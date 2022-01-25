 በትግራይ ከ 1 ሚሊዮን በላይ ሕጻናት መማር አልቻሉም ተባለ | ኢትዮጵያ | DW | 26.05.2022

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ኢትዮጵያ

በትግራይ ከ 1 ሚሊዮን በላይ ሕጻናት መማር አልቻሉም ተባለ

ትግራይ ክልል ውስጥ በጦርነቱ ምክንያት 1 ነጥብ 2 ሚልዮን ህፃናት እና ታዳጊዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ እንደሆኑ ተገለፀ። ከሁለት ዓመት በላይ ከትምህርት ገበታ የራቁ ትግራይ ክልል የሚገኙ ህፃናትና ታዳጊዎች በጦርነቱ ምክንያት «ህልማቸው መደናቀፉ»ን ይናገራሉ።

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«ከጦርነቱ በፊት ከ1.6 ሚልዮን በላይ ተማሪዎች ትምህርት ላይ ነበሩ»

ትግራይ ክልል ውስጥ በጦርነቱ ምክንያት 1 ነጥብ 2 ሚልዮን ህፃናት እና ታዳጊዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ እንደሆኑ ተገለፀ። ከሁለት ዓመት በላይ ከትምህርት ገበታ የራቁ ትግራይ ክልል የሚገኙ ህፃናትና ታዳጊዎች በጦርነቱ ምክንያት «ህልማቸው መደናቀፉ»ን ይናገራሉ። የትግራይ ክልል፦ ከጦርነቱ በፊት ከ1 ነጥብ 6 ሚልዮን በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች በተለያየ ደረጃ በትምህርት ላይ እንደነበሩ ገልጧል። በዚህ ዓመት ግን ትምህርት ከጀመሩ 400 ሺህ ገደማ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ውጭ ሌሎቹ ለሁለት የትምህርት ዓመታት ወደመማር ማስተማሩ ሒደቱ አልተመለሱም ብሏል። ትምህርት የጀመሩት ህፃናትም ቢሆን ትግራይ ክልል ውስጥ ባለው ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግር ምክንያት በብዛት ትምህርታቸውን እያቋረጡ ስለመሆኑ በትግራይ ትምህረት ቢሮ የኮምኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ ዳኘው አይጠገብ ለዶቼቬለ (DW) ተናግረዋል።

ሚሊዮን ኃይለሥላሳሴ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ሸዋዬ ለገሰ
 

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«ከጦርነቱ በፊት ከ1.6 ሚልዮን በላይ ተማሪዎች ትምህርት ላይ ነበሩ»  

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መቀሌ የጨቅላ ህጻናት ክትባት ተቋረጠ መባሉ

መቀሌ የጨቅላ ህጻናት ክትባት ተቋረጠ መባሉ 25.01.2022

በትግራይ ካለው የመድሃኒት አቅርቦት ችግር ጋር ተያይዞ የጨቅላ ህፃናት ክትባት ተቋረጠ። በዚህም በርካታ ህፃናት ለከፋ ጉዳት እየተጋለጡ ነው። እንደ ትግራይ ጤና ቢሮ መረጃ ከጦርነቱ በፊት በትግራይ ደርሶ የነበረው 95 በመቶ የህፃናት ክትባት አሁን ላይ ከ17 በመቶ በታች ወርዷል።

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የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ  28.01.2022

በትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች ይማሩ የነበሩ ወጣቶች ጦርነት ሲቀሰቀስ ህልማቸው ተጨናግፏል። ከሌሎች አካባቢ ወደ ትግራይ አቅንተው በትምህርት ላይ የነበሩት ወደ ትውልድ ቀያቸው ከተመለሱ በኋላ ወደ ሌሎች ተቋማት እስኪመደቡ ድረስ መጠበቅ ነበረባቸው። የዛሬው የከወጣቶች ዓለም መሰናዶ በተማሪዎቹ ህልም፣ ስነ ልቦና እና ትምህርት ላይ ያሳደረውን ጫና ይዳስሳል

የዩኒሴፍና የዓለም የምግብ ድርጅት እርዳታ ለህጻናትና ሴቶች

የዩኒሴፍና የዓለም የምግብ ድርጅት እርዳታ ለህጻናትና ሴቶች 29.06.2020

በኮቪድ-19 እና የምግብ ሰብልን በሚያወድመው የበረሃ አንበጣ ወረርሽኞች መስፋፋት ምክንያት ለከፋ የምግብ እጥረት በተጋለጡ 100 የተለያዩ ወረዳዎች በዝቅተኛ ኖሮ የሚገኙ ዜጎችን በጊዜያዊነት ለመርዳት ድርጅቶቹ በዓመት 35 ሚልዮን ዶላር በጀት መድበው እንቅስቃሴ ጀምረዋል።600 ያህል ትምህርት ቤቶች ችግረኛ ተማሪዎችን የመመገብ ዕቅድ ይከናወናል