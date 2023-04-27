በትግራይ ክልል ትምህርት በይፋ መጀመሩ

በትግራይ ለሦስት ዓመታት ተቋርጦ የነበረው መደበኛ ትምህርት ዛሬ ዳግም ተጀምሯል ። መቐለ ከተማን ጨምሮ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ከጦርነቱ በኋላ ለመጀመርያ ግዜ ተማሪዎች ወደ መደበኛ ትምህርት እየተመለሱ ይገኛሉ ።
በትግራይ ለሦስት ዓመታት ተቋርጦ የነበረው መደበኛ ትምህርት ዛሬ ዳግም ተጀምሯል ። መቐለ ከተማን ጨምሮ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ከጦርነቱ በኋላ ለመጀመርያ ግዜ ተማሪዎች ወደ መደበኛ ትምህርት እየተመለሱ ይገኛሉ ። ዛሬ ጠዋት የመጀመርያ የትምህርት ክፍለ ግዜያቸው ሲከታተሉ ያገኘናቸው በመቐለ የሚገኘው የሃፀይ ዮሐንስ መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እና መምህራን ከረዥም ግዜ በኋላ ዳግም ወደ ትምህርት ገበታ መመለሳቸው ደስታ ፈጥሮባቸዋል። ሃፀይ ዮሐንስ መሰናዶ ትምህርት ቤት 1800 ተማሪዎች ተቀብሎ ለማስተማር አቅዶ ወደ ሥራ ቢገባም፥ እስካሁን ባለው የተመዘገበ የተማሪ ቁጥር ከ1200 አልዘለለም። በመቐለ ሌሎች ትምህርት ቤቶች ባደረግነው ዳሰሳ አሁንም ጥቂት የማይባሉ ትምህርት ቤቶች የተፈናቃዮች መጠልያ ሆነው የቀጠሉ ሲሆን፥ የግል ትምህርት ቤቶች ግን ሙሉበሙሉ ወደ መደበኛ ስራቸው ተመልሰዋል።
አስቀድሞ በኮረና ቫይረስ ወረርሺኝ ስጋት፣ ቀጥሎ በጦርነቱ ምክንያት ከ3 ዓመት በላይ ለሚሆን ግዜ በትግራይ ተቋርጦ የቆየው መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደት ከዛሬ ሚያዝያ 24 ቀን ጀምሮ እየተጀመረ ይገኛል። በመቐለ ጨምሮ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በርካታ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ እየተመለሱ ያሉ ሲሆን፤ የመማር ማስተማር ተግባር ያልጀመሩ ጥቂት የማይባሉ ትምህርት ቤቶች ስለመኖራቸውም ታዝበናል። ዛሬ በመቐለ ትምህርት ቤቶች በነበረን ቅኝት ሃፀይ ዮሐንስ መሰናዶ የመሰሉ ትምህርት ቤቶች መደበኛ የትምህርት ሂደት ጀምረው ተማሪዎቻቸው ቢቀበሉም፣ በከተማዋ የሚገኘው ቅሳነት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሳሳሉት ደግሞ አሁንም የተፈናቃዮች መጠልያ ሆነው ቀጥለዋል። በመቐለ የሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች አብዛኞቹ ትምህርት ከጀመሩ ቀናት ተቆጥረዋል።
ዛሬ መደበኛ ትምህርት ከጀመሩ ትምህርት ቤቶች መካከል የሆነው በመቐለው ሃፀይ ዮሐንስ መሰናዶ ያገኘናቸው እና ከዓመታት በኃላ የትምህርት ገበታ ላይ የተሰየሙ ተማሪዎች ዳግም ትምህርት መጀመሩ ታላቅ ደስታ ፈጥሮባቸዋል። ተማሪ ናሆም ሚልዮን ከሶስት ዓመታት በፊት በትግራይ ትምህርት ሲቋረጥ 10ኛ ክፍል ነበረ። አሁን ላይ የ19 ዓመት ወጣት የሆነው ናሆም 11ኛ ክፍል ለመማር ትምህርት ቤቱ ተገኝቷል። ናሆም ሲናገር በርካታ የቀድሞ የትምህርት ቤት ጓደኞቹ፣ የክፍል ልጆች አሁን ላይ እንደርሱ ትምህርት ቤት አለመምጣታቸው ይገልፃል። "የክፍል ጓደኞቼ ከነበሩ ግንባር የሄዱ አሉ፣ ሴቶች ደግሞ ወደ ሌላ ሕይወት ያመሩ አሉ" የሚለው ናሆም፣ ይሁንና ከዚህ ሁሉ በኃላ ዳግም ትምህርት ጀምሮ በክፍል መገኘቱ አስደስቶታል።
ሌላዋ ያነጋገርናት ተማሪ ሄርሜላ ተስፋይ በበኩልዋ፣ ትምህርት ባልተቋረጠባቸው አካባቢዎች ያሉ የዕድሜ እኩዮችዋ የደረሱበት ደረጃ ላይ አለመድረሷ ቢቆጫትም፣ አሁንም ለዓመታት ያቋረጠችው ትምህርት ለመቀጠል ትምህርት ቤት ተገኝታለች።
የትግራይ ትምህርት ቢሮ ከዛሬ ጀምሮ በትግራይ በተጀመረው የትምህርት ሂደት 2.4 ሚልዮን ተማሪዎች ይገኙበታል ብሎ ይጠብቃል። በትምህርት ቤቶች ያለ የተማሪዎች ቁጥር ግን ከሚጠበቀው በታች ስለመሆኑ መረዳት ይቻላል። ሃፀይ ዮሐንስ መሰናዶ ትምህርት ቤት 1800 ተማሪዎች ተቀብሎ ለማስተማር ቢያቅድም፣ እስካሁን የተመዘገቡት 1200 ብቻ መሆናቸው ተመላክቷል። የመሰናዶ ትምህርት ቤቱ ምክትል ዳይሬክተር መምህር ሰለሙን ብርሃነ እንዳሉት ባሀው የተማሪዎች ቁጥር የተቋረጠው ትምህርት ለማስቀጠል ተወስኖ ወደ ስራ ተገብቷል። መምህር ሰለሙን እንደሚሉት ትምህርት ቢጀመርም የመማርያ ደብተር፣ መፅሐፍ፣ እስክርቢቶ እና ሌሎች የትምህርት መርጃ መሳርያዎች እጥረት በከፍተኛ መጠን የሚታይ መሆኑ ያነሱ ሲሆን "ትልቅ በተባለው ሃፀይ ዮሐንስ ትምህርት ቤት እንኳን አስተማሪዎች የሚፅፉበት ማርከር የላቸውም" ሲሉ ተናግረዋል።
ዛሬ በትግራይ የተጀመረው የትምህርት ሂደት ከወትሮው የተለየ የጊዜ ሰሌዳ የሚጠቀም ሲሆን፣ ቀድሞ አንድ ዓመት ይፈጅ የነበረ አንድ የትምህርት ዘመን አሁን ላይ በግማሽ ተቀንሶ በየሲሚስተሩ እንደሚጠናቀቅ የትግራይ ትምህርት ቢሮ አስቀድሞ ገልጿል።
ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር