በጦርነቱ መውደሙ ተከትሎ፥ በርካታ እዛ የነበሩ ስደተኞች በአማራ ክልል ዳባት አካባቢ ወደ ተከፈተ መጠልያ ቢሄዱም ጥቂት የማይባሉ ግን በለመዱት አካባቢ መቆየት መርጠው መቅረታቸው ከስፍራው ያነጋገርናቸው ኤርትራውያን ስደተኞች ገልፀውልናል።
ሙያዊ ስልጠና የተከታተሉ በትግራይ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች ተመረቁ
ለ13 ዓመታት በማይዓይኒ የኤርትራው ስደተኞች መጠልያ መኖራቸውን የነገሩን ያነጋገርናቸው ኤርትራዊው ስደተኛ አቶ ብርሃኑ ክፍለ፥ ለዓመታት በቂ ባይባልም ከዓለምአቀፍ ለጋሾች ድጋፍ ይደረግላቸው እንደነበረ የሚያነሱ ሲሆን፥ በአጠቃላይ ከጦርነቱ መጀመር በኃላ፥ በተለይም ባለፉት አስር ወራት ግን ይቀርብላቸዋል የነበረ ድጋፍ ሙሉበሙሉ ተቋርጦ፣ መኖርያቸው ፈርሶ፣ ለረሃብ እና የተለያዩ ችግሮች ተጋልጠው እንዳለ ያነሳሉ። ኤርትራዊው ስደተኛ ብርሃኑ "እዚህ ያለው ችግር ብቻ ነው። ምግብ የለ፣ ሕክምና የለ፣ ንፁህ የሚጠጣ ውሃ የለ፣ ሁሉ ነገር የለም። መጠልያችን እንደምታውቀው በጦርነቱ ፈርሷል። ከባድ ችግር ላይ ነን። እኛ ብቻ አይደለምን ዓዲሓርሽ ያሉትም እንደኛው ናቸው። ያለን ሕይወት በጣም የከፋ ነው" ይላል።
ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በፊት እስከ 100 ሺህ የሚገመቱ ኤርትራውያን ስደተኞች በትግራይ በነበሩ የስደተኞች መጠልያ ጣብያዎች እና ሌሎች ቦታዎች ይኖሩ እንደነበሩ የተለያዩ ተቋማት መረጃዎች ያመለክታሉ።
ሌላው ስማቸው እንዲገለፅ ያልፈለጉ ከሀገራቸው ኤርትራ ከወጡ ከ15 ዓመት በላይ ያለፋቸው ያነጋገርናቸው ኤርትራዊ ስደተኛ በበኩላቸው፥ መጠልያቸው በጦርነቱ ከወደመ በኃላ ወደ ዳባት የሚገኝ የስደተኞች መጠልያ ተጉዘው የነበረ ቢሆንም፥ የአየር ፀባይ ባስከተለው የጤና መታወክ ምክንያት ዳባትን ለቀው ዳግም ወደ ማይዓይኒ መመለሳቸው የነገሩን ሲሆን፥ አሁን ላይ በመጠልያቸው የሚያገኙት እርዳታ ባለመኖሩ ከቤተሰባቸው ጋር ለችግር ተጋልጠው እንዳለ ጠቅሰውልናል። በስደተኛው ላይ የከፋ ችግር መታየት የጀመረው ካለፊት አራት ዓመታት ወዲህ መሆኑን የሚያነሱት እኚህ ኤርትራዊ ስደተኛ፣ በተለይ አሁን ግን ሁኔታዎች የባሰ ከፍተዋል ይላሉ።
"ችግሮች የጀመሩት ከኮረና ቫይረስ ወረርሺኝ በኃላ ባለው ግዜ ነው። በተለይ አሁን ግን ጦርነቱ ተከትሎ የባሰ ሆንዋል። ራሽን የሚባል ከተቋረጠ ረዥም ግዜ ነው። ህፃናት በርሃ እየሞቱ እየታመሙ ነው። ቅጠል ነው እየበላን ያለነው። በቀን አንድ ከበላህ ትልቅ ነገር ነው። ከምንም በላይ ነብሳችን የምናተርፍበት የቀለብ ጉዳይ ነው ያሳሰበን። እስካሁን መጥቶ ያነጋገረን የሆነ አካል የለም"
በኢትዮጵያ እና ኤርትራ መካከል ሰላም ተፈጥሮ ድንበሮች በተከፈቱበት ወቅት ቀጥታ ወደ መቐለ የመጣው እና በግል ስራ ተሰማርቶ የቆየው ኤርትራዊው ስደተኛ አብርሃም ጠዓመ በበኩሉ፣ ከጦርነቱ መቀስቀስ በኃላ ግን የነበረውን ስራ አጥቶ ተጧሪ መሆኑ፥ ያለፈው ግዜም ኤልሻዳይ በተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ተጠልሎ መቆየቱ የገለፀልን ሲሆን፥ ይሁንና አሁን ላይ እሱን ጨምሮ በኤልሻዳይ መጠልያ ያሉ 200 ገደማ ኤርትራውያን ስደተኞች ለችግር ተጋልጠው እንዳለ ያነሳል። የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ ይሻሻላል ብለው የጠበቁት የስደተኞች ሕይወት አሁንም ለውጥ አልታየበትም ይላል ኤርትራዊው ስደተኛ አብርሃም ጠዓመ።
ኤርትራዊው ስደተኛ ብርሃኑ "እዚህ ያለው ችግር ብቻ ነው። ምግብ የለ፣ ሕክምና የለ፣ ንፁህ የሚጠጣ ውሃ የለ፣ ሁሉ ነገር የለም። መጠልያችን እንደምታውቀው በጦርነቱ ፈርሷል። ከባድ ችግር ላይ ነን። እኛ ብቻ አይደለምን ዓዲሓርሽ ያሉትም እንደኛው ናቸው። ያለን ሕይወት በጣም የከፋ ነው" ይላል።
ስደተኛው "በጦርነቱ ወቅት፣ መዘጋት እና ከበባ በነበረበት፥ እንደማንኛውም በትግራይ የነበረ ህዝብ ችግርና መከራ አይተናል። በከፋው ግዜ የትግራይ ህዝብና ያስጠለልን ኤልሻዳይ ካላቸው አካፍለውናል። አሁን ግን የተሻለ ይሆናል ብለን ስንጠብቅ፣ ሰላም ሆነ በተባለበት ለኛ የከፋ ነው የሆነው። ያገኘነው ምንም ዓይነት ድጋፍ የለም" ይላል። በትግራይ ባሉ ኤርትራውያን ስደተኞች ጉዳይ የስደተኞች እና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት ከተባለው የኢትዮጵያ መንግስት ተቋም ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለግዜው አልተሳካም። በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የሚገኙ እነዚህ ኤርትራውያን ስደተኞች፥ የስደተኞች ጉዳይ የሚመለከታቸው ዓለምአቀፍ ተቋማት፣ የኢትዮጵያ መንግስት ይሁን በውጭ ሀገራት ያሉ ኤርትራውያን እንዲደርሱላቸው ጥሪ ያቀርባሉ።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ