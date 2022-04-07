በትግራይ ክልል የሰብዓዊ ርዳታ እንዲጠናከር ጥሪ

በትግራይ ክልል በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች ያለ ገደብ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ በአሜሪካ የጆርጂያ ግዛት ህግ መወሠኛ ምክር ቤት አባላት ጥሪ አቀረቡ። የምክር ቤት አባላቱ፣ ኤስ አር 800 በሚል ርዕስ ስር ሰሞኑን ኢትዮጵያን አስመልክቶ የውሳኔ ዐሳብ አስተላልፈዋል።
በትግራይ ክልል በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች ያለ ገደብ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ በአሜሪካ የጆርጂያ ግዛት ህግ መወሠኛ ምክር ቤት አባላት ጥሪ አቀረቡ። የምክር ቤት አባላቱ፣ ኤስ አር 800 በሚል ርዕስ ስር ሰሞኑን ኢትዮጵያን አስመልክቶ የውሳኔ ሃሳብ አስተላልፈዋል። የአሜሪካና ኢትዮጵያ የሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ(ኤፓክ)በበኩሉ፦ የምክር ቤቱ አንዳንድ አባላት በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት ጦርነት ተካሄዷል በማለት ላቀረቡት ውንጀላ ተቃውሞ ማቅረቡን ለዶይቸ ቨለ (DW)ገልጿል። ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ ዝርዝሩን አድርሶናል።
ታሪኩ ኃይሉ
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ሸዋዬ ለገሰ