 በትግራይ ክልል የእርዳታ ስርቆትና የእርዳታ መቋረጥ ስጋት | ኢትዮጵያ | DW | 04.05.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በትግራይ ክልል የእርዳታ ስርቆትና የእርዳታ መቋረጥ ስጋት

በትግራይ ክልል ለሚገኙ ተረጂዎች ይቀርብ የነበረ የምግብ እርዳታ መቋረጡ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ ይበልጥ የሚያባብስ ነው ተባለ። የዓለም ምግብ ድርጅት ለትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ሙሉበሙሉ ካቆመ ከ20 ቀናት በላይ ማለፉን የክልሉ አስተዳደር አስታውቋል።

«የእርዳታ መቋረጥ ስጋት ማስከተሉ»

በትግራይ ክልል ለሚገኙ ተረጂዎች ይቀርብ የነበረ የምግብ እርዳታ መቋረጡ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ ይበልጥ የሚያባብስ ነው ተባለ። የዓለም ምግብ ድርጅት ለትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ሙሉበሙሉ ካቆመ ከ20 ቀናት በላይ ማለፉን የክልሉ አስተዳደር አስታውቋል።  ትናንት ከዓለም የምግብ ድርጅት በኩል የተሰማው መረጃ እንደሚያመለክተው፣ ተቋሙ ለትግራይ ክልል የሚሰጠው የምግብ እርዳታ ያቋረጠው ለችግረኞች መከፋፈል ይገባው የነበረ እህል በተደጋጋሚ በመዘረፉ እና በመሸጡ መሆኑን ይገልፃል። በዚህ ጉዳይ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት በትግራይ አደጋ መከላከል ኮሚሽን የአስቸኳይ ምላሽ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ገብረ እግዚአብሔር አረጋዊ፥ የዓለም የምግብ ድርጅትን ጨምሮ ሌሎች ተቋማት የሚያቀርቡትን የምግብ ድጋፍ ካቋረጡ 20 ቀናት እንዳለፈ ጠቁመዋል። በትግራይ ክልል የእርዳታ እህል በተደጋጋሚ ስለመዘረፉ የተናገሩት ዳይሬክተሩ ክልሉ በተለያዩ ኃይሎች እየተዳደረ መሆኑን በማንሳት፣ በትግራይ ለተዘረፉ መጋዝኖች የውጭ ኃይሎች እጅ እንዳለበት አንስተዋል። የትግራይ ኃይሎች አልያም አስተዳደር ባሉባቸው ወይም በነበሩባቸው አካባቢዎች አንድም የተዘረፈ የምግብ እህል መጋዝን የለም ያሉት ኃላፊው፥ ይኽን በማስረጃ ጭምር ማረጋገጥ ይቻላል ብለውታል። ይህ እንዳለ ሆኖ የዓለም ምግብ ድርጅት ለትግራይ ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ ማቋረጡን አስደንጋጭ ያሉት ሲሆን፣ ውሳኔው ከስድስት ሚልዮን በላይ የሚሆን በትግራይ ያለው እርዳታ ፈላጊ ሕይወት አደጋ ላይ የሚጥል ሲሉ አክለዋል።

WFP statement about looting of it´s aid in Tigray

ከእርዳታ ምግብ መሸጥ ጋር በተያያዘ ማብራርያ የሰጡት ዳይሬክተሩ፣ በመቐለ ገበያዎች በትግራይ የማይከፋፈል የዓለም ምግብ ድርጅት አርማ ያላቸው የምግብ አይነቶች ጭምር ሲሸጡ እንደሚስተዋል የጠቆሙ ሲሆን፥ በዓፋር ጨምሮ በተለያዩ አጎራባች ክልሎች የሚታደል እርዳታ በትግራይ የተሻለ ዋጋ ስለሚያወጣ በሕገወጥ ነጋዴዎች ወደ ትግራይ ክልል ገብቶ ሲሸጥ ታዝበናል፣ ይኽን ለማስቀረት የክልሉ ግዚያዊ አስተዳደር የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው ብለዋል።

ከዚህ ውጭ በትግራይ ክልል ያሉ ተረጂዎች ገንዘብ ለማግኘት የተሰጣቸውን እርዳታ የሚሸጡበት አጋጣሚ መኖሩም አንስተዋል። የእርዳታ ምግብ ሽያጭ ለማስቀረት የትግራይ ክልል አስተዳደር የዓለም ምግብ ድርጅት፣ USAID እና ሌሎች እርዳታ አቅራቢ ተቋማት አርማ ያላቸው የእርዳታ ምግቦችን ከነጋዴዎች እና ሸማቾች በመንጠቅ ለእርዳታ ድርጅቶቹ የመመለስ ሥራ እየከወነ መሆኑንም ተናግረዋል። 

Äthiopien Addis Abeba | US-Außenminister Antony Blinken besucht UN-Logistikzentrum

በዚህ መሀልም በትግራይ ክልል የሚገኙ እርዳታ ፈላጊዎች፣ ለረዥም ግዜ እርዳታ ሳያገኙ መቀጠላቸው ገልፀውልናል። በዓብይ ዓዲ የሚገኙ ተፈናቃይ እና ተረጂ አቶ ብርሃነ እና ቤተሰቦቻቸው ለመጨረሻ ግዜ የምግብ እርዳታ የተሰጣቸው ከሦስት ወር በፊት እንደነበረ ይገልፃሉ። ብርሃነ «የካቲት ወር ነበር እርዳታ የተሰጠን፣ ከዛ በኋላ የለም። እዚህ ያለ ህዝብ ከፍተኛ ችግር ላይ ነው» ይላሉ። ተረጂዎቹ ያሉ ችግሮች በአፋጣኝ ተቀርፎ ሕይወት አድን እርዳታ ቶሎ እንዲሰጣቸው ይማፀናሉ።

ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ

ሸዋዬ ለገሠ

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር

Audios and videos on the topic

«የእርዳታ መቋረጥ ስጋት ማስከተሉ»

ተዛማጅ ዘገባዎች

የጀርመን መራኄ መንግሥት የኢትዮጵያ ጉብኝት

የጀርመን መራኄ መንግሥት የኢትዮጵያ ጉብኝት 04.05.2023

የጀርመን መራኄ መንግሥት ኦላፍ ሾልትስ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ዛሬ አዲስ አበባ ገቡ። መራኄ መንግሥት ኦላፍ ሾልትስ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከኢትዮጵያ ርእሠ ብሔር፣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጋር በሁለትዮሽ ፣ አካባቢያዊ እና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሏል።

የረሃብ ስጋት በኢትዮጵያ

የረሃብ ስጋት በኢትዮጵያ 24.06.2022

ኢትዮጵያ ዉስጥ በተከሰተ ድርቅ እና የተለያዩ ግጭቶች ከ 20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለረሃብ ተጋልጦአል ሲል የተባበሩት መንግስታት የዓለም የምግብ ድርጅት ገለፀ። የዓለሙ የምግብ ድርጅት ከሚቀጥለዉ ወር ጀምሮ የሚሰጠዉ የምግብ ድጋፍም ሊቀንስ ይችላል ሲል አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ መንግሥት በሃገሪቱ ረሃብ ስጋት እንደሌለ ገልፆአል።

የኢትዮጵያ መንግሥት፣ ህወሓትና አስጊው ውጊያ

የኢትዮጵያ መንግሥት፣ ህወሓትና አስጊው ውጊያ 25.07.2021

የኢትዮጵያ መንግሥት ከሳምንታት በፊት  የተናጠል የተኩስ አቁም አውጆ መቀሌን ለቆ ቢወጣም  ውጊያው አልቆመም።ያቀረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ካልተሟሉ በስተቀር የመንግስትን ተኩስ አቁም እንደማይቀበል ያስታወቀው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሲዝት እንደነበረው በአጎራባች ክልሎች ውጊያ እያካሄደ ነው።