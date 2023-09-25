በትግራይ የሕግ የበላይነት እንዴት ይረጋገጥ ይሆን?
በትግራይ ተፈፀመ ለተባለ የእርዳታ ማጭበርበር እና ሌሎች ዝርፍያዎች የሕግ ተጠያቂነት ሊረጋገጥ እንደሚገባ ተገለፀ። በክልሉ የመንግስት የሲቪል ባለስልጣናት እንዲሁም ወታደራዊ አመራሮች በዝርፍያ መዘፈቃቸውም እየተገለፀ ነዉ። የሕግ ምሁራን በበኩላቸዉ ለዚህ ተጠያቂነት ማስፈን ቀዳሚ ተግባር ሊሆን እንደሚገባ ተናግረዋል። ስርቆት፣ ዘረፋ፣ እገታና ሥርዓተ አልበኝነት በትግራይ
ዓለምአቀፍ ለጋሾች ለእርዳታ ፈላጊዎች መድረስ የሚገባው ሰብአዊ እርዳታ መዘረፉ በማንሳት የእርዳታ ምግብ አቅርቦቱ ማቋረጣቸው ተከትሎ በትግራይ የተፈፀመው የእርዳታ ስርቆት እንዲሁም ሌሎች ማጭበርበሮች መረመረ የተባለ በትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር የተቋቋመ ግብረ ሀይል፥ የምርመራ ውጤቱ በቅርቡ በመንግስታዊው የትግራይ ቴሌቭዥን ተሰራጭቷል። በዘገባው እንደተመለከተው፥ ከፍተኛ የሰብአዊ እርዳታ መጠን በትግራይ የተለያየ የአስተዳደር መዋቅር ባለስልጣናት መመዝበሩ ግዚያዊ አስተዳደሩ ያቋቋመው መርማሪ ቡድን በጥናት መልክ ያቀረበው ሲሆን፥ ከዚህ ውጭ በጦርነቱ ወቅት የወደሙ ተሽከርካሪዎች፣ ታንኮች እና ሌሎች በየቦታው ተበትነው የነበሩ የብረት ቅሪቶች ባልተገባ መልኩ ተነስተው፥ በብዛት ተሽጠው ለግል ጥቅም መዋላቸው ተመላክቷል። በመድረኩ ይገለፅ እንደነበረ፣ በብረታብረት ማጭበርበሩ ምናልባት በቢልዮን የሚቆጠር ሀብት መጭበርበሩ የተገለፀ ሲሆን በዚህም ዋነኛ የተባሉ ተዋናዮች በስም ያልተጠቀሱ የመንግስት ሲቪል ባለስልጣናት፣ ወታደራዊ አመራሮች፣ ባለሀብቶች እና ሌሎች ሸሪኮች መሆናቸው ተነግሯል።በመቀሌ በሰላማዊ ሰልፍ ቅስቀሳ ላይ የነበሩ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት ታሰሩ
በትግራይ ባለው ከፍተኛ የሰብአዊ እርዳታ ማጭበርበር፣ የብረታብረት ጨምሮ የተለያዩ ማዕድናት ዝርፍያ እና ለግል ጥቅም ማዋል ጉዳይ አስተያየት የሰጡት የክልሉ ግዚያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝደንት ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ፥ የዝርፍያው መጠን ከፍተኛ እንዲሁም ተቋማዊ መሆኑ ያነሱ ሲሆን፥ ሁሉም በስልጣን ያለ እንዲመረመር ጥሪ ሲያቀርቡ ተሰምተዋል። "ሁሉም ሰው ሊፈተሽ ይገባል። ሁሉም ሰው የሚመረምር ስርዓት ከሌላ፣ አንዱን መርጠህ የምትፈትሽ፣ ለሌላ የምትተወው ዓይነት የሚመስል አካሄድ ችግሩ አይፈታውም። ያባብሰዋል እንጂ። አሁን ቀርቦ ያለዉ ታች ያሉ ፈፃሚ አካላት ያለባቸው ችግር የሚያሳይ ነው። ከላይ ያለው መዋቅራዊ ችግር የሚያሳይ አይደለም። እንደኔ አስተያየት ግን ችግሩ ፖለቲካዊ ነው። በዘመቻ የእርዳታ በማንሳት ወይም የብረታብረት ዝርፍያ በማንሳት የምንፈታው አይደለም። ስርዓት በማስተካከል እንጂ" ሲሉ ጀነራል ፃድቃን ተናግረዋል።አረና ትግራይ የፕሪቶሪያ ስምምነት በአስቸኳይ ይተግበር አለ
በዚህ በትግራይ በበርካቶች ዘንድ አነጋጋሪ ሆኖ የሰነበተው የዝርፍያ ጉዳይ አስተያየታቸው የጠየቅናቸው የሕግ ሙሁሩ የማነ ካሳ፥ ከፍተኛ የሰብአዊ እርዳታ ጨምሮ የተለያዩ ሀብቶች ዝርፍያ በጥናት ቀርቦ እስካሁን የሕግ ተጠያቂነት አለመስፈኑ አሳሳቢ መሆኑ የሚገልፁ ሲሆን ለዓመታት በኢትዮጵያ ብሎም በትግራይ ያለው ህወሓት መራሹ ስርዐት ለሙስና ጉዳዮች የሕገ ተጠያቂነት ለማስፈን ከሚያደርገው ጥረት ይልቅ የፖለቲካ መሳርያ በማድረግ እንደሚታወቅ ያነሳሉ። አሁን ላይ የተፈፀመው ማጭበርበርም እስካሁን ካለፉት የተለየ እርምጃ ባይወሰድበትም፥ ምናልባትም አስገዳጅ ባልዋቸው ሁለት ምክንያቶች የሕግ ተጠያቂነት ሊታይ የሚችልበት ዕድል መኖሩ የሕግ ሙሁሩ ይገልፃሉ። "ከበፊቱ ለየት የሚያደርገው ሁኔታዎች ተቀያይረዋል" የሚሉት የሕግ ምሁሩ የማነ ካሳ "ተግባሩ ከእያንዳንዱ የትግራይ ህዝብ ጉሮሮ ምግብ የነጠቀ አስቀያሚ ተግባር ስለሆነ አንደኛ ምክንያት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሕግ ተጠያቂነት የት አለ የሚል ከዓለምአቀፍ ለጋሽ ሀገሮች ጫና ሊመጣ ስለሚችል" ሲሉ ይገልፃሉ።በትግራይ የተለያዩ መጠልያዎች የሚገኙ ኤርትራውያን ስተደኞች ለረሀብና ለበሽታ መጋለጣቸውን ተናገሩ
የሕግ ምሁሩ የማነ ካሳ፣ በትግራይ የተፈፀመው "ተራ ስርቆት" አይደለም የሚሉ ሲሆን ይህ ለሕግ አለማቅረብ ለሌሎች ወንጀሎች በር የሚከፍት፣ ዝርፍያ እና ማጭበርበር ስርዓት የሚያደርግ እንዲሁም የሕግ የበላይነት ከመሰረቱ የሚንድ ነው ብለውታል። በትግራይ ተፈፀሙ በተባለ የእርዳታ፣ ብረታብረት እንዲሁም ሌሎች ማዕድናት ዝርፍያ እና ማጭበርበር ማጣራት አካሄደ የተባለው አካላት ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት ለግዜው አልተሳካም። የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር በተለይም በሰብአዊ እርዳታ ላይ ማጭበርበር የፈፀሙ ባላቸው አካላት ላይ የሕግ እርምጃ እንደሚወስድ ከዚህ ቀደም ሲገልፅ ነበር።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
አዜብ ታደሰ
ዮኃንስ ገብረግዚአብሔር