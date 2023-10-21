አፈናቃዮችን ማን ተጠያቂ ያድርግ?
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ይፋ ያደረገው ሁለተኛው ዙር ዘገባ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ጥበቃ ላይ የሚያተኩር ሲሆን ከሰኔ 2014 እስከ ሰኔ 2015 ዓ.ም. ባሉት 12 ወራት ያለውን ሁኔታ የሚዳስስ ነው። ኮሚሽኑ 62 የሰብአዊ መብቶች ክትትሎችን በስምንት ክልሎች ውስጥ ማካሄዱን እና ዘላቂ ፖለቲካዊ እና
መዋቅራዊ መፍትሔ ባልተሰጣቸው የትጥቅ ግጭቶች ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ከቀያቸው እየተፈናቀሉ መሆኑን ገልጿል። በጎርፍ እና ድርቅ ተፈጥሯዊ አደጋዎች እንዲሁም በልማት ሥራዎች ምክንያቶች ሰዎች ለመፈናቀል መዳረጋቸውንም የኮሚሽኑ ሪፖርት ያመልክታል።
መንግሥት ለዜጎች መፈናቀል ችግር ዘላቂ መፍትሔዎችን የማፈላለግ ኃላፊነት የተጣለበት ቢሆንም በኢትዮጵያ ውስጥ ከ1 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች በተራዘመ የመፈናቀል ሁኔታ ውስጥ እንደሚኖሩ የዓለም አቀፍ የፍልሰት ድርጅት ያወጣውን መረጃ ያጣቀሰው ኢሰመኮ የተፈናቃዮች ምዝገባ እና ሰነድ የማግኘት ሥርዓቱ ላይ አሁንም ችግር ያለበት በመሆኑ ለተፈናቃዮች የሚደረገው ድጋፍ በአግባቡ እንዳይከናወን አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን፣ ተፈናቃዮች የመንቀሳቀስ እና የማኅበራዊ አገልግሎት የማግኘት መብታቸውን ለመጠቀም እንዳይችሉ እንቅፋት መፍጠሩንና ተገቢው ጥበቃ የማይደረግላቸው እንዲሁም የሲቪልነት ባሕሪን ያልጠበቁ ተፈናቃዮች የሚገኙባቸው መጠለያ ጣቢያዎች መኖራቸው የተፈናቃዮች የደኅነነት ሁኔታ አደጋ ላይ መሆኑን ከሚያሳዩ ሁኔታዎች ውስጥ ተጠቃሽ አድርጎ ዘርዝሯቸዋል።
በተመሳሳይ ወቅቱን የጠበቀ፣ በቂ፣ ያልተቆራረጠ እንዲሁም ልዩ ፍላጎቶች ያሏቸውን ወይም ለመብት ጥሰት ተጋላጭ የሆኑ ተፈናቃዮችን ፍላጎት መሠረት ያደረገ የሰብአዊ ድጋፍ እና ማኅበራዊ አገልግሎቶች አቅርቦት አለመኖሩን ኮሚሽኑ በምልከታው ማረጋገጡን ጠቅሷል። የመጠለያ ካምፕ ምቹነት የሌለው መሆን ሴቶችን እና ሕፃናትን ለጾታዊ ጥቃት ተጋላጭ ከሚያደርጋቸው ሁኔታዎች ውስጥ ሊጠቀስ የሚችል እንደሆነም ኮሚሽኑ ተመልክቷል።
አፈናቃዮችን ማን ተጠያቂ ያድርግ?
ኢሰመኮ እንደሚለው "ነዋሪዎችን ከመደበኛ የመኖሪያ ቦታቸው ያፈናቀሉ፣ የሰው ሕይወት ያጠፉ፣ ሀብት ያወደሙ፣ አካላዊ ጉዳት ያደረሱ ቡድኖች እና ግለሰቦች በሕግ ተጠያቂ ለማድረግ በቂ እርምጃዎች አለመወሰዳቸው" ተጠያቂነትን፣ የሕግ በላይነትን እና የተፈናቃዮች ፍትሕ የማግኘት መብትን የሚነፍግ ነው ሲሉ የኢሰመኮ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ በጉዳዩ ላይ ለDW ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
የካምፓላ ስምምነት ይጽደቅ
የዓለም አቀፍ የፍልሰት ድርጅት ባለፈው ሚያዚያ ይፋ ባደረገው መረጃ መሠረት በኢትዮጵያ የሚገኙ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ቁጥር ከ3.14 ሚሊዮን በላይ መሆኑን ኢሰመኮ በዘገባው ጠቅሷል።
የኢሰመኮ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ፣ በኢትዮጵያ 80 በመቶ የሚሆነው መፈናቀል ኃይል በተቀላቀለባቸው ግጭቶችምክንያት የሚከሰት በመሆኑ መፈናቀልን ለመከላከል እና በዘላቂነት መፍትሔ ለመስጠት፤ በዋናነት ግጭቶችን ወቅታዊ በሆነ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ መፍታት ያስፈልጋል ብለዋል፡፡ አክለውም "የተፈናቃዮችን ሰብአዊ መብቶች በአግባቡ ለማክበር፣ ለማስከበር እና ለማሟላት መንግሥት የካምፓላ ስምምነት ማስፈጸሚያ ብሔራዊ ረቂቅሕግ በተፋጠነ ሁኔታ ማጽደቅና ተግባራዊ ማድረግ እንዲሁም ለተፈናቃዮች ጥበቃ እና ድጋፍ የሚሰጥና የሚያስተባብር በግልጽ ሥልጣን የተሰጠው ተቋም በመሰየም ወይም በማቋቋም ወደ ሥራ ማስገባት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ተግባር ነው" ብለዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር