 በትግራይ እና አጎራባች ክልሎች ለተቸገሩ ሁሉ ያለ ገደብ የሰብዓዊ ዕርዳታ አቅርቦት ለማመቻቸት ከሥምምነት ተደረሰ | ኢትዮጵያ | DW | 12.11.2022

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ኢትዮጵያ

በትግራይ እና አጎራባች ክልሎች ለተቸገሩ ሁሉ ያለ ገደብ የሰብዓዊ ዕርዳታ አቅርቦት ለማመቻቸት ከሥምምነት ተደረሰ

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሀኑ ጁላ እና የትግራይ ኃይሎች አዛዥ ጄኔራል ታደሰ ወረደ ለአራት ቀናት በናይሮቢ ካደረጉት ድርድር በኋላ በትግራይና አጎራባች ክልሎች ያለ ገደብ የሰብዓዊ ዕርዳታ አቅርቦት ለማመቻቸት ሥምምነት ላይ መድረሳቸውን የአፍሪካ ኅብረት ገልጿል።

Kenia I Friedensabkommen von Pretoria

የኢትዮጵያ መንግሥት እና ህወሓት በትግራይ እና አጎራባች ክልሎች ለተቸገሩ ሁሉ የሰብዓዊ ዕርዳታ አቅርቦት ያለ ገደብ ለማመቻቸት ከሥምምነት ደረሱ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሀኑ ጁላ እና የትግራይ ኃይሎች አዛዥ ጄኔራል ታደሰ ወረደ ዛሬ ቅዳሜ በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ በተፈራረሙት ሰነድ ለግብረ ሰናይ ድርጅቶች ያለ ገደብ እንቅስቃሴ ለማመቻቸት መስማማታቸውን የአፍሪካ ኅብረት አስታውቋል። 

ሁለቱ የጦር አዛዦች የተፈራረሙት ሰነድ በፕሪቶሪያ በተደረሰበት ግጭት የማቆም ሥምምነት መሠረት ለግብረ ሰናይ ሠራተኞች እና ለድርጅቶች የደህንነት ዋስትና መስጠት እንዲሁም ለሰላማዊ ሰዎች ጥበቃ ማድረግን ያካተተ ነው። 

በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ካለፈው ሰኞ ጀምሮ በሁለቱ ኃይሎች አዛዦች መካከል ሲደረግ ከቆየ ድርድር በኋላ የኢትዮጵያ ፌድራል መንግሥት እና ህወሓት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተፈራረሙትን ግጭት የማቆም ሥምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ሥምምነት ላይ ደርሰዋል። 

Kenia I Friedensabkommen von Pretoria

በሁለቱ የጦር አዛዦች መካከል በናይሮቢ የተካሔደውን የአራት ቀናት ድርድር አፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ-መንበር ሙሳ ፋኪ ማኅማት፣ የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝደንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ፣ የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝደንት ኡኹሩ ኬንያታ እና የቀድሞዋ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝደንት ፐምዙሌ ምላቦ አማካኝነት የተመቻቸ ነው። 

በሁለቱ የጦር አዛዦች መካከል በናይሮቢ የተካሔደውን የአራት ቀናት ድርድር አፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ-መንበር ሙሳ ፋኪ ማኅማት፣ የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝደንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ፣ የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝደንት ኡኹሩ ኬንያታ እና የቀድሞዋ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝደንት ፐምዙሌ ምላቦ አማካኝነት የተመቻቸ ነው። 

የአፍሪካ ኅብረት ያወጣው መግለጫ እንደሚያሳየው በትጥቅ አፈታት፣ አበታተን እና የመልሶ ማዋሃድን በተመለከተ በዝርዝር የሚያብራራ የጋራ ኮሚቴ ለማቋቋም ወስነዋል። 
የኢትዮጵያ መንግሥት "በሰላም ሥምምነቱ በተያዘው የጊዜ ገደብ ትጥቅ የሚፈታበትን እና መከላከያ ወደ መቐለ የሚገባበት ዕቅድ ላይ" ከሥምምነት መደረሱን ገልጿል። 

የአውሮፓ ኅብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ አኔተ ቬበር የትጥቅ አፈታትን በተመለከተ በሁለቱ ወገኖች መካከል የተደረሰው ሥምምነት "ወደ ፊት የሚወስድ አስፈላጊ እርምጃ" እንደሆነ ገልጸዋል። 

የዛሬውን የናይሮቢ ሥምምነት የፈረሙት የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሀኑ ጁላ የኢትዮጵያ መንግሥት እና ህወሓት በተፈራረሙት ሥምምነት "ወታደራዊ ጉዳዮች" ላይ አተኩረው ውይይት ሲያደርጉ መቆየታቸውን ተናግረዋል።

ውይይቱ "በጥሩ መንፈስ እና መግባባት" መከናወኑን የገለጹት ፊልድ ማርሻል ብርሀኑ "ለሕዝባችን እና ለአገራችን ሰላም እና መረጋጋት ለማምጣት ሙሉ ቁርጠኛ መሆናችንን መግለጽ እንፈልጋለን" ሲሉ ተደምጠዋል። የፕሪቶሪያውን ሥምምነት እና በኬንያ የተፈረመውን ሰነድ መግለጫ ተግባራዊ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆናቸውንም ፊልድ ማርሻል ብርሀኑ ጁላ ገልጸዋል።  

Kenia I Friedensabkommen von Pretoria

የአፍሪካ ኅብረት ያወጣው መግለጫ እንደሚያሳየው የህወሓት ኃይሎች ትጥቅ የሚፈቱበትን፣ የሚበተኑበትን እና መልሰው የሚዋሀዱበትን አኳኋን በዝርዝር የሚያብራራ የጋራ ኮሚቴ ለማቋቋም ወስነዋል። 

"ላለፉት ሁለት ዓመታት ሕዝባችንን ለመጠበቅ እና ጥቅማችንን ለማስጠበቅ ስንዋጋ ቆይተናል" ያሉት የትግራይ ኃይሎች አዛዥ ጄኔራል ታደሰ ወረደ በበኩላቸው "የማይነገር መከራ ደርሶብናል፤ አሁንም እየተሰቃየን ነው" ሲሉ ተደምጠዋል። 

ጄኔራል ታደሰ ሥምምነቱን የሚፈርሙት "ሕዝባችን የሚደርስበት መከራ ያበቃል" በሚል ተስፋ እንደሆነ በንግግራቸው ጠቁመዋል። ይሁንና "ከውስጥም ከውጪም ከጦርነቱ የሚያተርፉ ኃይሎች" እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ መኖራቸውን ጠቅሰው ሥምምነቱን ተግባራዊ ማድረግ "ከባድ ሥራ" እንደሚሆን ጠቁመዋል። 

የኢትዮጵያ መንግሥት "ግጭቱን ማቆም ብቻ ሳይሆን የሰብዓዊ ዕርዳታ አቅርቦትን በማመቻቸት እና የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶችን መልሶ በማስጀመር ሥምምነቱን ያከብራል" የሚል ተስፋ እንዳላቸውም ተናግረዋል።  

እሸቴ በቀለ

ታምራት ዲንሳ
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

Lead negotiator for Ethiopia’s government, Redwan Hussein, left, exchanges documents with lead Tigray negotiator Getachew Reda, right, as Alhaji Sarjoh Bah, Director of conflict management of the African Union looks on, after the peace talks signing in Pretoria, South Africa, Wednesday, Nov. 2, 2022. (AP Photo/Themba Hadebe)

የኢትዮጵያ ፌድራል መንግሥት እና የህወሓት ሥምምነት ያልመለሳቸው ጥያቄዎች 04.11.2022

የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወሓት የተፈራረሙት ሥምምነት ለደም አፋሳሹ ጦርነት መቋጫ ያበጃል ተብሎ ተስፋ ቢጣልበትም ስለ ኤርትራ ወታደሮች ጉዳይ ምንም ሳይል መቅረቱ ጥያቄ አጭሯል። ሁለቱ ወገኖች ከሥምምነት መድረሳቸውን በአዎንታ የተቀበሉ ቃላቸውን እንዲያከብሩ ግፊት እያደረጉ ነው። ነገር ግን የትጥቅ አፈታት ሒደትን ጨምሮ ግልጽ ያልሆኑ ጉዳዮች አሉ

(From L to R): South African Minister of International Relations and Cooperation Naledi Pandor, Redwan Hussien Rameto, Representative of the Ethiopian government, Kenyan President Uhuru Kenyatta, African Union Horn of Africa envoy and former Nigerian president Olusegun Obasanjo, Getachew Reda, Representative of the Tigray People's Liberation Front (TPLF), and former deputy President of South Africa Phumzile Mlambo-Ngcuka pose for a photograph after the signing of a peace agreement following the African Union-led negotiations to resolve conflict in Ethiopia at the Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) offices in Pretoria on November 2, 2022. (Photo by PHILL MAGAKOE / AFP)

ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታትና የወደፊቱ የትግራይ ክልል የፀጥታ ኃይል ጉዳይ 07.11.2022

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቅዳሜ እለት ለየ ሀገራት ተወካዮች የመንግሥታቸውንና የሕወሓትን ስምምነት ሲያብራሩ የፌዴራል መንግሥቱ ሕወሓት በሽብርተኛነት የተፈረጀበትን ድንጋጌ መልሶ እንዲመለከተው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርበዋል ብለዋል።

ዉይይት፤ በጦርነት ዛቻና ፕሮፖጋንዳ የታጀበዉ የሰላም ድርድር

ዉይይት፤ በጦርነት ዛቻና ፕሮፖጋንዳ የታጀበዉ የሰላም ድርድር 30.10.2022

„የሰላም ንግግሩ ጠረቤዛ ጠባብ ነዉ። ችግሩ በጦርነት ላይፈታ ለምን ሰዉ ያልቃል፤ አገር ይወድማል? ህብረተሰቡ መራብ፤ መገደል፤ ተስፋ መቁረጥ ይብቃን ብሎ መንቃት አለበት ። እነዚህ ቡድኖች የሚወዛገቡበት ችግር የጎበዝ አለቃ አይነት ክርክር ነዉ። ከዉይይቱ በፊት ተኩስ ማቆም ግዳጅ መሆን ነበረበት። የኤርትራ ሰራዊት በቀላሉ ይወጣልስ?“