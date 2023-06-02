«በታላቁ አንዋር መስጂድ የመንግሥት የፀጥታ አካላት በወሰዱት የኃይል እርምጃ ሰላት ለመስገድ በሄዱ ዜጎች ላይ ጉዳት ደረሰ።» የዓይን እምኞች

ስማቸውን እንዳንጠቅስ ድምፃቸውንም እንዳናሰማ የጠየቁ አንድ የዐይን እማኝ በመስጊዱ ዙሪያ ተከስቶ የነበረውን ሁኔታ ሲገልፁ «ከፀጥታ አካላት በተተኮሰ ጥይት ተመትቶ የወደቀ ሰው አይቻለሁ፣ ሁኔታውም አስፈሪ ነበር»ብለዋል።ጉዳት መድረሱን እና የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ የሚያሳዩ ልዩ ልዩ ምስሎችም በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ሲዘዋወሩ ታይቷል።
ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ በታላቁ አንዋር መስጂድ የጁምዓ ሰላት ለመስገድ በሄዱ ዜጎች ላይ የመንግሥት የፀጥታ አካላት በወሰዱት የኃይል እርምጃ ጉዳት መድረሱን የዓይን እምኞች ለዶቼቬለ ተናገሩ። አንድ የዐይን እማኝ "ከፀጥታ አካላት በተተኮሰ ጥይት ተመትቶ የወደቀ ሰው አይቻለሁ፣ ብለዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ልዩ አማካሪ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ እኩለ ቀን ላይ በፌስቡክ ባሰራጩት መልዕክት "በታላቁ አንዋር መስጂድ ንፁኃን ሕዝበ ሙስሊም ላይ ያለምንም ርህራሄ በጥይት የኃይል እርምጃ መውሰድ ኢ- ሰብዓዊ ተግባር ነው" ብለዋል። ባለፈው ሳምንት አርብ ዕለት በአንዋር መስጊድ በተካሄደ ተቃውሞ ሁለት ሰዎች መገደላቸውን ማረጋገጡን ትናንት የገለፀው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ችግሩ በዛሬ ሰላትም ሊፈጠር እንደሚችል አስጠንቅቆ የፀጥታ ኃይሎች እርምጃ ከመውሰድ እንዲቆጠቡ አሳስቦ ነበር።
ስማቸውን እንዳንጠቅስ ፣ ድምፃቸውን እንዳናስተላልፍ የገለፁ አንድ የዐይን እማኝ በመስጊዱ ዙሪያ ተከስቶ የነበረውን ሁኔታ ሲገልፁ "ከፀጥታ አካላት በተተኮሰ ጥይት ተመትቶ የወደቀ ሰው አይቻለሁ፣ ሁኔታውም አስፈሪ ነበር" ብለዋል።
ጉዳት መድረሱን እና የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ የሚያሳዩ ልዩ ልዩ ምስሎችም ሲዘዋወሩ ታይቷል።
የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ልዩ አማካሪ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ "በታላቁ አንዋር መስጂድ የጁምዓ ሰላቱን ለመስገድ ከቤቱ በወጣ እና በመስጂድ ያለ ንፁሃን ሕዝበ ሙስሊም ላይ ያለምንም ርህራሄ በጥይት የኃይል እርምጃ መውሰድ ኢ- ሰብዓዊ ተግባር ነው" ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ከግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ.ም. ጀምሮ በተለይም በአዲስ አበባ አንዋር መስጊድ ውስጥ እና በተወሰኑ አካባቢዎች በሸገር ከተማ በመንግሥት አካላት ከፈረሱ መስጊዶች ጉዳይ ጋር ተያይዞ የተነሱ ተቃውሞዎችን ተከትሎ ከተለያዩ አካላት ባሰባሰበው ማስረጃ "የመንግሥት የፀጥታ ኃይሎችና የአድማ ብተና ኃይል ወደ ታላቁ አንዋር መስጊድ ግቢ ጭምር በመግባትና አስለቃሽ.ጋዝ በመተኮስ ምእመናንን እና የተሰበሰበውን ሰው ለመበተን እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን ተከትሎ በተፈጠረው ሁከት የ2 ሰዎች ሕይወት ማለፉን፣ በርካቶች ላይ አካላዊ ጉዳት መድረሱን፣ በጸጥታ ኃይል አባላት ላይም ጉዳት መድረሱን እና በወቅቱ ወደ 140 የሚሆኑ ሰዎች በጥፋት ተጠርጥረዋል በሚል በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል፡፡" ብሏል።
በኢሰመኮ የሰብዓዊ መብቶች ክትትል እና ምርመራ ሥራ ክፍል የሪጅን ዳይሬክተር ሰላማዊት ግርማይ ይህ ችግር ዛሬም ሊከሰት እንደሚችል ተቋማቸው መረጃ እንደነበረው ጠቅሰው የፀጥታ ኃይላት የኃይል እርምጃ ከመውሰድ እንዲቆጠቡ ጠይቀው ነበር።
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ( ኢሰመጎ) በበኩሉ ከጥቅምት 2015 ዓ.ም. ጀምሮ በአዲስ አበባ፣ በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ አስተዳደር እና በአዳማ ከተሞች፣ መስጊዶች እንዲሁም 111ሺህ 811 ቤቶች መፍረሳቸውን ከትናንት በፊት ባወጣው የምርመራ ዘገባ አመልክቷል። የተቋሙ ዋና ዲሬክተር አቶ ዳን ይርጋ ድርጊቱን ኢ- ሰብአዊ ሲሉ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ አስተዳደር የተካሄደውን የመስጅዶች ማፍረስ ድርጊት ለፖለቲካ ዓላማ ለመጠቀም እየሞከረ መሆኑን ጠቅሶ ተገቢ እንዳልሆነ ገልጾ ነበር። ይሁንና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የቤት ማፍረስ ዘመቻው በእምነት ተቋማት ላይ ያነጣጠረ አይደለም በማለት ያወጣውን መግለጫ እንደማይቀበለው ትናንት ባወጣው መግለጫ አስታውቆ ነበር። ዛሬ ስለተፈጠረው ክስተት ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ከቀኑ 11 ስዓት ድረስ ከመንግሥት አካላት የተባለ ነገር የለም።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ