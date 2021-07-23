 በትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች የነበሩ ተማሪዎች ጥያቄ | ኢትዮጵያ | DW | 11.10.2021

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ኢትዮጵያ

በትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች የነበሩ ተማሪዎች ጥያቄ

በትግራይ ክልል አራት ዩኒቨርሲቲዎች ይማሩ የነበሩ ተማሪዎች መንግሥት ወደ ሌሎች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እንዲመድባቸው ጠየቁ።  ዛሬ አዲስ አበባ አራት ኪሎ በሚገኘው ትምህርት ሚኒስቴር በመገኘትና በተወካዮቻቸው በኩል ጥያቄአቸውን ያቀረቡት ተማሪዎቹ «የተቋሙ አመራሮች ስልጠና ላይ ናቸው» የሚል መልስ ተሰጥቷቸዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:39

«ሌላ ዮንቨርስቲ ወስደው ያስተምሩን»

ተማሪዎቹ እና የተማሪ ተወካዮች ለዶይቸ ቬለ እንዳሉት ከትግራይ ክልል ሲወጡ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ትምህርታቸውን እንደሚያስጨርሳቸው ቃል የገባ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ምንም ተጨባጭ ምላሽ አላገኙም። በክልሉ ካሉ ከአራቱም ዩኒቨርሲቲዎች ከ10 000 በላይ ተማሪዎች መኖራቸውን የተናገሩት አንድ ጥያቄ አቅራቢ በተለይ ለመመረቅ ወራቶች ቀርቷቸው የነበሩት ተማሪዎች ጉዳይ አሳሳቢ መሆኑን ገልፀዋል። ስለሆነም መንግሥት የእነዚህን ተማሪዎች ጭንቀት ተገንዝቦ ወደተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች መድቦ እንዲያስተምራቸው በሥፍራው ተገኝተው የነበሩ ወላጆችም ጠይቀዋል።

ሰለሞን ሙጬ

ልደት አበበ

ኂሩት መለሰ

Audios and videos on the topic

«ሌላ ዮንቨርስቲ ወስደው ያስተምሩን»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Demo of parents in front of UN in Addis Abeba asking for the return of their loved ones

ልጆቻቸው ትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ወላጆች ድምጽ 23.07.2021

ልጆቻቸው ትግራይ ክልል ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ወላጆች እና ቤተሰቦች ዛሬ ጠዋት በተባበሩት መንግሥታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ጽሕፈት ቤት ቢሮ በር ደጃፍ ጥያቄያቸውን አቀረቡ።