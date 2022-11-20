 በትግራይ ክልል በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ | ኢትዮጵያ | DW | 01.05.2023

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ኢትዮጵያ

በትግራይ ክልል በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ

ጀርመን የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በጦርነቱ ከፍተኛ ማሕበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለገጠማቸው ወገኖች ድጋፍ እያደረጉ ነው። በጀርመን የተለያዩ ከተሞች የሚኖሩት እነዚህ ወገኖች ለተቸገረዉ ህዝብ አፋጣኝ ሰብአዊ ድጋፍ ከማድረግ በተጨማሪ መንግሥታት ዘላቂ ሰላም በማስፈን ላይ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል።

በትግራይ ክልል በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ

በትግራይ ላለፉት ሁለት ዓመታት የተደረገው ጦርነት ያስከተለው ከባድ ማሕበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ በርካቶችን ለተረጂነት የዳረገ ሆንዋል። የክልሉ አስተዳደር ቁጥራዊ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በትግራይ የሚኖር ከአምስት ሚልዮን በላይ ህዝብ እርዳታ ፈላጊ ነው። ለዚህ ከፍተኛ ችግር ላይ ያለ ህዝብ የተለያዩ ሃገራት መንግሥታት እና ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪ ተቋማት እያደረጉለት ካለው ድጋፍ በተጨማሪ፣ በውጭ ሃገራት የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችም በተለያየ መጠን የሚገለፅ እገዛ እያደረጉ ይገኛሉ። በትግራይ ያለውን ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግር ለማቃለል በማለም በቅርቡ በጀርመን የሚኖሩ በዜግነት ጀርመናውያን እና ኢትዮጵያውያን የትግራይ ተወላጆች በጦርነቱ ከፍተኛ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። እነዚህ በፍራንክፈርት፣ ኮለን፣ ሙኒክ እና ሌሎች የጀርመን ከተሞች በተለያየ ሥራ ተሰማርተው የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በጦርነቱ ቀጥታ ቤተሰቦቻቸውን ላጡ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ችግር ለገጠማቸው በትግራይ ክልል ማርያም ሸዊቶ፣ እንዳባገሪማ እንዲሁም ሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ ከ400 በላይ ዜጎች የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን፣ በዚህ ድጋፍ እያንዳንዱ ተጎጂ ከሁለት ሺህ በላይ በጥሬ ገንዘብ እንዲያገኝ መደረጉን አስተባባሪዎች ነግረውናል።

ከጀርመን ፍራንክፈርት ከተማ ወደ ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በመምጣት የገንዘብ ድጋፍ ለተረጂ ቤተሰቦች ያስረከቡት በዜግነት ጀርመናዊ የሆኑት የትግራይ ተወላጅ አቶ ተወልደ ተስፋይ፣ በጦርነቱ ከፍተኛ ሰብአዊ እና ቁሳዊ ጉዳት የደረሳቸው የትግራይ አካባቢዎችን በመለየት፣ በጀርመን ካሉ የክልሉ ተወላጆች የተሰበሰበ ገንዘብ እጅግ በጣም ከፍተኛ ችግር ላይ ላሉ ቤተሰቦች መለገሱን ይናገራሉ። ትንሽም ቢሆን ማንኛውም ዓይነት እርዳታ ችግር ላይ ላለው የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ዋጋ እንዳለው የሚገልፁት አቶ ተወልደ፥ ከእርዳታ ውጭ ህዝቡ ዘላቂ ሰላም አግኝቶ በሚኖርበት ሁኔታ ላይ በቀጣይነት መሥራት ይገባል ባይ ናቸው። 

Äthiopien Mekele | Hilfssammlung für Kriegsopfer in Tigray

ትግራይ ውስጥ በጦርነት ለተጎዱት ወገኖች የሚደረገው የገንዘብ ድጋፍ

በትግራይ ተመሳሳይ የበጎ አድራጎት ሥራዎች በተለያዩ ሃገራት በሚኖሩ ወገኖች እንዲሁም ሀገር በቀል ተቋማት ይከወናል። ማሕበር ሕውነት ደቂሰብ፣ በአማርኛ ትርጉሙ የሰው ልጆች ወንድማማችነት ማሕበር የተባለ ላለፉት 20 ዓመታት በሰብአዊ ተግባራት ላይ የቆየ ተቋም እንዲሁ በዛሬው ዕለት በመቐለ ለሚገኙ 570 ከፍተኛ ችግር ያለባቸው እናቶች ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ሺህ ብር ለግሷል። የማሕበሩ ቦርድ አባል አቶ ምዕራፍ ካሣ፣ «በትግራይ ያለው ማሕበራዊ ችግር ማቃለል ለዓለም አቀፍ ተቋማት ወይም መንግሥታት የሚተው ሥራ አይደለም፣ የሀገር ውስጥ ተቋማትም በዚህ ላይ ይሥሩ» የሚሉ ሲሆን፣ ድርጅታቸው ሴቶችን መርዳት አጠቃላይ ችግሩ በመፍታት ላይ ያለውን ሚና በመረዳት እናቶችን በመምረጥ ድጋፍ ማድረጉን ገልፀዋል።

ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ

ሸዋዬ ለገሠ

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር 

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በትግራይ ክልል በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ

ተዛማጅ ዘገባዎች

በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ ባለማግኘታቸው መቸገራቸውን ተናገሩ

በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ ባለማግኘታቸው መቸገራቸውን ተናገሩ 20.11.2022

በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ቀበሮ ሜዳ መጠለያ የሚገኙ ተፈናቃዮች በእርዳታ እጦት መቸገራቸውን ተናገሩ። አንዲት እናት ሕሙማን መድሐኒት፤ ተፈናቃዮች ምግብ ማጣታቸውን አስረድተዋል። በጎንደር ከተማ አስተዳደር የተፈናቃዮች ምግብ ዋስትና አስተባባሪ 2 ሺህ 850 ተፈናቃዮች በመጠለያው እንደሚገኙ አረጋግጠው "650 ህፃናት ርሀብ ላይ ነው ያሉ" ብለዋል

የጦርነት ሰለባዎቹ ሴቶች ሰቆቃ

የጦርነት ሰለባዎቹ ሴቶች ሰቆቃ 20.09.2022

ባሳለፍነው ዓመት 2014 የመጨረሻ ወር ነሐሴ ላይ ዳግም በሰሜን ኢትዮጵያ ባገረሸው ውጊያ ለጾታዊ ጥቃት የሚጋለጡትን ሴቶች ቁጥር እንዳበራከተው እየተነገረ ነው። በደሴ ሪፈራል ሆስፒታል የሴቶች እና ሕጻናት ጥቃትን የሚከታተለው ዘርፍ አስተባባሪ እንደሚሉት በአሁኑ ጦርነት ደግሞ ሴቶች መደፈር ብቻ ሳይሆን እየተገደሉም ነው።

Binnenvertriebene aus Alamata kehren an ihre Orte zurück: 31.10.2022 Alamata, Ethiopia, war, IDPs, Amhara Photo Credit Sintayehu Seid (From Alamata Youth League) via DW Correspondent from Bahir Dar. we have permission to use the photo

የጃራ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ነው 01.11.2022

ከአላማጣ ከተማ ተፈናቅለው በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሩ ወረዳ ጃራ የመጠለያ ጣቢያ ከአንድ ዓመት በላይ ይኖሩ የነበሩ የአላማጣ ከተማ ተፈናቃዮች በመንግስት ድጋፍ ትናንት ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን የአካባቢው አስተዳደርና ተፈናቃዮች ተናገሩ፣ በመጠለያ ጣቢያው ከአላማጣ፣ ባላ፣ ኮረምና ኦፍላ የተፈናቀሉ ከ 30 ሺህ በላይ ሰዎች ይኖሩበት ነበር ተብሏል፡፡