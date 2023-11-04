በቦሰት ወረዳ አንዲት እናት “ልጆችሽ ይዋጉናል” በሚል መገደላቸውን የቤተሰብ አባል ተናገሩ
ወይዘሮ ኩሊ ሃዋስ የተባሉ የአምስት ሴቶች እና የሁለት ወንዶች እናት “ልጆችሽ ጫካ ገብተው ይዋጉናል” በሚል ምክንያት በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን የቅርብ የቤተሰብ አባል ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። የወይዘሮ ኩሊ ቤተሰብ አባል የሆኑንና ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳንጠቅስ ብሎም ድምጻቸውን እንዳንጠቀም የጠየቁን አስተያየት ሰጪ እናታችን የተገደሉት ሰኞ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ነው ብለዋል።
ወይዘሮ ኩሊ ሃዋስ “እንደ እናትም እንደ አባትም ሆነው ነበር ልጆቻቸውን የሚያስተዳድሩት፡፡ ለመገደላቸው ምክኒያቱ ልጆችሽ ጫካ ገብተው ይዋጉናል የሚል ነበር” የሚሉት የቤተሰብ አባል “ጫካ ገቡ የተባሉ ሁለቱ ወንድ ልጆቻቸው ያገቡና ቤተሰብም ያፈሩ ናቸው” ሲሉ አስረድተዋል።
ወይዘሮ ኩሊ ሃዋስ ባለፈው ሳምንት እሮብ ጥቅምት 14 ቀን 2016 በጸጥታ ሃይሎች ከመኖሪያ ቤታቸው መወሰዳቸውን የገለጹት የቤተሰብ አባል “የወሰዷቸው ከመኖሪያ ቤታቸው ነው። ቦታው ቦሰት ወረዳ ገሪ ኑራ ዴራ ይባላል፡፡ ከወለንጪቲ በስተምስራቅ ቦሰት ተራራ አከባቢ ማለት ነው፡፡ የገጠር ቀበሌ ነው በግብርና ነው የሚተዳደሩት” ሲሉ አብራርተዋል።
ወይዘሮ ኩሊን “ትፈለጊያለሽ ብለው ነበር ከቤቷ ይዘውአት የወሰዷት። ከዚያን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሳይሆን፤ ሶጊዶ ወደ ሚባል ወታደር ካምፕ ከዚህ በፊት ቻይኖች መንገድ ሲሰሩ የገነቡት ቦታ ነው እዛ ነው የወሰዱአት” የሚሉት የቤተሰብ አባል “በኋላ ስንሰማ ‘ልጆችሽ ጫካ ናቸው’ ብለው አንገላቷት። ሰኞ ጥቅምት 19 ቀን 2016 ከምሽቱ 2 ሰኣት ገደማ በዚሁ ገሪ ወደሚባል ቀበሌ ወስደው ገደሏቸው” ሲሉ ተናግረዋል።
“የወይዘሮ ኩሊ ህልፈትን እንዴት ሰማችሁ?” ተብለው የተጠየቁት የቤተሰብ አባል “ወትሮም ከወለንጪቲ እየተነሳች ምሳ የምታመላልስላቸው ልጃቸው ማክሰኞ ጠዋት እንደተለመደው ምሳ ስትወስድላቸው ከዚያ ታጣቸዋለች። የጸጥታ ሃይሎችም ሲጠየቁ ‘አናውቅም አላየንም’ የሚል መልስ ይሰጣሉ። ፍለጋው ቀጠለ፤ ማክሰኞ እኩለ ቀን የሳቸውን ጭምሮ የሶስት ሰዎች አስከሬን አግኝተን ሶስቱንም አንስተን ወለንጪቲ ቀበርናቸው” ሲሉ መልሰዋል።
ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የቤተሰብ አባል ገዳ ጎዳና የተባሉ አማቸቸው እና ቦሩ በቀለ የሚባል ወጣት አስከሬኖች ከወይዘሮ ኩሊ ሃዋስ አስከሬን ጋር አብረው መገኘታቸውን ገልጸዋል። የመረጃ ምንጫችን አክለውም ከሶስቱ ሟቾች ጋር አብሮ የተተኮሰበትና ሳይሞት የቀረው ቱፋ ኤዴኦ የሚባል አራተኛ ግለሰብ አብሯቸው እንደነበርና በማግስቱ ወደ ወለንጪቲ ህክምና መወሰዱም ተናግረዋል።
“ከዚህ በፊት የጸጥታ ሃይሎች የዚያን አከባቢ ሰው ስብሰባ ጠርቷቸው አወያይቷቸው ነበር” የሚሉት የቤተሰብ አባል ወይዘሮ ኩሊ “ልጆቻቸው የሽምቅ ውጊያ ታጣቂዎችን መቀላቀላቸውን ተጠይቀው፤ ከ18 ኣመት በላይ ናቸው ምን ማድረግ እችላለሁ” የሚል መልስ መስጠታቸውን ገልጸዋል። “ይህ ኑሮዬ ኑሮ ይመስላችኋል? ተቃጥዬ እኮ ነው የምኖረው ስትል መለሰችላቸው። ወገቧን ጠበቅ አድርጋ ነው ልጆቿን የምታሳድገው። ስለ ፖለቲካ ብትጠይቃት የምትመልስልህ የላት። ምንም እኮ አያውቁም-ምንም” ሲሉ አክለዋል።
ለደሕንነታቸው በመስጋት ማንነታቸው እንዳይገለጽ የጠየቁት የቤተሰብ አባል “መንግስትን የሚወጉ ታጣቂዎችን ትቀልባላችሁ በሚል በሶግዶ ካምፕ ለትንሽ ቀናት ካቆዩዋቸው በኋላ አውጥተው ገደሉዋቸው” ሲሉ ተናግረዋል።
በሰላማዊ ዜጎች ላይ ተፈጸመ የተባለውን ይህን ግድያ በተመለከተ መረጃ ለማግኘት ለኦሮሚያ ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ደውለን ለጊዜው አልሰመረልንም፡፡ በአካባቢው የጸጥታ ሃይሎችን ያሰማራው የአገር መከላከያ ሰራዊትም ስለዚህ ጉዳይ ያለው ነገር የለም።
ስለግድያው የተጠየቁት የቦሰት ወረዳ ፖሊስ መመምሪያ ኮማንደር መሃመድ ሱፋ ለዶቼ ቬለ በሰጡት አስተያየት ግን ተገደሉ የተባሉ ሰዎች “እኛ ጋ አልታሰሩም” ብለዋል፡። ኮማንደሩ “የሚባለውን ሰምተናል ግን ነገሩ ለእኛም አዲስ ነው” ሲሉ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
“እነዚህ ሰዎች መታሰራቸውን እኛ አናውቅም። ሰው ሲታሰር በፖሊስ ጣቢያ ነው የሚቆየው። ግን እኛ ጋ አልመጡም” ያሉት ኮማንደር መሃመድ ሱፋ “በፖሊስ ጣቢያ ቁጥጥር ስር ቆይተው ቢሆን ኖሮ በህግ ነው የሚጠየቁት እንጂ አሁን እንደምንሰማው አይሆንም። ህግም አይፈቅድም፤ እኛም እንዲህ ያለ ነገር አንፈጽምም” ብለዋል።
“አሁን ጉዳዩን እንደመረጃ እየሰማን ነው፡፡ ለማጣራት ጥረት ጀምረናል፡፡ በዚህ ወረዳ ባለው የጸጥታ ችግር ኦነግ ሸነ በተለያዩ ጊዜ ሰው ይግድላል፤ አሽከርካሪዎችን ያግታል፡፡ ምናልባት አንዱ ጥርጣሬያችን ይህን ድርጊት የፈጸመ አካል ህዝብና መንግስትን ለማጋጨት አስቦ ይሆን የሚል መላምት አለ፡፡ ከዚያ ባሻገር በዚህ ወረዳ ብዙ የጸጥታ አካል ስላለ በዚያም ከሆነ በሂደት የምንመረምር ይሆናል” ሲሉ ኮማንደር መሃመድ ሱፋ አብራርተዋል።
በሰላማዊ ዜጎች ላይ ተፈጸመ የተባለውን ይህን ግድያ ተከትሎ ግድያው በተፈጸመበት ቀበሌው ድንጋጤ በመፍጠሩ ሰዎች እየተፈናቀሉ እየሄዱም ነው ብለዋል የመረጃ ምንጫችን፡፡ መሰል ሰዎችን ያለ ፍርድ የመግደሉ ድርጊት በኦሮሚያ አሳሳቢ ሆኗል ሲል በተባበሩት መንግስታት የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን መርማሪ ባለፈው መስከረም ባወጣው ዘገባ ጠቅሶ ነበር፡፡ ኮሚሽኑ ህዳር 22 ቀን 2014 ኣ.ም. በዚሁ ዞን ፈንታሌ ወረዳ በጅምላ የተገደሉትን የከረዩ ሚችሌ አባገዳዎች ጉዳይን በአብነት አንስቷል፡፡ የተመድ ድርጅቱ በምእራብ ኦሮሚያም በተለያዩ ጊዜ ንጹሃን ታጣቂዎችን ትደግፋላችሁ በሚል ከህግ ውጪ እንደሚገደሉ በሪፖርቱ ማተቱ አይዘነጋም፡፡
ሥዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ