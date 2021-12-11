 በተመድ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ውሳኔ ላይ የኢትዮጵያ አቋም | ኢትዮጵያ | DW | 18.12.2021

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ኢትዮጵያ

በተመድ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ውሳኔ ላይ የኢትዮጵያ አቋም

በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ የመብት ጥሰቶችን የሚያጣራ ዓለም አቀፍ መርማሪ አካል ለማቋቋም የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ በድምጽ ብልጫ ማጽደቁን የኢትዮጵያ መንግስት ነቅፎ አጣጥሎታል፡፡

Äthiopien | Staatsministerin für Kommunikationsdienste | Selamawit Kassa

የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ትናንት በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ባደረገው ልዩ ስብሰባ በኢትዮጵያ ዓመትን ባለፈው ጦርነት የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን የሚያጣራ ዓለም አቀፍ መርማሪ አካል ለማቋቋም የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ በድምጽ ብልጫ ማጽደቁን ነቅፈው ነው መግለጫውን የሰጡት፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ ሰብዓዊ መብቶች እንዲከበሩ ተቋማትን ከማጠናከር ጀምሮ በተግባር በርካታ ውጤቶችን ማምጣቱን በማንሳት በትናንቱ ስብሰባ ለኢትዮጵያ ፍጹም በጎ የማይመኙ የፖለቲካ ፍላጎታቸው ውሳኔ ነው ያሳለፉት ሲሉ አጣጥለውታል፡፡ 
የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ቆመናል ካሉ አካላት ጋር በትብብር መስራቱንም አክለው የትናንትናው የተመድ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ውሳኔ በነዚህ ጥረት ላይ ውሃ እንደመቸለስ ነው ተብሏልም፡፡ ውሳኔው በሉዓላዊነት ጣልቃ መግባት በመሆኑ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ውድቅ መሆኑንም ሰላማዊት ካሳ አክለዋል።
ይሁንና የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ያለውን እውነታ ማየት ለሚፈልግ የትኛውም ገለልተኛ አካል በሩን ክፍት ያደርጋል ተብሏል፡፡ በሌላ በኩል ባለፈው ሳምንት አጋማሽ ከሸማቂ ቡድኖች ጋር ግንኙነት በማድረግ ተጠርጥረው በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር ስለዋሉት ጋዜጠኖች በመግለጫቸው ያካተቱት የኮሚዩኒኬሽን ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ጋዜጠኞቹ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ ጉዳያቸው ይጣራል ነው ያሉት፡፡ ፖሊስ ለአሶሽየትድ ፕሬስ የሚሰሩ ሶስት ጋዜጠኞችን ባለፈው ሳምንት አጋማሽ ነበር በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰውና መንግስት ሸኔ በሚል በሽብረተኝነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ጦርን በዓለማቀፍ በማስተዋወቅ ወንጀል ጠርጥሬያቸዋለሁ ሲል በቁጥጥር ስር ያዋላቸው፡፡ 
ስዩም ጌቱ
ልደት አበበ
 

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በተመድ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ውሳኔ ላይ የኢትዮጵያ አቋም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Äthiopien I Selamawit Kassa, Staatsminister für Kommunikationsdienste Datum : 11.12.21

የሰብአዊ መብት ጥሰቱ በገለልተኛ ተቋማት እንዲጣራ መንግስት ጥሪ አቀረበ 11.12.2021

በሰሜን ኢትዮጵያ ለወራት በቆየው ጦርነት ሕወሓት ይዞ በቆየባቸው አከባቢዎች ያደረሳቸው ሰፊ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት በገለልተኛ ዓለማቀፍ ተቋማት እንዲጣራ መንግስት ጥሪ አቀረበ፡፡ ዓለማቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ተቋም ሒዩማን ራይትስ ዎች ሕወሓት በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ማሳወቁ አበረታች እርምጃ ነው ብለዋል፡፡

(200619) -- GENEVA, June 19, 2020 () -- Video image taken on June 19, 2020 shows a session of the UN Human Rights Council held in Geneva, Switzerland. The United Nations Human Rights Council on Friday adopted a resolution strongly condemning the continuing racially discriminatory and violent practices perpetrated by law enforcement agencies against Africans and people of African descent. () |

ኢትዮጵያና የተመድ የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ዉሳኔ 17.12.2021

የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት 14ኛ ወሩን በያዘዉ በኢትዮጵያ ጦርነት፣ተፋላሚ ኃይላት ያደረሱት የሰብአዊ መብት ጥሰትና ግፍ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ የአዉሮጳ ሕብረት ያረቀቀዉን የዉሳኔ ሐሳብ ዛሬ በአብላጫ ድምፅ አፀደቀዉ።

Alice Wairimu Nderitu, Sondergesandte des UN-Generalsekretärs zur Verhinderung von Genoziden via Christoph Strack <christophstrack@outlook.de> Di, 05.10.2021 17:14

የኢትዮጵያ ጦርነትና መፍትሔዉ 10.11.2021

የዓለም አቀፉ ድርጅት የዘር ማጥፋት ወንጀል መከላከል ከፍተኛ አማካሪ ወይዘሮ አሊሴ ዋይሪሙ ናዴይቱ እንደሚሉት የኢትዮጵያን ሁኔታ ለመለወጥ በተለይ አፍሪቃዉያን አበክረዉ መጣር አለባቸዉ