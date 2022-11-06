 በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎች ስለሰላም ስምምነቱ ምን ይላሉ? | ኢትዮጵያ | DW | 09.11.2022

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ኢትዮጵያ

በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎች ስለሰላም ስምምነቱ ምን ይላሉ?

ለሁለት ዓመታት የዘለቀው እና ለበርካቶች ሞትና መፈናቀል ምክንያት የሆነው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲቆም በመንግሥት እና በህወሃት መካከል የተፈረመውን የሰላም ስምምነት በአዎንታዊነት እንደሚቀበሉት ትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ገለጹ።

ስለሰላም ስምምነቱ አስተያየት

 

በርካቶችን ለሞት፣ ጉዳት፣ መፈናቀል እና ሌሎች ችግሮች የዳረገውን ጦርነት ለማስቆም ያለመ ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ መንግሥት እና በህወሓት መካከል በደቡብ አፍሪካ የተፈረመው የሰላም ስምምነት በብዙዎች ላይ ተስፋ አሳድሯል። አስተያየታቸው ለዶቼቬለ የሰጡት በትግራይ ክልል በተቃዋሚነት የሚንቀሳቀሱት ዓረና ትግራይ ለሉዓላዊነት እና ዴሞክራሲ እንዲሁም ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፖርቲ በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት እንደሚያደንቁ እና በአዎንታ እንደሚቀበሉ አስታወቀዋል። ስለሰላም ስምምነቱ በዉጭ የሚኖሩ የትግራይ ፖለቲከኞችና ተወላጆች አስተያየትያነጋገርናቸው የዓረና ትግራይ ከፍተኛ አመራር አቶ ዓምዶም ገብረሥላሴ «ትግራይ፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ እና ቀጠናው በጦርነት ውስጥ መቀጠል የለበትም» የሚሉ ሲሆን፣ ለዚህም በኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እና በትግራዩ ህወሓት መካከል የተደረሰው ስምምነት «ታላቅ የሰላም ዕድል የሚፈጥር ነው» ብለውታል። አቶ ዓምዶም የሰላም ስምምነቱ የፈረሙት ሁለቱ ኃይሎች ውሉን እንዲያፀኑም ጥሪ አቅርበዋል።

Ätiopien Tigray Meeting Nairobi

በሰላም ስምምነቱ መሰረት ናይሮቢ ኬንያ ላይ የቀጠለው ውይይት

የሁለቱን ኃይሎች የሰላም ስምምነት አስመልክቶ መግለጫ የሰጠው ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፖርቲ በበኩሉ ስምምነቱን «ተስፋ ሰጪ» ብሎታል። ዓሲምባ በመግለጫው የሰላም ስምምነቱ «ከጅማሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የህዝቦች ጥቅም ሳይሸራርፍ የሚያስጠብቅ፣ በምንም ሁኔታ ወደ ዳግም ጦርነት የማይመራ ሆኖ እንዲጠናቀቅ» ጥሪ አቅርቧል። ያነጋገርናቸው የዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፖርቲ ሊቀመንበር አቶ ሐጎስ ወልዱ የሰላም ሂደቱ ጅማሮ በአስቸኳይ ወደ ተግባር መቀየር እንደሚገባ ገልፀዋል። የሰላም ስምምነቱ በበርካቶች ዘንድ ታላቅ ተስፋ የፈጠረ ቢሆንም ጊዜ በማይሰጥ ረሀብ፣ የመድኃኒት እጦት እና ሌሎች በርካታ ችግሮች ላይ ላለው የትግራይ ህዝብ ከስምምነቱ ስድስት ቀናት በኋላም ቢሆን እስከ ዛሬ ወደ ትግራይ የገባ ሰብአዊ እርዳታ ይሁን መድኃኒት፣ የተጀመረ የትኛውም የህዝብ አገልግሎት የለም።

ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ 

ሸዋዬ ለገሠ

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ስለሰላም ስምምነቱ አስተያየት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የተፈረመው የሰላም ስምምነትና ተግባራዊነቱ 06.11.2022

በአፍሪቃ ኅብረት አስተባባሪነት በፌደራል መንግሥቱ እና በህወሃት ተወካዮች ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ያበሰሩት የአፍሪቃ ኅብረት ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ተግባራዊነቱ በሂደት እንደሚከወን አጽንኦት ሰጥተዋል።

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መቶ ሺህዎችን ለህልፈት፤ ለአካል ጉዳት ዳርጎ፣ ሚሊዮኖችን ከቤት ንብረታቸው ያፈናቀለው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የማታ ማታ በተፋላሚ ወገኖች መካከል የሰላም ስምምነት ተደርሶ ያበቃ መስሏል። ከፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ ትናንት የተላለፈው እና የተፋላሚ ወገን ተወካዮችን እጅ ያጨባበጠው ትዕይንት በእርግጥ ለኢትዮጵያውያን እጅን በአፍ ያስጫነ ነበር ።

የድሮን ጥቃት በመቀሌ ከተማ

የድሮን ጥቃት በመቀሌ ከተማ 14.09.2022

ዛሬ ጠዋት ትግራይ ክልል መቐለ ከተማ ከሰው አልባ ጢያራ (ድሮን) በተፈፀሙ ሁለት ተከታታይ ጥቃቶች 10 ሰዎች መገደላቸውና ሌሎች 13 መቁሰላቸው ተዘገበ። መቐለ ሆስፒታል ከጥቃቱ በኋላ 5 የሞቱ ሰዎች መቀበሉን ገለልጿል። ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል በበኩሉ ከጥቃቱ በኋላ ሌሎች የሞቱ 5 ሰዎች እና 13 ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች መቀበሉን ዐስታውቋል።