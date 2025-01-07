በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች የተፈተኑ አካባቢዎች የገና በዓል አከባበርማክሰኞ፣ ታኅሣሥ 29 2017
በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች የተፈተኑ አካባቢዎች የገና በዓል አከባበር
ከሰሞኑ በአፋር ክልል ዞን 03 ሁለት ወረዳዎች በተከሰተዉ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች የዘንድሮን ገና በዓል እንደ አቀዱት ሳይሆን ባላሰቡት እያሳለፉ መሆናቸዉን ገለፁ። ግጭት ባሉባቸዉ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችም ከዘመድ ከአዝማዱ መገናኘት ቀላል እንዳልሆነ የገና በዓልን እንደለመዱት እና እንደምመኙት ደማቅ አለመሆኑን ተናግረዋል።
የተፈጥሮ አደጋ ጦስ
ሙሴ ለገሰ አፋር ክልል ዞን ሦስት ዱለቻ ወረዳ ቀበና ቀበሌ ውስጥ በሚገኝ የቀሰም ስኳር ፋብሪካ ሰራተኛ ነው፡፡ የሰሞነኛው ብርቱ የመሬት መንቀጥቀጥ ከመኖሪያ ቀዬው ብሎም ከሚሰራበት ቦታም አፈናቅሎታል። ሙሴ ከሌሎች ባልደረቦቹ ጋር ገናን እያሳለፈ ያለበት ሁኔታ ከለመደዉ እና ከወትሮው በተለየ ባልታሰበ መንገድ መሆኑን ገልጿል። “ከባድ የመሬት መንቀጥቀጥ ተፈጥሮ ካፈናቀለን ሳምንት ሆኖታል” የሚሉት ሙሴ የበዓል መዘጋጃ ጊዜው ነፍስን በማውጣትና እቃን ከቦታ ቦታ በማጋዝ አልፏል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡ ገናን እንደወትሮው በቤታቸው ለማክበር አስቀድሞ ደፋ ቀና ያለ የለም የሚሉት አስተያየት ሰጪው ያሰቡትና የሆነው ተለያይቶባቸዋል፡፡ “በዓሉን ለማክበር ሁሉም ዶሮውን፣ ቅርጫውን ፍየሉን ለማዘጋጅት ተዘጋጅቶ ነበር” ይህ ሁሉ ግን ከቄያቸው ቢያንስ 40 ኪ.ሜ አርቆ አፈናቅሎአቸዋል። ጊዜዉ እቃን በማጋጋዝ ገንዘቡም ቤት ለመከራየት ላልታሰበ ወጪ ዳርጓቸዋል፡፡ እናም በዓሉ እንደሁኔታው እንጂ እንደ እቅዱ እና እንደ ተለመደው አልተከበረምም ብለዋል፡፡
የመሬት መንቀትቀጡን ተከትሎ የተፈናቀሉ ሌላዉ ስመኝ የተባለ አስተያየት ሰጭ፤ ስለ በዓሉ የገለጹልን በከፍተኛ ሀዘን ቢሆንም በህይወት መቆየታቸውን ግን አመስግነዋል፡፡ “እኛ ጋር ሲጀመር በዓል የሚባል ነገር የለም። ተፈናቅለን ወጥተናል” የሚሉት አስተያየት ሰጪዋ “እንደ በዓል ያየነው በሰላም በጤና ከዚ ከአስፈሪው ነገር መውጣታችን ነው” ብለዋል፡፡ “ከተፈናቀልንበት እቃችንን እንኳ የምናስቀምጥበት ስፍራ አትተን ሰው ጊቢ አስቀምጠናል” ያሉን ስመኝ የበዓሉ ድባብም ሆነ አከባበሩ ጥሩ ስሜት ያለው አይደለም በማለት ማዘናቸውን ገልጸዋል፡፡
ሰው ሰራሽ የጸጥታ ችግሮች ባሰጋቸውም በዓል መደብዘዙ
ከተፈጥሮው አደጋም መለስ ስንል በሰው ሰራሽ ጥፋቶች ሰላሙን አጥተው ወትሮም ከወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር የሚከብሩትን ገና “በደብዛዛ” አኳኋን እያሳለፉ ሚገኙ ዜጎችም ቁጥር ቀላል አይደለም፡፡ በኦሮሚያ ክልል ከሰሜን ሸዋ ዞን ደብረጽጌ ከተማ አስተያየታቸውን የሰጡን ነዋሪ ለዚህ ማሳያ ናቸው፡፡ “ለእግዚአብሔር ብቻ ትቻለሁ ብሎ እንጂ ምኑን በዓል ተባለ” ሲሉ ሚጠይቁት አስተያየት ሰጪ፤ ባለው የጸጥታው ስጋት እንደ ወትሮው ልጅ-ዘመድ ከሩቅ በመምጣት አብሮ ማክበሮ የማይታሰብ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ሌላው አስተያየት ሰጪ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሰላም ከራቃቸው የምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ የመጡ ናቸው “ገናን በመልካም ነው እያከበርን ያለነው፡፡ አሁን ካለው የጸጥታ ይዞታ ብዥታ መፍጠር ጋር መንገዶች ዝግ እንደመሆናቸው በወጉ ዘመድ ከዘመዱ ባንገናኝምl ህዝቡም ቢሆን ይህን ችግር በመልመዱ እንደ ሁኔታው እየተከበረ ነው” ሲሉ አስተያየታቸውን ደምድመዋል፡፡
ሥዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ