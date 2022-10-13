በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ታጣቂዎች ከ30 በላይ ሰዎች ገደሉ  

ከሳምንት በፊት በአንድ ቀበሌ ውስጥ በሸኔ ስም ከሚንቀሳቀሱ ሀይሎች ጋር ተኩስ ነበር፡፡ ከተወሰነ ቀናት በኃላ ደግሞ አሊቦ ከተማ እና አካባቢው ላይ የነበሩ የመንግስት ሀይሎች ወደ ዞን እንሄዳለን ብለው ጥለው ሲወጡ በፋኖ ስም የሚንቀሳቃሱ ከእዛው የተደራጁና ከሌላ ቦታ የመጡ ሐይሎች ወደ ከተማ መጥተው ጉዳት አድርሰዋል፡፡
በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ የሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ጃርዳጋ ጃርተ ወረዳ እና በምስራቅ ወለጋ ኪረሙ ወረዳ ውስጥ ታጣቂዎች ከ30 በላይ ሰዎችን መግደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል፡፡ በሆሮ ጉዱሩ ዞን ጃርዳጋ ጃርተ ከባለፈው ማክሰኞ ጀምሮ ከሌላ አካባቢ መጡ በተባሉ ሀይሎች በተከታታይ ለሶስት ቀናት በደረሰው ጥቃት በአንድ ሰፈር የ12 ሰዎች ህይወት ማለፉን ወደ ሻምቡ የሸሹ ነዋሪ ለDWተናግረዋል፡፡ በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ በተመሳሳይ ትናንት በተፈጸመ ጥቃት የጸጥታ ሀይሎችን ጨምሮ ከ20 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉን ነዋሪዎች ጠቁሟል፡፡ በተለያዩ ማህበራዊ መገናኛ ዜዴ በጃርቴ ከመቶ በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉ እየተገለጸ ሲሆን ወደ ሌላ ቦታ ሸሽተው ከሚገኙ ነዋሪዎች እና ከባለስጣናት ማረጋገጥ አልተቻለም፡፡ ከሆሮ ጉዱሩ እና ምስራቅ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳዳሪዎች እንዲሁም ከክልሉ አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ መረጃ ለማግኘት ያደረኩት ጥረት ስልካቸውን ባለማንሳታቸውን ሀሳባቸውን መጨመር ያልተቻለም፡፡
በሆሮ ጉደሩ ወለጋ ዞንና ምስራቅ ወለጋ ዞኖች በተለያዩ ወቅቶች እዚም እዚያም የሚስተዋለው የጸጥታ ችግሮች በዕለት ተዕለት ኑሮአቸው ላይ ተጽህኖ እያሳደረ እንደሚገኝ ያነጋገርናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች አመልክተዋል፡፡ ከሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ዋና ከተማ ሻምቡ በ56 ኪ.ሜ ርቀት ገደማ ላይ በሚትገኘው ጃርዳጋ ጃርተ ወረዳ አሊቦ ከተማ ውስጥ ከአራት ቀን በፊት በጀመረው ጥቃት ከፍተኛ ውድመት መድረሱን ነዋሪዎች ተናግረዋል፡፡ በጥቃቱ የሰው ህይወት ማለፉንና ሆቴሎችን ጨምሮ በርካታ መኖሪያ ቤት መውደማቸውን ወደ ሻምቡ ከተማ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ገልጸዋል፡፡
"በጃርዳጋ ጃርተ የሆነው በጣም አሳዛኝ ነው፡፡ የሚሊሻ አባላት ከሳምንት በፊት በአንድ ቀበሌ ውስጥ በሸኔ ስም ከሚንቀሳቀሱ ሀይሎች ጋር ተኩስ ነበር፡፡ ከተወሰነ ቀናት በኃላ ደግሞ አሊቦ ከተማ እና አካባቢው ላይ የነበሩ የመንግስት ሀይሎች ወደ ዞን እንሄዳለን ብለው ጥለው ሲወጡ በፋኖ ስም የሚንቀሳቃሱ ከእዛው የተደራጁና ከሌላ ቦታ የመጡ ሐይሎች ወደ ከተማ መጥተው ጉዳት አድርሰዋል፡፡ አንድ ባለሀብትን ጨምሮ የምናውቃቸው 12 ሰዎች ህይወት አልፈዋል፡፡ ሆቴሎች ሱቆች፣ብዙ መኖሪያ ቤቶች ውድሟል፡፡ ልብስ ከቤት እያወጡ አቃጥለዋል፡፡ ሞተር ሳይክል፣ባጃጅ የቁም እንስሳትም ተወስደዋል፡፡ ሻምቡ ከተማ የደረሰው ህዝብ ከ5 እስከ 7ሺ የሚሆን ነው፡፡ "
በጃርዳጋ ጃርተ ረቡዕ ዕለት የወንድማቸው ህይወት ማለፉን የገለጹት ሌላ ከተማ እንደሚገኙ የነገሩን ነዋሪም ከማክሰኞ ወዲህ ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘት አለመቻላቸውን ጠቁመዋል፡፡ የ3 ልጆች አባላት የሆነው ወንድማቸው በወረዳው አሊቦ ከተማ በግል ስራ ይተዳደር እንደነበርም ገልጸዋል፡፡
"በቤቱ ነው የገደሉት፡፡ የመንግስት ሀይሎች እንዳልደረሱላቸው በቅርብ ከዛ ከመጡ ሰዎች ሰምተናል፡፡ አሁንም ኔትወርክ የለም፣መንገድ የለም፡፡ መሄድ ባለመቻላችን ባለንበት ነው ለቅሶ የተቀመጥን፡፡ አሁን የት እንደደረሱ አናወቅም ፡፡"
በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ በትናትው ዕለት በተፈጠረው ግጭት በሰው እና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ከነዋሪዎች ለማወቅ ተችሏል፡፡ በትናትናው ግጭት የጸጥታ ሀይሎችን ጨምሮ ከ20 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉም ተገልጸዋል፡፡ በትናንትው ዕለት በአካባቢው በፋኖ ስም ይንቀሳቀሳሉ የተባሉ ሀይሎች ጉዳት ማድረሳቸው የተነገረ ሲሆን በወረዳው የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ደግሞ ለደረሰው ጥቃት የመንግስት ጸጥታ ሐይሎችን ተጠያቂ አድርገዋል፡፡ በወረዳው በአንድ ተሸከርካሪ ላይ እህል በመጫን ላይ በነበሩ ሰዎች መካከል በተፈጠረው አለመግባባት ግጭት መቀስቀሱንም አንድ የአካባቢው ነዋሪ ጠቁሟል፡፡
በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን የተፈጠረውን የሰላም መናጋት አስመልክቶ ከዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ምረሳ ፊጤ ማብራሪያ ለማግኘት ስልክ ብንደውልም ፈቃደኛ መሆን አልቻሉም፡፡ የምስራቅ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዋቅጋሪ ነገራ ጋር በተደጋጋሚ በእጅ ስልካቸው ብንደውልም ስልኩን ስላላነሱት ሐሳባቸውን ማካተት አልቻልንም፡፡ በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ የወለጋ ዞኖች የሚከሰቱት የጸጥታ ችግሮች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎችሞት፣ መቁሰልና ከቤት ንብረት መፈናቀል ምክንያት እየሆነ ይገኛል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር