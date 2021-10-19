በቦረና ነዋሪዎችን ያሳሰበው ድርቅ

በኢትዮጵያ ዝናብ በሚጠበቅባቸው ባለፉት ወራት ምንም አይነት ዝናብ ባለማግኘታችን ባጋጠመን ድርቅ ከብቶቻቸውን ክፉኛ ተጎድተዋል፤ ሰውም ለርሃብ እየተጋለጠ ነው ይላሉ የቦረና ነዋሪዎች።
በኢትዮጵያ ዝናብ በሚጠበቅባቸው ባለፉት ወራት ምንም አይነት ዝናብ ባለማግኘታችን ባጋጠመን ድርቅ ኑሮን የምንመራባቸው ከብቶቻቸውን ክፉኛ ተጎድተው ለችግር ተዳርገናል ይላሉ የቦረና ዞን ነዋሪዎች። ነዋሪዎቹ ከብቶቻችንን ከጥቅም ውጭ እያደረገብን የመጣው ድርቅ አሁን ላይ ሰውንም ወደ ማስራብ ተሸጋግሯል ነው የሚሉት። በቦረና ከዚህ ቀደም የተለያዩ ድጋፎች ይደረጉ እንደነበር ያወሳው የኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን በቀጣይም በተጨማሪነት በድርቁ ሳቢያ የተጎዱትን ለይቶ ለመርዳት እቅድ መያዙን አውስቷል። ኮሚሽነር አባድር አብዳ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት አሁን ላይ በቦረና ድጋፍ የሚሹ ሰዎች ቁጥር ከ600 ሺህ ተሸግሯል።
ስዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
ነጋሽ መሐመድ