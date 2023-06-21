በትግራይ ክልል ከ500 በላይ ትምህርት ቤቶች ስራ አልጀመሩም

በትግራይ ከሶስት ዓመታት በኋላ መደበኛ ትምህርት ከተጀመረ ሳምንታት ቢያልፉም 75 በመቶ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ አለመመለሳቸውን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገለጸ። ማሕበራዊ ቀውሶች፣ መፈናቀል እና የትምህርት ግብአት እጥረት በትግራይ የመማር ማስተማር ሂደቱ እያወኩ ካሉ ተግዳሮቶች መካከል መሆናቸው ተመላክቷል።
በትግራይ ከሶስት ዓመታት በኋላ መደበኛ ትምህርት ከተጀመረ ሳምንታት ቢያልፉም 75 በመቶ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ አለመመለሳቸው ተገለፀ። በክልሉ የሚገኙ 552 ትምህርትቤቶችም አሁንም ማስተማር አለመጀመራቸው ተጠቁሟል። ማሕበራዊ ቀውሶች፣ መፈናቀል እና የትምህርት ግብአት እጥረት በትግራይ የመማር ማስተማር ሂደቱ እያወኩ ካሉ ተግዳሮቶች መካከል መሆናቸው ተመላክቷል።
ለተከታታይ ሶስት ዓመታት በትግራይ ተቋርጦ የነበረው መደበኛ ትምህርት ከሰላም ስምምነቱ በኃላ ዳግም ከተጀመረ 50 ቀናት ሆኖታል። ትምህርት በትግራይ ዳግም መጀመሩ በብዙሃን ዘንድ በአዎንታ ቢታይም፥ የመማር ማስተማሩ ሂደት ግን አሁንም በበርካታ ችግሮች እየተፈተነ ነው። በትግራይ ወደ ትምህርት ገበታ መመለስ ከሚገባቸው ተማሪዎች እስካሁን በትምህርት ቤቶች የተገኙት ከ25 በመቶ በታች ናቸው። ቀሪ 75 በመቶ ወደ ትምህርት መመለስ ይገባቸው የነበሩ ተማሪዎች አሁንም በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ትምህርት ገበታ እንዳልተመለሱ የትግራይ ትምህርት ቢሮ መረጃ ያመለክታል። የትምህርት መማርያ ቁሳቁስ እጥረት በትግራይየ16 ዓመቱ ህፃን ሙሴ ሙሉጌታ፥ በትግራይ በ2012 ዓመተምህረት መደበኛ ትምህርት ሲቋረጥ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነበረ። በጦርነቱ ምክንያት ከወላጆቻቸው ጋር በመሆን ከተፈናቀሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መካከል የሆነው ህፃኑ ሙሴ ሙሉጌታ፥ አሁን እንደ ዕድሜ እኩዮቹ 10ኛ ክፍል መጨረስ ይጠበቅበት የነበረ ቢሆንም "አይደለም ትምህርት ልንጀምር፣ ወደ ቀዬአችን መመለስ እንኳን አልቻልንም" ይላል።
እንደ ህፃን ሙሴ ያሉ ከ1 ነጥብ 6 ሚልዮን በላይ ተማሪዎች በትግራይ ወዳቋረጡት የትምህርት ገበታ እንዳልተመለሱ የክልሉ ትምህርት ቢሮ መረጃዎች ያመለክታሉ። በሌላ በኩል ባለፉት 50 ቀናት 560 ሺህ ተማሪዎች በትግራይ በሚገኙ 1377 ትምህርት ቤቶች ትምህርታቸው መጀመራቸው የትግራይ ትምህርት ቢሮ ይገልፃል። በትግራይ ከሚገኙ ትምህርት የጀመሩ ትምህርት ቤቶች መካከል የሆነው ዓይደር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የምትማረው ተማሪ ሀና ዘፈሩ፥ በሁኔታው ትምህርት ባይቋረጥ 11ኛ ክፍል ትደርስ እንደነበረ፣ ይሁንና አሁን ስምንተኛ ክፍል ላይ መሆንዋ አጫውታናለች። ይህም ሆኖ ተማሪ ሀና ከሶስት ዓመታት በኃላ ትምህርት መቀጠሏ ደስታ ፈጥሮባታል። "እንደ ድሮ ባይሆንም፣ ባለው ትምህርት መጀመራችን ደስተኛ ነኝ። ሌሎች ትምህርት ያልጀመሩ ተማሪዎች ዕድሉ ቢመቻችላቸው እላለሁ" ባይ ናት ህፃንዋ ተማሪ።
በትግራይ የሚገኙ ትምህርት የጀመሩ ትምህርትቤቶች በርካታ ችግሮች እየገጠምዋቸው ናቸው። የተሻለ አቅርቦት አላቸው የሚባሉ በመቐለ የሚገኙ ትምህርትቤቶችም ቢሆን ከፍተኛ የማስተማር ክፍሎች ውሱንነት፣ የመምህራን መጓደል፣ የትምህርት ቁሳቁስ እጦት እና ሌሎች ችግሮች በስፋት ይታይባቸዋል።ትግራይ ክልል ትምሕርት ቢጀምርም ችግሮች ገጥመዋል በመቐለ የሚገኘው አፄ ዮሐንስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርእሰመምህር የሆኑት ሰለሙን ብርሃነ፥ ትምህርት ቤታቸው እና ተማሪዎቻቸው ችግር ላይ መሆናቸው ያነሳሉ። "ሚድ ፈተና ለመፈተን የሚያስችለን በቂ ወረቀት ይሁን ማባዣ ሜሽን እንኳን የለንም" የሚሉት የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር መምህር ሰለሙን የተማሪዎች የትምህርት ፍላጎት መቀነስ እና ተስፋ ማጣትም ከፈተናዎቹ መካከል መሆናቸው ይጠቅሳሉ።
በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ተሁኖ ጭምር በትግራይ ትምህርት መጀመሩ 'ትልቅ ስኬት' የሚለው የትግራይ ትምህርት ቢሮ በበኩሉ፣ በክልሉ የሚገኙ ከ550 በላይ ትምህርት ቤቶች ወደ ስራ አለመመለሳቸው ግን አሳሳቢ መሆኑ ያነሳል። የትግራይ ትምህርት ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ፥ በተለይም የሚጠበቀው የተማሪ ቁጥር ወደ ትምህርት ገበታው ላለመመለሱ በርካታ ምክንያቶች ስለመኖራቸው ሲያስረዱ "ረሃብ፣ መፈናቀል፣ የትምህርት ቤቶች ውሱንነት እና የአስተዳደር መዋቅር የሚነሳሳት ስራ አለመከወን" ዋነኛ ችግሮች መሆናቸው ይጠቁማሉ።
በተለይም ከኤርትራ ጋር በሚዋሰኑ አካባቢዎች እንዲሁም ከአማራ ክልል ጋር በሚጎራበቱ ወረዳዎች ያሉ በርካታ ትምህርትቤቶች ወደ መደበኛ ስራቸው አለመመለሳቸው ተጠቁሟል። በትግራይ ከወራት በፊት በነበረ ትንበያ 2 ነጥብ 4 ሚልዮን ተማሪዎች በተለያየ ደረጃ ወደ መማር ማስተማሩ ሂደት ሊመለሱ ይጠበቅ ነበር።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ታምራት ዲንሳ
እሸቴ በቀለ