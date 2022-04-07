 በትግራይ ክልል የሰብዓዊ ርዳታ እንዲጠናከር ጥሪ | ዓለም | DW | 07.04.2022

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ዓለም

በትግራይ ክልል የሰብዓዊ ርዳታ እንዲጠናከር ጥሪ

በትግራይ ክልል በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች ያለ ገደብ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ በአሜሪካ የጆርጂያ ግዛት ህግ መወሠኛ ምክር ቤት አባላት ጥሪ አቀረቡ። የምክር ቤት አባላቱ፣ ኤስ አር 800 በሚል ርዕስ ስር ሰሞኑን ኢትዮጵያን አስመልክቶ የውሳኔ ዐሳብ አስተላልፈዋል።

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ጥሪው ኤስ አር 800 በሚል ርዕስ ነው የቀረበው

በትግራይ ክልል በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች ያለ ገደብ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ በአሜሪካ የጆርጂያ ግዛት ህግ መወሠኛ ምክር ቤት አባላት ጥሪ አቀረቡ። የምክር ቤት አባላቱ፣ ኤስ አር 800 በሚል ርዕስ ስር ሰሞኑን ኢትዮጵያን አስመልክቶ የውሳኔ ሃሳብ አስተላልፈዋል። የአሜሪካና ኢትዮጵያ የሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ(ኤፓክ)በበኩሉ፦ የምክር ቤቱ አንዳንድ አባላት በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት ጦርነት ተካሄዷል በማለት ላቀረቡት ውንጀላ ተቃውሞ ማቅረቡን ለዶይቸ ቨለ (DW)ገልጿል። ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ ዝርዝሩን አድርሶናል።
ታሪኩ ኃይሉ
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ሸዋዬ ለገሰ

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ጥሪው ኤስ አር 800 በሚል ርዕስ ነው የቀረበው  

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

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