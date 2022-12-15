በትግራይ የስልክ መጀመርን ተከትሎ የሚደመጡ የመርዶ ዜናዎች

ስልክ ከተጀመረባቸው አካባቢ መርዶ የተነገራቸው ጓደኞቼ አሉ። ከአንድ ቤት አንድ ጓደኛችን አባቱ ሞተዋል፣ ወንድሙ ሞቷል፣ አጎቱ ሞቷል፣ የአጎቱ ልጅም ሞታለች።
በትግራይ የስልክ አገልግሎት ከጀመረባቸው አካባቢዎች ወደ ቀሪው የሃገሪቱ ክፍልም ሆነ ውጭ ሀገር ወደ ሚገኝ ቤተሰብ የሚሰማው ዜና በአብዛኝው የቤተሰብ ሞት የያዘ መርዶ ከሆነ ሰንበትበት ብሏል። የማሕበራዊ መገናኛ ዜዴዎችም በዚሁ የመርዶ ዜና ተጥለቅልቋል። ወጣት ሓጎስ ካሕሳይ የአዲስ አበባ ነዋሪ ነው። በጓደኞቹ የደረሰውን እንዲህ አወጋን
``የቤተሰብ መርዶ፣ ሲታመም የነበረ በመድሃኒት የሞሞት፣ አንድ ጓደኛየ እህቴ በታጣቂዎች ታምጻ ከሰው ጋር መገናኘት እያስጠላት ሄዳለች ፣ የት እንዳለች አይታወቅም፣ ያ የስነ ልቦና ጫና ማለት ነው። የሞት ነገር ተወው። በተለይ ሽረና አኽሱም አካባቢ ብዙ ሞት ነው የምትሰማው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ደህና ነን ነው የሚሉህ አገናኘኝ ስትላቸው ግን አያገናኙህም። ከድምጻቸው መረዳት እንደምትችለው ግን ብዙ እንደተጎዱ፣ ብዙ መርዶ እንዳለ ነው የሚገልጹት። አንድ ሌላ ጓደኛችንም ነበረ አንድ ወንድሙና አንዲት እህቱ እንደሞቱበት ነግሮኛል። ከአንድ ቤተሰብ እስከ 5 የሞቱ እንዳሉ፣ የሚነገር ብዙ ነገሮች አሉ። ጠባሳው በጣም ከባድ ነው።``
ወጣት አብርሃ ይሕደጎም በአዲስ አበባ የሚኖር ሲሆን በትግራይ ከስልክ አገልግሎት መጀመር ጋር በተያያዘ ስለሚደርሱ መርዶዎች ተከታዩን ብሎናል።
`` ስልክ ከተጀመረባቸው አካባቢ መርዶ የተነገራቸው ጓደኞቼ አሉ። ከአንድ ቤት አንድ ጓደኛችን አባቱ ሞተዋል፣ ወንድሙ ሞቷል፣ አጎቱ ሞቷል፣ የአጎቱ ልጅም ሞታለች። ስልክ መጀመር ይዞት የመጣው ነገር መርዶ ነው። ከአንድ ቤት 5 ሰው 6 ሰው እየሞተ ነው።``
ወይዘሮ ጸሐይ ገብረማሪያም በጀርመን አገር የሙኒክ ከተማ ነዋሪ ናቸው። አብረው እያሉ ስልክ ወደ ጀመረው አካባቢ የደወለችው ጓደኛቸው የ3 ቤተሰቦቿን መርዶ እንደሰማች የዓይን እማኝነታቸውን ነግረውናል። ይህም ፍራቻና ተስፋ የቀላቀለ ስሜት እንደፈጠረባቸው በማከል።
`` መጥፎ ዜና እንዳልሰማ እፈራለሁ። በአንድ በኩል ደግሞ ቤተሰቦቼን አብሮ አደጎቼን ማግኘት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አጠገቤ ጓደኛዬ ደውላ ሦስት ቤተሰቦጧን አጥታለች። የኤርትራ ወታደሮች እንደገደሏቸው ነው የተነገረው። እና አዝኛለሁ። እና ሁሉም ሰው ፈርቷል። ስልኩ በአንድ በኩል ሲከፈት ሐዘን ነው በሌላ በኩል ደግሞ የቀሩትን ለማወቅ ተስፋ ታረጋለህ። እና በራሴ ፍራቻም አለኝ በአንድ በኩል ደግሞ ቁርጤን ለማወቅ መደወል እፈልጋለሁ።``
ወጣት አብርሃም የሱ ቤተሰቦች ያሉበት አካባቢ ስልክ ባይጀምርም ከጀመረ ባልደውል ይሻለኛል ብለውናል።
`` በብዛት መደወል የማይፈልግም አለ። እሚፈራ ሰው ነው በብዛት፣ አዲስ አበባ የሚሰማው ነገር መርዶ ነው፣ ይሄ ሞተ ነው በቃ። ባንሰማ ይሻላል የሚል ሰውም አለ። የሞተብን ሰው ማወቃችን ጥሩ ነው የሚልም አለ። ግን እኔ በበኩሌ ባልሰማ እመርጣለሁ ፍራቻ ውስጥ ነው ያለሁት እኔ ራሴ።``
አስተያየት ሰጪዎቹ እንዳከሉት እንደስልኩ ጅማሬው ሁሉ የባንክና ሌሎች አገልግሎቶችም እንዲጀምሩ ተስፋ አድርገዋል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
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