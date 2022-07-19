በትግራይ ከጠላት ጋር ተባብራችኋል የተባሉ ጋዜጠኞች ጉዳይ

በትግራይ "ከጠላት ጋር መተባበር" በሚል በጥርጣሬ የታሰሩ አምስት ጋዜጠኞች ከ50 በላይ ቀናት ክስ ሳይቀርብባቸው እስር ላይ መሆናቸው ተገለፀ። እነዚህ የቀድሞ የትግራይ ቲቪ ጋዜጠኞች እያንዳንዳቸው ከ 8 እስከ 13 ግዜ ፍርድቤት ቢመላለሱም እስካሁን ክስ አልቀረበባቸዉም ፥ የዋስ መብት ተነፍገው ለረዥም ግዜ ታስረዋል።
በትግራይ "ከጠላት ጋር መተባበር" በሚል በጥርጣሬ የታሰሩ አምስት ጋዜጠኞች ከ50 በላይ ቀናት ክስ ሳይቀርብባቸው እስር ላይ መሆናቸው ተገለፀ። እነዚህ የቀድሞ የትግራይ ቲቪ ጋዜጠኞች እያንዳንዳቸው ከ 8 እስከ 13 ግዜ ፍርድቤት ቢመላለሱም እስካሁን የቀረበባቸው ክስ ሳይኖር፥ የዋስ መብት ተነፍገው ለረዥም ግዜ እስር ላይ መሆናቸው ጠበቃቸውና እና ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። ምስግና ስዩም፣ ዳዊት መኮንን፣ ሓበን ሓለፎም፣ ተሾመ ጠማለው እና ሃይለሚካኤል ገሰሰ የተባሉት እነዚህ ጋዜጠኞች ካለፈው ወርሓ ግንቦት ወዲህ እስር ላይ ናቸው። የታሳሪ ቤተሰብ እና ጠበቆች ጋዜጠኞቹ በሙያቸው ምክንያት ለእስር መዳረጋቸው ይገልፃሉ። ስለጋዜጠኞቹ እስር ከሚመለከተው የመንግስት ወገን ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም።
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ