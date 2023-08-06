በትግራይ ስምንት ወረዳዎች የአንበጣ መንጋ መታየቱ ተገለጸ

በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ካለፈው ሐምሌ ጀምሮ የበረሐ አንበጣ መንጋ መታየቱን የክልሉ ባለሥልጣናት ገለጹ። በሁለት ዞኖች ውስጥ በሚገኙ ስምንት ወረዳዎች መነሻውን ከአፋር ክልል ያደረገ አንበጣ መታየቱን የትግራይ ግብርና ቢሮ አስታውቋል።
መነሻው አፋር ያደረገ የበርሃ አንበጣ መንጋ በትግራይ የተለያዩ አካባቢ እየተንሰራፋ መሆኑ ተገለፀ። የአንበጣ መንጋው በተለይም ሰሞኑን በትግራይ 8 ወረዳዎች የታየ ሲሆን፥ በአዝርእትና እና በተፈጥሮ ሀብት ላይም ጉዳይ አድርሷል። አርሶአደሮች በባህላዊ መንገድ የአንበጣ መንጋው ለመከላከል እየጣሩ ይገኛሉ።
ለትግራይ የግብርና ዘርፍ አንዱ ፈተና ነው ተብሎ የተለየው የበርሃ አንበጣ መንጋ በተለይም ካለፈው ሓምሌ 20 ጀምሮ በትግራይ የተለያዩ አካባቢ በስፋት እየታየ፣ በአዝርእትና ደን ላይም ጉዳት እያደረሰ መሆኑ ተገልጿል። እንደ የትግራይ ግብርና ገጠር ልማት ቢሮ መረጃ እስካሁን በትግራይ በሁለት ዞኖች በሚገኙ 8 ወረዳዎች መነሻው አፋር ክልል ያደረገ የበረሃ አንበጣ የታየባቸው ሲሆን፥ በተለይም ከአፋር ክልል ጋር በሚዋሰነው አፅቢ ወረዳ በአዝርእትና የተፈጥሮ ደን ላይ በማረፍ ከፍተኛ ጉዳት ማስከተሉ ተነግሯል።
የአንበጣ መንጋ ታየባቸው ከተባሉ አካባቢ ያነጋገርናቸው አርሶአደሮች እንደገለፁልን በተለይም ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ የአንበጣ መንጋው በስፋት እና በብዛት ወደየአካባቢያቸው መግባቱ፥ ጉዳት እንዳያደርስ ደግሞ በደቦ በመውጣት፣ ድምፅ በመፍጠር፣ ጢስ በማጨስ እና በሌሎች ባህላዊ መንገዶች የመከላከያ ስራ እየከወኑ መሆኑ አውግተውናል። የበርሃ አንበጣ መንጋ በስፋት ከታየባቸው እና ጉዳት ካደረሰባቸው አካባቢዎች መካከል የሆነው አፅቢ ወረዳ የሚኖሩት እና በወረዳው የቁጠባ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ብርሃነ ገብረ፥ የበረሃ አንበጣው ለማጥፋት ህዝቡ በባህላዊ መንገዶች እየተንቀሳቀሰ ነው ብለውናል።
አቶ ብርሃነ "የአንበጣ መንጋው ትላንትና ዛሬ እየታየ ነው። እስካሁን በባህላዊ መንገድ ነው አንበጣው ለማባረር ወይም ማሳ ላይ እንዳያርፍ እያደረግነው ያለነው። ኬሚካል የተወሰነ አለ። ግን ንቦች ስላሉ፣ እሳትም ሊፈጥር ስለሚችል ለግዜው መጠቀም አልፈለግንም። ሰው ድምፅ እየፈጠረ፣ ጢስ እየፈጠርን ነው እያባረርነው ያለነው። ሴት፣ ወንድ፣ ህፃን ሽማግሌ እየተረባረበ ነው። ግን ከባድ ነው። የአርሶአደሮች ማሳ የበላው አለ። በአብዛኛው ጉዳቱ በደን ላይ ቢሆንም በአዝርእት ላይም እንዲሁ ጉዳት አድርሷል" ይላሉ።
የትግራይ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ የአንበጣ መንጋው ይከሰታል ተብሎ ይጠበቅ እንደነበረ የሚገልፅ ሲሆን፥ አሁን ላይ በክልሉ ምስራቃዊ እና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች እየታየ መሆኑ አስታውቋል። በትግራይ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ የኮምኒኬሽን ባለሙያው አቶ ዮሐንስ አለማየሁ " ፅራእ ወንበርታ፣ አፅቢ፣ ሳዕስዕ፣ ፃዕዳ እምባ፣ እንደርታ ወረዳዎች እና ሌሎች የአንበጣ መንጋው እየታየ ነው። አስቀድሞ በነበረ ትንበያ መሰረት አንበጣ ይመጣል የሚል ግምት ስለነበረ አሁን ላይ በፍጥነት ወደ መከላከል ስራ ተገብቷል" ይላሉ።
የበርሃ አንበጣ መንጋው የክልሎች ድንበር የሚሻገር በመሆኑ የፌደራል መንግስት ስራ የሚጠይቅ መሆኑ የኮምኒኬሽን ባለሙያው ጨምረው ገልፀዋል።
በትግራይ የበርሃ አንበጣ መንጋ በስፋት እየታየባቸው እና ጉዳት እያደረሰባቸው ካሉ አካባቢዎች መካከል በሆነው አፅቢ ወረዳ ያሉት አቶ ብርሃነ ገብረ በበኩላቸው፣ የበርሃ አንበጣ መንጋው ከምንጩ እንዲጠፋ የማድረግ ስራ ከሚመለከታቸው እንደሚጠበቅ ይናገራሉ።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
እሸቴ በቀለ