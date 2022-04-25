በቦረና ድርቅ የደቀነው የመራብ ስጋት

በቦረና ዞን ከተለያዩ ወረዳዎች ህዝብ ድርቅ ባስከተለው የምግብ እጥረት ምክኒያት በገፍ እየተፈናቀሉ ነው ተባለ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት ተፈናቃዮች ወጣ ገባ በሚል የእርዳታ አቅርቦት እና በተባባሰው የዋጋ ንረት የተነሳ ህብረተሰቡ ችግሩን ለመቋቋም እየከበደው መሆኑን ገልጸዋል።
“ከምንኖርበት ገጠር ተፈናቅለን አሁን ወደ ከተማ ተጠግተን ነው ያለነው፡፡ በርግጥ እስካሁን በመራብ ህይወቱ ያለፈን ሰው ባንሰማም በረሃብ ምክኒያት የተጎዳ የተጎሳቀለ ግን ብዙ ሰው አለ፡፡”
በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ዱብሊቂ ወረዳ ድርቅ ባሳረፈው አደጋ ያላቸውን ሁሉ በማጣታቸው ወደ ከተማ ተፈናቅለው ከተጠለሉት አስተያየታቸውን የሰጡን የአቶ ታንኦሌ ቦሩ አስተያየት ነበር የሰማነው፡፡
ጉራ ጅርሞ ደግሞ ዳስ ከተባለ የቦረና ዞን ወረዳ ተፈናቅለው መላ ቤተሰባቸውን ይዘው የድጋፍ ያለ ከሚሉት ናቸው፡፡
“ባለፉት ሶስት ዓመታት የደረሰብንን ነገር አውርተንም የምንዘልቀው አይደለም፡፡ ያሉን ከብቶች እንደሚታውቁት አልቀዋል፡፡ እንደ ፍየል ያሉትንም በብዛት ለምግብ አውለናል፡፡ የመንግስት ድጋፍም ገባ ወጣ ስለሚል ህጻን ሽማግሌው፤ አጥቢና እርጉዝ እናቶች ክፉኛ ለምግብ እጥረት ተዳርገዋል፡፡ በርግጥ እስካሁን አስከፊ ከሆነው ጉዳት ሌላ በዚህ በረሃብ ህይወቱ ያለፈን ሰው አልሰማንም፡፡ አሁን ባለፈው ሳምንት እንኳ ከእኛው ቀበሌ 300 ሰዎች ተለይተው 25 ኪ.ግ. ዱቄት ለሁለት ተሰጥቶአቸው ነበር፡፡ ዘይትም ሆነ ምንም አይነት ማባያ የሌለው ማለት ነው፡፡ ሰው በጣም እየተቸገረ ነው፡፡ የከፋበትም እየተፈናቀለ አገር ለቆ እየወጣ ነው፡፡ በእርዳታም ችግሮቹን ሙሉ በሙሉ መፍታት አልተቻለም” ሲሉም ስጋታቸውን ገልጸዋል፡፡
እኚው የድርቅ ተጎጂ ትናንት የነበራቸውን ከዛሬ ጋር እያወዳደሩም ሀዘናቸውን ይገልጻሉ፡፡
“የከብቶች ጉዳይ አንድ ያለው አለ ሁለት ያለው አለ ሁሉም አልቀውበት ምንም የሌለውም በርካታ ነው፡፡ የእኔን እንኳ ስነግርህ ከዚህ በፊት 60 ከብቶች የነበሩኝ አሁን መቼ እንደሚሞቱ እንኳ እርግጠኛ መሆን የማቻል አራት ከብቶች በእጄ ላይ አሉ፡፡ ያው አንዳንዴ ከአፋችን እየቆጠብን እነሱንም እየቀለብን እያቆየናቸው ነው፡፡ ሌላው የከፋብን የኑሮ ውድነቱ ነው፡፡ አንድ ኪሎ በቆሎ እኮ ከ50 ብር በላ አውጥተን እየገዛን ነው” ይላሉ፡፡
ዲዳ ጉዮ ደግሞ ከኤልወዬ ወረዳ ነው ተፈናቅለው ወደ ከተማ የተጠለሉት፡፡
“አሁን እኛ በተጠለልንበት ስፍራ ኬንያን ከሚያዋስኑ ወረዳዎች ጭምር የተፈናቀልን ከ320 አባወራ በላይ አለን፡፡ በፊት ከብቶች እያረባን ነበር በዋናነት መተዳደሪያችን ያደረግነው፡፡ አሁን ያ የለም፤ ድርቅ ጨርሶብናል፡፡ አርሰን እንዳንበላም ጠብ ያለ ዝናብ የለም፡፡ ህጻናት፣ አዛውንቶችና እናቶች ባሁን ወቅት በምግብ እጥረት ተጎድተዋል፡፡ የቦረና ህዝብ ብዙውን ጊዜ ሁሉም ነገር አይነገርም በሚል እየተራበም ዝምታን ይመርጣል እንጂ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድተዋል ህዝቡ፡፡ አሁን በምናወራበት ሰዓት እንኳ የሚበላ የሚጠጣ የሌሌው ለህይት ሚያሰጋ ብዙ ሰው አለ” ሲሉ የችግሩን መጠን አብራርተዋል፡፡
ጃርሶ ቡሌ ደግሞ የዱብሉቅ ወረዳ አደጋ ስጋት ስራ አመራር (ቡሳ ጎኖፋ) ተጠሪ ናቸው፡፡
“እንደወረዳችን ህብረተሰቡ ዋነኛ የኑሮው መሰረት ያደረገው ከእርሻም በላይ የአንስሳት እርባታ ነበር፡፡ ያ ደግሞ አሁን ምንም አልቀረው በድርቅ አልቀዋል፡፡ አሁን የድርቁን ተጽእኖ መቋቋም የተሳናቸው ከ6000 በላይ ሰዎች ከወረዳችን ጨምሮ በአጎራባቻችን ከሚገኙ እንደ ጂሌ፣ ዋጅሎ፣ ዲሬ እና ተልተሌ የተፈናቀሉ አሁን አንድ ቦታ ሰፍረዋል፡፡ በመንግስት በኩልም ለ3 ወራት ገደማ ድጋፍ ሲመጣ ስላልነበር የረሃብ ስጋቱ ባስ ሲል ነው ህብረተሰቡ የተፈናቀለው፡፡ አሁንም የሚመጣው ድጋፍ ከተቸገረው የህብረተሰቡ ስፋት ጋር የሚጣጣም አይደለም” ብለዋል፡፡
የዞኑ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኃላፊዎች የእጅ ስልክ ላይ ብንደውልም አስተያየታቸውን ለማግኘት ግን ያደረግነው ጥረት አልተሳካም፡፡
በኦሮሚያ 10 ዞኖች ውስጥ በሚገኙ ቆላማ አከባቢዎች ላይ እየተገባደደ ባለው ዓመት ድጋፍ ሲደረግ መቆየቱን የኦሮሚያ ክልል ቡሳጎኖፋ ኃላፊ (በቀድሞ አጠራሩ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር) ሙስጠፋ ከድር ከሰሞኑ አስተያየታቸውን ሰጥተውን ነበር፡፡ በነዚህ ቆላማ አከባቢዎች የዘነበው ዝናብ በቂ አለመሆን በተለየም አሁን የምንገኝበትን ነሃሴ ወር ጨምሮ ያለፉትን ሁለት ወራት የችግሩን አስከፊነት አባብሶታልም ነበር ያሉት፡፡
በድርቁ ምክኒያት እስካሁን የሰው ህይወት እንዳያልፍ ጥረት ተደርጓል ያሉት አቶ ሙስጠፋ ከፌዴራል መንግስት አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን እና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር በኦሮሚያ ብቻ በድርቅ ምክኒያት ለተጎዱ 3.7 ሚሊየን ሰዎች ገደማ የእለት ምግብ ድጋፍ እየተደረገ ነውም ብለዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ