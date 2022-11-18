 በትግራይ ክልል የተለያዩ ከተሞች ኤሌክትሪክ ስርጭት ጀመረ | ኢትዮጵያ | DW | 07.12.2022

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ኢትዮጵያ

በትግራይ ክልል የተለያዩ ከተሞች ኤሌክትሪክ ስርጭት ጀመረ

የትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቐለን ጨምሮ መኮኒ፣ ውቅሮ፣ ዓዲግራት፣ ዓብይዓዲ እና ሌሎች በአካባቢው ያሉ ከተሞች ከኢትዮጵያ ሀገራዊ የኃይል ቋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት ጀመረ። ትግራይ ከኢትዮጵያ ሀገራዊ የኃይል ቋት ታገኘው የነበረ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ከሰኔ ወር 2013 ዓመተ ምህረት ወዲህ ተቋርጦ ነበር።

መቀሌን ጨምሮ የተለያዩ የትግራይ ከተሞች ኤሌክትሪክ ማግኘት ጀመሩ

መቐለን ጨምሮ የተለያዩ የትግራይ ከተሞች ከ18 ወራት በኃላ ከኢትዮጵያ ሀገራዊ የሐይል ቋት የኤሌክትሪክ ሐይል አቅርቦት ማግኘት ጀመሩ። መቐለ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሐይል ሰሜን ሪጅን ሠራተኞች ለዶቼቬለ እንዳረጋገጡት፣ከትናንት ማምሻ ጀምሮ የትግራይ ዋና ከተማ መቐለን ጨምሮ መኮኒ፣ ውቅሮ፣ ዓዲግራት፣ ዓብይዓዲ እና ሌሎች በአካባቢው ያሉ ከተሞች ከኢትዮጵያ ሀገራዊ የኃይል ቋት የኤሌክትሪክ ሐይል ማግኘት ጀምረዋል። ትግራይ ከኢትዮጵያ ሀገራዊ የሐይል ቋት ታገኘው የነበረ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ከሰኔ ወር 2013 ዓመተ ምህረት ወዲህ ተቋርጦ ነበር። በዚህ መካከል በትግራይ ከሚገኝ የሐይል ምንጭ፣ በክልሉ አስተዳደር አስተባባሪነት የተቆራረጠ የኤሌክትሪክ ሐይል ለህዝቡ ይቀርብ ነበር።ትላንት ማክሰኞ ከ11 ሰዓት ጀምሮ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ሐይል ቋት ለመቐለና ለተለያዩ የትግራይ ከተሞች መቅረብ መጀመሩ የሐይል እጦትን ያቃልላል ተብሎ እንደሚገመት አዜብ ታደሰ በስልክ ያነጋገረችው የመቀሌው ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ ገልጾልናል።

ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ
አዜብ ታደሰ 
 

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መቀሌን ጨምሮ የተለያዩ የትግራይ ከተሞች ኤሌክትሪክ ማግኘት ጀመሩ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ትግራይ ክልል ተፈናቃዮች የሰብአዊ ርዳታ ጥሪ አቀረቡ 18.11.2022

በጦርነቱ ምክንያት ከቀዬአቸው ተፈናቅለው በመቐለ የሚገኙ ዜጎች ለተለያዩ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን ገለፁ። ተፈናቃዮቹ መቐለ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች፣ ጊዜያዊ መጠልያዎች እንዲሁም ያልተጠናቀቁ ህንፃዎች ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ።

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በጦርነቱ ምክንያት ከ300 ሺህ በላይ የሚሆኑ በኢንዳስትሪው ዘርፍ ባሉ የስራ ዓውዶች የነበሩ ሰራተኞች ከስራ ውጭ ሆነዋል። ከዚህ በተጨማሪ ጦርነቱ 12 ሺህ ገደማ የሚሆኑ በትግራይ የነበሩ ፍቃድ ያገኙ የተለያየ ደረጃ ያላቸው አምራች ኢንዱስትሪዎች በአብዛኛው ስራ ማቆማቸው የክልሉ አስተዳደር መረጃ ያመለክታል

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የትግራዩ ጦርነት እና የነዋሪዎች የሰላም ጥሪ 12.10.2022

አንድ የሽረ ከተማ ነዋሪ ከከተማዋ ወደ ምዕራብና ሰሜን አቅጣጫ ባሉ የደደቢት እና የአድያቦ አካባቢዎች "ከባድ» ያሉት ጦርነት" መቀጠሉን ተናግረዋል። ካለፈው ሐሙስ ወዲህ ባሉ ተከታታይ ቀናት ብዙሀንን ለጉዳት የዳረጉ የአየር ላይ ጥቃቶች በሽረ ከተማ እና አካባቢ መፈፀማቸውንም ገልፀውልናል።