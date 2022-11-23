 በትግራይ የሚንቀሳቀሱ 72 የሲቪክ ድርጅቶች ጥሪ | ኢትዮጵያ | DW | 26.11.2022

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ኢትዮጵያ

በትግራይ የሚንቀሳቀሱ 72 የሲቪክ ድርጅቶች ጥሪ

ባንክና ቴሌኮምን ጨምሮ በትግራይ ክልል የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶች በአፋጣኝ ሥራ እንዲጀምሩ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ 72 የሲቪክ ድርጅቶች ጥሪ አቀረቡ። "የሰላም ሥምምነት ተፈረመ ማለት ተተግብሯል ማለት አይደለም" ያሉት የትግራይ ሲቪል ማኅበረሰብ ተቋማት ኅብረት ሥራ አስኪያጅ አቶ ያሬድ በርኸ "እንዲተገበር የበኩላችንን መወጣት አለብን" ብለዋል

በትግራይ የሚንቀሳቀሱ 72 የሲቪክ ድርጅቶች ጥሪ

በትግራይ የሚንቀሳቀሱ 72 ነፃ ሲቪል ማሕበራት በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግስት እና ህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት እንደሚደገፉ ገለፁ። ማሕበራቱ በኢትዮጵያ ካሉ ሌሎች አቻ ተቋማት ጋር በመሆን በጦርነቱ የተጎዳ የህዝቦች ማሕበራዊ መስተጋብ የመጠገን እንዲሁም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የማጠናከር ተግባራት ለመስራት ዝግጁ መሆናቸው አስታውቀዋል። 72ቱ ነፃ ሲቪል ተቋማት ያቀፈው የትግራይ ሲቪል ማሕበረሰብ ተቋማት ሕብረት የሰላም ስምምነት በዘላቂነት እንዲተገበር፣ ሰብአዊ እርዳታ ሳይደናቀፍ ወደ ትግራይ እንዲገባ እንዲሁም እስካሁን ያልተጀመሩት የባንክ፣ ቴሌኮም፣ ኤሌክትሪክ አገልግሎቶች በአፋጣኝ እንዲጀምሩ ጥሪ አቅርቧል።

በመቶሺዎች የሚቆጠሩ አባላት ያልዋቸው የሴቶች እና ወጣቶች ነፃ ማሕበራት ጨምሮ የሙያ አደረጃጀቶች፣ አገር በቀል ግብረሰናይ ድርጅቶች እንዲሁም ሌሎች በአጠቃለይ 72 በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪል ተቋማት ወቅታዊ ጉዳዮች አስመልክተው ባወጡት መግለጫ በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግስት እና ህወሓት መካከል የተደረሰው ጦርነት ያስቆመ ስምምነት በደስታ እንደሚቀበሉት አስታውቀዋል። 72 በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሀገራዊ እና ክልላዊ ሲቪል ተቋማት "የሰላም ስምምነቱ በአጠቃላይ ለሀገሪቱ፣ በተለይም ሁለት ከባድ የጦርነት ዓመታት ላሳለፈው የትግራይ ህዝብ ትልቅ ትርጉም አለው" ያሉ ሲሆንረ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና የፖለቲካ ልዩነቶች በጠረጴዛ ዙርያ እንዲፈቱ የማድረግ ጥረት ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ይጠበቃል ሲሉ ገልፅዋል። 72ቱ ነፃ ማሕበራት ያቀፈው የትግራይ ሲቪል ማሕበረሰብ ተቋማት ሕብረት ስራአስኪያጅ አቶ ያሬድ በርሃ "አስቀድሞም በተደጋጋሚ ጦርነቱ እንዲቆም ጥሪ ስናቀርብ ቆይተናል፣ አሁን ሁለቱ ተፋላሚ ሀይሎች ጦርነቱ ማቆማቸው የሚደነቅ ነው" ሲሉ ሲሆን "በድርድሩ መግባባት ላይ የተደረሰባቸው ነጥቦች ተፈፃሚ እንዲሆኑ መስራት ይጠበቃል" ሲሉ አክለዋል። 

ሲቪል ተቋማቱ ከመጀመርያውም መከልከል አልነበረበትም ያሉት ሰብአዊ እርዳታ ከሰላም ስምምነቱ በኃላ በተወሰነ መጠንም ቢሆን መግባት መጀመሩ የሚበረታታ ብለው የገለፁት ሲሆን፤ አቅርቦቱ ያልተገደበ እንዲሆን፣ የባንክ፣ ስልክ፣ ኤሌክትሪክ ጨምሮ ሁሉም መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች በአፋጣኝ ወደ ስራ እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል። 

ለሰላም ስምምነቱ ትግበራ በኢትዮጵያ ካሉ አቻ ሲቪል ማሕበራት ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸው ያስታወቁ ሲሆን በተለይም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የማጠናከር ስራዎች እንዲሁም ማሕበራዊ መስተጋብር የመጠገን ተግባራት ቅድሚ ሊሰጣቸው እንደሚገባም የትግራይ ሲቪል ማሕበረሰብ ተቋማት ሕብረት ገልጿል።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ 

እሸቴ በቀለ
 

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