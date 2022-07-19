 በትግራይ ከጠላት ጋር ተባብራችኋል የተባሉ ጋዜጠኞች ጉዳይ | ኢትዮጵያ | DW | 19.07.2022

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ኢትዮጵያ

በትግራይ ከጠላት ጋር ተባብራችኋል የተባሉ ጋዜጠኞች ጉዳይ

በትግራይ "ከጠላት ጋር መተባበር" በሚል በጥርጣሬ የታሰሩ አምስት ጋዜጠኞች ከ50 በላይ ቀናት ክስ ሳይቀርብባቸው እስር ላይ መሆናቸው ተገለፀ። እነዚህ የቀድሞ የትግራይ ቲቪ ጋዜጠኞች እያንዳንዳቸው ከ 8 እስከ 13 ግዜ ፍርድቤት ቢመላለሱም እስካሁን ክስ አልቀረበባቸዉም ፥ የዋስ መብት ተነፍገው ለረዥም ግዜ ታስረዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:17

ጋዜጠኞቹ ክስ ሳይቀርብባቸዉ የዋስ መብታቸዉ ተነፍጎ ታስረዋል

በትግራይ "ከጠላት ጋር መተባበር" በሚል በጥርጣሬ የታሰሩ አምስት ጋዜጠኞች ከ50 በላይ ቀናት ክስ ሳይቀርብባቸው እስር ላይ መሆናቸው ተገለፀ። እነዚህ የቀድሞ የትግራይ ቲቪ ጋዜጠኞች እያንዳንዳቸው ከ 8 እስከ 13 ግዜ ፍርድቤት ቢመላለሱም እስካሁን የቀረበባቸው ክስ ሳይኖር፥ የዋስ መብት ተነፍገው ለረዥም ግዜ እስር ላይ መሆናቸው ጠበቃቸውና እና ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። ምስግና ስዩም፣ ዳዊት መኮንን፣ ሓበን ሓለፎም፣ ተሾመ ጠማለው እና ሃይለሚካኤል ገሰሰ የተባሉት እነዚህ ጋዜጠኞች ካለፈው ወርሓ ግንቦት ወዲህ እስር ላይ ናቸው። የታሳሪ ቤተሰብ እና ጠበቆች ጋዜጠኞቹ በሙያቸው ምክንያት ለእስር መዳረጋቸው ይገልፃሉ። ስለጋዜጠኞቹ እስር ከሚመለከተው የመንግስት ወገን ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም።

አዜብ ታደሰ

ነጋሽ መሐመድ

ሚሊዮን ኃይለሥላሴ

 

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ጋዜጠኞቹ ክስ ሳይቀርብባቸዉ የዋስ መብታቸዉ ተነፍጎ ታስረዋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ARCHIV - HANDOUT - Eine elektronenmikroskopische Aufnahme des Marburg-Virus (undatiertes Handout). Das Marburg-Virus gehört zu den gefährlichsten bekannten Krankheitserregern. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Bernhard-Nocht-Institut/Bni/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ጋና ዉስጥ ማርበርግ ተኅዋሲ ሰዎችን ገደለ 19.07.2022

ጋና ማርበርግ ተኅዋሲ የተባለ እና ከኢቦላ ጋር የሚመሳሰል ተላላፊ በሽታ የተያዙ ሁለት ሰዎችን ማግኘትዋን ገለፀች። ሰዎቹ ተኅዋሲዉ እንዳለባቸዉ የተረጋገጠዉ በያዝነዉ ወር መጀመርያ ላይ ሁለት ጊዜ ምርመራ ከተደረገላቸዉ በኋላ መሆኑ ተመልክቶዋል።

Symbolbild - Kommunikation

የአድማጮች ማኅደር 16.07.2022

Sudanese security forces ensure security during a rally upon the arrival of Sudanese president for a visit in al-Geneina, the capital of the West Darfur state, on April 2, 2016. Omar al-Bashir started a tour of Darfur on April 1, 2016 ahead of a referendum on whether to keep the conflict-torn western area as five states or to create one united region. Bashir -- who is wanted over war crimes allegations in Darfur -- said he is holding the vote under a 2011 agreement between Khartoum and some of the rebel groups that have been battling his forces for more than a decade. / AFP / ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

የሐምሌ 9 ቀን 2014 ዓ/ም የዓለም ዜና 16.07.2022