በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ተፈናቃዮች የትንሳኤን በዓል እንዴት አከበሩ?

በግጭት እና ጦርነቶች ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ሰብዓዊ ዕርዳታ እየጠየቁ፤ ከለት ወደ ዕለት የሚበረታው የኑሮ ውድነት ተጭኗቸው የትንሳኤ በዓልን አክብረዋል። ከ440 ሺሕ በላይ ዜጎች በመጠለያ በሚገኙበት የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ትንሳኤ እንዴት ተከበረ? ሲል የዶይቼ ቬለው ነጋሳ ደሳለኝ ተፈናቃዮችን ጠይቋል።
በኢትዮጵያ የተለያዩ ስፍራዎች በተከሰቱት ግጭቶችና ጦርነቶች ምክንያት በርካታ ዜጎች የትንሳኤ በዓልን በመጠለያዎች ውስጥ አሳልፈዋል፡፡ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልም 440 ሺሕ በላይ ዜጎች የትንሳኤ በዓልን በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ አሳልፈዋል፡፡ ያነጋገርናቸው በተለያዩ ወረዳዎች የተጠለሉ የተፈናቀሉ ዜጎችም ሰብአዊ ድጋፍ በተገቢው መልኩ እንዲደርሳቸው ጠይቀዋል፡፡ አብዛኞቹ ለበዓል መዋያ የሚሆን ሰብዓዊ ድጋፍ እንዳልደረሳቸው ተናግረዋል፡፡
አቶ ማዕረጉ በህዳር ወር ከምዕራብ ወለጋ ተፈናቅለው በአሶሳ ዞን ባምባሲ ወረዳ ተጠልለው እንደሚገኙ ለዶቸቬለ ተናግረዋል፡፡ የዘንደሮውን የትንሳኤ በዓል ከበተሰቦቻቸው ጋር በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ያሳለፉ ሲሆን ሰብአዊ ድጋፍ ወቅቱን ጠብቆ እንዲደርሳቸው ጠይቀዋል፡፡ በመጠለያ ጣቢያ ከግል ድርጅችነሰ የመንግስት ተቋማት የሚመጡ ሰዎች የተፈናቃይን ቁጥር በየጊዜው ቢመዘግቡም በቂ ድጋፍ ደርሷቸው እንደማያውቅ አብራርተዋል፡፡ ሌላው ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ከምዕራብ ወለጋ ዞን ከባቡ ጋምበል የተባለ ወረዳ እንደመጡ የነገሩን ተፈናቃይ ደግሞ ባለፉት ሶስት ወራት ለተፈናቃይ የደረሰ ሰብአዊ ድጋፍ የለም፡፡ ከሶስት ወር በፊት 15 ኮሎ ስንዴ ለአንድ በተሰብ ተሰጥቶ እንደነበርም ገልጸዋል፡፡
አቶ ሚልከሳ ታደሰ ደግሞ የመተከል ዞን ድባጢ ወረዳ ያምፒ የተባለች መንደር ነዋሪ የነበሩ ሲሆኑ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ መኖር ከጀመሩ ሁለት ዓመት እንደሆናቸው አስታውቋል፡፡ እንደ አቶ ሚሊከሳ ገለጻ እሳቸውን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ በገበያ ዋጋ መናር ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች ለበዓል መዋያ የሚሆናቸውን ለመሸመትና በጋራ ለማሳለፍ እንኳ አዳጋች እንደሆነም ጠቁመዋል፡፡
አቶ ሙላቱ ደርቤ የተባሉ ደግሞ ከአንድ ዓመት በፊት ከካመማሺ ዞን ሴዳል የተባለች ወረዳ ተፈናቅለው በምዕራብ ወለጋ መንዲ ከተማ እንደሚገኙ ገልጸዋል፡፡ እንደ ሌሎች ስፋራዎች አቶ ሙላቱም ሰብአዊ ድጋፍ ወቅቱን ጠብቆ እንደማይመጣላቸው ጠቁመዋል፡፡ ከዚህ ቀደም 2 ሰዎች በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ክፍኛ ታመው ወደ ሌላ ስፍራ እንደተወሰዱም ተናግረዋል፡፡
በተለያዩ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች ያቀረቡትን ቅሬታ አስመልክቶ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ ማብራሪያ ለማግኘት በስልክ በተደጋጋሚ ያደረኩት ጥረት ስልክ ባለማንሳታቸው አልተሳካም፡፡ ከዚህ ቀደም የኮሚሽኑ ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ በክልሉ 443ሺ ተፈናቃዩች አሁንም በመጠለያ ጣቢያ እንደሚገኙና ሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ መሆኑን ገልጸው ነበር፡፡ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዩች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ( UN OCHA) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከ530ሺ በላይ ተፈናቃዩች እንደሚገኙ ከዚህ ቀደም ባወጣው ዘገባው አመልክተዋል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
እሸቴ በቀለ