በትግራይ ስለአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት የፌዴራል መንግሥት ምላሽ  

ኢትዮጵያ ውስጥ በዘንድሮ ዓመት ክልሎች ለምርታማነት ያቀረቡትን ጥያቄ መሰረት በማድረግ 22 ሚሊየን ኩንታል የሚጠጋ የአፈር ማዳበሪያ ጥቅም ላይ እንዲውል ዝግጅት መደረጉን ግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ኢትዮጵያ ውስጥ በዘንድሮ ዓመት ክልሎች ለምርታማነት ያቀረቡትን ጥያቄ መሰረት በማድረግ 22 ሚሊየን ኩንታል የሚጠጋ የአፈር ማዳበሪያ ጥቅም ላይ እንዲውል ዝግጅት መደረጉን ግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። እንደ ሚኒስቴሩ ገለጻ በሰሜን ኢትዮጵያ መንግሥትን የሚፋለሙት የህወሓት ታጣቂዎች የተቆጣጠሩት ትግራይ ክልልን በተመለከተ ግን ቀጥተኛ መዋቅራዊ ግንኙነት እየተደረገ ባለመሆኑ ከዚህ አንጻር የሚነሳው ጥያቄ በሌላ መልኩ ሊስተናገድ ይችላል። የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገለግሎት ሚኒስቴር በፊናው ወደ ትግራይ እንዳይገባ የተከለከለ ማንኛውም የድጋፍ ቁሳቁስ አለመኖሩን አመልክቷል።
ሥዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
ማንተጋፍቶት ስለሺ